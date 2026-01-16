Норвежские политики осудили передачу нобелевской медали Трампу

Tекст: Валерия Городецкая

«Нет никаких сомнений в том, что Нобелевская премия мира по-прежнему принадлежит ей», – заявил лидер Христианской народной партии Даг-Инге Ульстейн, его слова приводит NRK, передает ТАСС.

По его словам, премия была вручена Мачадо, и несмотря на то, что медаль теперь находится у Трампа, принадлежность награды не вызывает вопросов.

Лидер Партии центра Трюгве Шлагсволл Ведум отметил, что Трамп, принимая медаль, выглядит как «типичный персонаж», который «украшает себя чужими наградами и пользуется трудами других». Руководитель Партии «зеленых» Арильд Хермстад назвал поведение Трампа мафиозным и обвинил его в вымогательстве награды у лауреата, находящегося в сложной ситуации.

Профессор политологии университета Осло, бывшая госсекретарь МИД Норвегии Янне Хааланд Матлари назвала происходящее шокирующим фактом. По ее мнению, «это полное неуважение к награде с ее стороны, премию нельзя просто так отдать». Она подчеркнула, что Мачадо проявила пренебрежение к комитету и значимости премии, «отдавая ее так, будто это товар, который можно использовать в переговорах с Трампом». Матлари добавила, что Трамп должен предоставить Мачадо какую-либо должность в Венесуэле в ответ.

Накануне лидера венесуэльской оппозиции Мачадо приняли в Белом доме. Политик подарила Трампу нобелевскую медаль Премии мира.

Ранее Нобелевский комитет заявил о невозможности для Мачадо отдать Премию мира Трампу.