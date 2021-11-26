В небе северо-запада России появились световые столбы

Взгляд
10 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 15:37  |  vz.ru
Разделы

Как разбогател бюджет России

Бюджет заработал в этом году на 5 трлн рублей больше Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
В 2021 году произошел резкий рост доходов федерального бюджета на целых пять триллионов рублей. Это уникальный показатель. Вместо дефицита бюджета страна получила приличный профицит. Как получилось, что российский бюджет показал такую доходность в условиях второго года пандемии? Нефть и газ – важные, но не единственные источники доходов казны.  Подробности...
Перейти в раздел…

Украина отреагировала на разговор Путина и Байдена провокацией

Корабль ВМС Украины «Донбасс» был близок к прорыву российской границы в Керченском проливе George Chernilevsky/Wikipedia
У Керченского пролива имела место провокация украинских военных, причем как раз тогда, когда Байден беседовал с Зеленским, а фактически давал ему указания. После беседы Путина и Байдена, США выказывают готовность к разрядке конфликта в Донбассе, ведется работа и с Киевом, и с коллегами по НАТО. Почему на этом фоне украинские силовики применили тактику «мелкого фола»? Подробности...
Перейти в раздел…

Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

Антипрививочники выступают против мер, которые власти принимают в целях борьбы с ковидом Zuma/ТАСС
Конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов. Подробности...
Перейти в раздел…

Запрет магии в Азербайджане подает плохой пример

Государственная война с мистикой может быть частью дальнейшего укрепления личной власти Алиева president.az
В Азербайджане готов к принятию закон, который запретит СМИ «пропагандировать» экстрасенсов, медиумов, гадалок и парапсихологов, а по факту вообще упоминать об их существовании. Зачем это нужно президенту Ильхаму Алиеву? И стоит ли России последовать примеру Азербайджана, ограничив информационные возможности «мистических шарлатанов»? Подробности...
Перейти в раздел…

«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
Перейти в раздел…

Франция запуталась в сетях США

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Кто бы ни стал новым президентом Пятой республики, он будет на коротком поводке у Америки. Ну или произойдет какое-нибудь чудо. Подробности...

«Расстановка виселиц» возникает в школе

Дмитрий Волошин
Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Почему нетерпимость к ошибкам и практики беспардонного поведения так опасны? А очень просто. Мы так устроены, что если на нас давить, то мы будем изворачиваться. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

России пора избавиться от иллюзий по поводу Германии и Австрии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Германии и Австрии пришли к власти новые правительства, которые явно станут для России менее удобными. Однако разногласий между нами значительно больше, чем точек соприкосновения, и нет никаких оснований считать немецкоязычные страны «понимающими партнерами». Подробности...
Перейти в раздел…

Новый антирусский закон Украины

Новый канцлер ФРГ: чего ждать

Переговоры России и США: главное

Перейти в раздел…

В небе северо-запада России появились световые столбы

В небе Петербурга и Ленобласти повисли световые столбы, исходящие от различных источников света. Пользователи соцсетей опубликовали снимки этого необычного явления
Подробности...

Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера

Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
Подробности...

Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
  • Да

  • Нет
Вы носите маски в общественных местах?
  • Да

  • Нет

  • Только, если без этого не пускают
Пугают ли вас ИНН, QR-коды и прочие присваиваемые людям цифровые идентификаторы?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле предупредили о серьезных последствиях провокаций в Керченском проливе
    Россия призвала Киев отказаться от тактики «мелкого фола» Москвича ранили ножом у входа в метро Нарочницкая объяснила причину депортации из Молдавии Генерал МВД прокомментировал побег из отдела полиции Петербурга узбекского бойца ММА
    Москалькова заявила о необходимости корректировки закона об иноагентах Командующий войсками ЮВО назвал основные угрозы на Юге России Американцы высказались о вступлении Украины в НАТО Нижегородца отдали под суд за изнасилование и убийство морпеха США
    Захарова посмеялась над Нуланд из-за заявления о Свердловске и Екатеринбурге Названо имя организатора переправки Саакашвили в Грузию в контейнере со сметаной Немецкие СМИ проследили за графиком Меркель в первый нерабочий день Глава РАН рассказал о «великолепном открытии» российских ученых

    Главная тема


    Украина отреагировала на разговор Путина и Байдена провокацией

    «восточный фланг»


    Пушков: Мнения Польши о членстве Украины в НАТО никто спрашивать не будет

    начало 2000-х


    Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ

    поставки газа


    Стала известна позиция нового канцлера Германии по «Северному потоку – 2»

    Видео

    война с мистикой


    Запрет магии в Азербайджане подает плохой пример

    свобода затыкать рот


    Украинцев насильно погружают в воображаемую реальность

    ментальная программа


    Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

    беглый нацист


    Арест Эйхмана мог погубить МОССАД из-за жадности

    «Сейчас повысим градус»


    Закон о QR-кодах протестировали на антиваксерах

    этический кодекс


    Дмитрий Дробницкий: Свобода осталась только в России

    цифровые монополии


    Эудард Стругов: Каким будет мир после Google

    самая свободная страна


    Игорь Караулов: Рэп ведет молодежь в библиотеку

    на ваш взгляд


    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?

    В небе северо-запада России появились световые столбы

    В небе Петербурга и Ленобласти повисли световые столбы, исходящие от различных источников света. Пользователи соцсетей опубликовали снимки этого необычного явления  (фото: Дарина Соболь )
    В небе Петербурга и Ленобласти повисли световые столбы, исходящие от различных источников света. Пользователи соцсетей опубликовали снимки этого необычного явления&#160;(фото: <a href="https://www.instagram.com/_topotkotov/">Дарина Соболь</a> )
    Оптическое явление возникает после того, как ледяные кристаллы в воздухе начинают отражать свет&#160;(фото: <a href="https://www.instagram.com/_topotkotov/">Дарина Соболь</a> )
    Подобную картину также наблюдали в Тверской, Новгородской и Мурманской областях&#160;(фото: <a href="https://www.instagram.com/_topotkotov/">Дарина Соболь</a> )
    Ледяные кристаллы стремятся занять горизонтальную позицию при падении в воздухе, и вид светового столба зависит от их взаимного расположения&#160;(фото: <a href="https://www.instagram.com/_topotkotov/">Дарина Соболь</a> )
    Сходные оптические явления возникают при ледяных иглах – твердых осадках в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в приземном слое воздуха в морозную погоду&#160;(фото: <a href="https://www.instagram.com/_topotkotov/">Дарина Соболь</a> )
    Очевидцы пишут: облака морозного тумана разной плотности надувает ветер, картинка меняется на глазах, зрелище прекрасное!&#160;(фото: <a href="https://www.instagram.com/_topotkotov/">Дарина Соболь</a> )


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •