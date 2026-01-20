Омбудсмен: 205 человек погибли за год в ДНР от атак ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

За период с 1 января по 31 декабря 2025 года в Донецкой народной республике в результате вооруженной агрессии со стороны Киева погибли 205 мирных жителей, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова в своем Telegram-канале. Среди погибших шестеро детей, а ранения получили 1099 человек, из которых 73 – несовершеннолетние.

С 1 по 18 января 2026 года жертвами атак ВСУ стали еще три человека, еще 13 жителей республики были ранены, уточнила Морозова. Она подчеркнула, что данные касаются только гражданских лиц, пострадавших из-за вооруженных действий украинской стороны.

Всего за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в регионе погибли 9863 мирных жителя, из них 250 детей. Ранения получили 16 199 человек, включая 1043 ребенка. Морозова отметила, что ситуация с безопасностью гражданского населения остается крайне сложной.

В частности, ранее сообщалось, что в ДНР во время атаки дронов и минометного обстрела погибли семь мирных жителей, включая священника с супругой и семью прихожан с ребенком.

А пленный солдат ВСУ Валерий Соколенко признался в изнасиловании и убийстве мирных жителей в селе Водяное в Донбассе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила архивные документы о военных преступлениях фашистских захватчиков во времена Великой Отечественной войны в Донецкой народной республике.