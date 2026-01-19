В Иркутской области задержали юношу за попытку поджога инфраструктуры

В Иркутской области задержали юношу за поджог подстанций по указанию мошенника

Tекст: Мария Иванова

В Иркутской области задержан 18-летний подозреваемый в подготовке теракта и поджоге инфраструктурного объекта, сообщает Telegram-канал Волк.

По словам официального представителя МВД, молодого человека удалось задержать благодаря совместной работе сотрудников МВД и ФСБ.

Оперативники застали злоумышленника на месте преступления, когда он уже сделал подкоп. Заметив сотрудников, он попытался скрыться в лесу, но был задержан.

Как установили следователи, в конце сентября с юношей связался неизвестный, представившийся сотрудником финансовой организации, и убедил его перевести сбережения бабушки якобы для их безопасности. Позже лжесотрудник ФСБ сообщил, что эти деньги якобы пошли на поддержку украинской армии, и предложил, чтобы парень «очистил» свою репутацию, устроив поджог инфраструктурного объекта.

Юноша выполнил указания мошенника, поджёг одну подстанцию связи и направился к следующей, где его и задержали. Против него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Ему выбрана мера пресечения – заключение под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ в субботу предотвратили теракты против представителей власти Хабаровского края и силовиков Кабардино-Балкарии.

Кромеп того на прошлой неделе силовики задержали мужчину, готовившего теракт в Севастополе. А в Новосибирской области оперативники выявили восемь подозреваемых в поджогах вышек связи.