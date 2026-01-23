Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
Отец пропавшего в Красноярске подростка призвал проверить съемные квартиры
Житель Красноярска, чей сын пропал с крупной суммой денег, призвал собственников жилья убедиться, что их недвижимость не используют преступники, сообщил депутат краевого заксобрания Илья Зайцев.
Отец мальчика призвал всех, кто сдает квартиры или домики на срок от месяца до суток, проверить, кто проживает сейчас в этих помещениях, указал Зайцев, передает РИА «Новости».
Напомним, в Красноярске за сутки исчезли двое детей: 14-летняя девочка и 14-летний мальчик. Пока следователи не установили связи между исчезновениями. Мальчик пропал вместе с 3 млн рублей, которые хранились в сейфе у его родителей. Изучается версия о том, что он мог быть жертвой мошенничества.
Пропавшая девочка уже нашлась живой.