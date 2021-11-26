В небе северо-запада России появились световые столбы
В небе Петербурга и Ленобласти повисли световые столбы, исходящие от различных источников света. Пользователи соцсетей опубликовали снимки этого необычного явления (фото: Дарина Соболь )
|
|
10 декабря, пятница | Последнее обновление — 15:37 | vz.ru
Разделы
Как разбогател бюджет России
Украина отреагировала на разговор Путина и Байдена провокацией
Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»
Запрет магии в Азербайджане подает плохой пример
«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»
Франция запуталась в сетях США
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Кто бы ни стал новым президентом Пятой республики, он будет на коротком поводке у Америки. Ну или произойдет какое-нибудь чудо. Подробности...
«Расстановка виселиц» возникает в школе
Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Почему нетерпимость к ошибкам и практики беспардонного поведения так опасны? А очень просто. Мы так устроены, что если на нас давить, то мы будем изворачиваться. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
России пора избавиться от иллюзий по поводу Германии и Австрии
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Германии и Австрии пришли к власти новые правительства, которые явно станут для России менее удобными. Однако разногласий между нами значительно больше, чем точек соприкосновения, и нет никаких оснований считать немецкоязычные страны «понимающими партнерами». Подробности...
В небе северо-запада России появились световые столбы
В небе Петербурга и Ленобласти повисли световые столбы, исходящие от различных источников света. Пользователи соцсетей опубликовали снимки этого необычного явленияПодробности...
Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера
Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 летПодробности...
Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами
В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелыПодробности...
19:59
собственная новость
Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».Подробности...
20:27
В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.Подробности...
21:12
В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
© 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook