В Иркутской области задержали юношу за попытку поджога инфраструктуры

В Иркутской области задержали юношу за поджог подстанций по указанию мошенника
В Иркутской области 18-летний молодой человек, которого подозревают в подготовке теракта и поджоге инфраструктуры по указанию неизвестного куратора, был задержан при попытке скрыться в лесу после подкопа под объект, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В Иркутской области задержан 18-летний подозреваемый в подготовке теракта и поджоге инфраструктурного объекта, сообщает Telegram-канал Волк.
По словам официального представителя МВД, молодого человека удалось задержать благодаря совместной работе сотрудников МВД и ФСБ.
Оперативники застали злоумышленника на месте преступления, когда он уже сделал подкоп. Заметив сотрудников, он попытался скрыться в лесу, но был задержан.
Как установили следователи, в конце сентября с юношей связался неизвестный, представившийся сотрудником финансовой организации, и убедил его перевести сбережения бабушки якобы для их безопасности. Позже лжесотрудник ФСБ сообщил, что эти деньги якобы пошли на поддержку украинской армии, и предложил, чтобы парень «очистил» свою репутацию, устроив поджог инфраструктурного объекта.
Юноша выполнил указания мошенника, поджёг одну подстанцию связи и направился к следующей, где его и задержали. Против него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Ему выбрана мера пресечения – заключение под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ в субботу предотвратили теракты против представителей власти Хабаровского края и силовиков Кабардино-Балкарии.
Кромеп того на прошлой неделе силовики задержали мужчину, готовившего теракт в Севастополе. А в Новосибирской области оперативники выявили восемь подозреваемых в поджогах вышек связи.