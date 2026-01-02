Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.0 комментариев
Жители Ленобласти ночью увидели необычные световые колонны в небе
Световые столбы наблюдали в небе над Ленинградской областью, сообщают пользователи в соцсетях.
Пользователи соцсетей сообщили, что в небе над Ленинградской областью появились световые столбы, передает РИА «Новости». Telegram-канал «Астрофотоболото» отметил, что жители заметили целый «световой лес» при температуре воздуха от минус 14 до минус 22,5 градуса. Такую картину зафиксировали, в частности, в населенных пунктах Гарболово и Вартемяги неподалеку от Петербурга. В сообщении канала также подчеркивалось: «Вот с чем обычно путают северное сияние, так это со световыми столбами. Сегодня чуть севернее Петербурга засветился целый световой лес».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на северо-западе России появились световые столбы. Явление также наблюдали в Петербурге и Ленинградской области.