    Почем гренландцы будут согласны продать свою родину
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы
    Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева
    Суд установил организатора покушения на Прилепина и убийства Татарского
    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта
    ХАМАС согласился передать власть над Газой технократической администрации
    AFP: Саудовская Аравия убедила Трампа не атаковать Иран
    Премьер Республики Сербской ушел в отставку
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    12 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    20 комментариев
    16 января 2026, 00:40 • Новости дня

    Международный день The Beatles и День ледоваров отмечается 16 января

    Международный день The Beatles и День ледоваров отмечается 16 января
    @ Duilio Piaggesi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пятница, 16 января, важная дата в России и мире, когда отмечаются десятки профессиональных, исторических, военных, шутливых, экологических и гастрономических праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.

    Международный день The Beatles отмечается 16 января с 2001 года. В этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб Cavern где приятели Джон Леннон, Пол Макартни и Джордж Харрисон начали музицировать, пока к ним не примкнул ставший впоследствии легендарным ударником The Beatles Ринго Старр. Еще один повод в этот день поднять за музколлектив бокал гранатового сока – тот факт, что в  1964 году 16 января хит-парад Америки возглавила песня The Beatles «I want to hold your hand», ознаменовав начало триумфального шествия группы по США.

    В пятницу 16-ое каждый январь чествуют ледоваров – это люди, которые подготавливают лёд, заливают его на  спортивных объектах, готовят для соревнований или хоккейных коробок во дворах, для городских или районных катков. Кроме того, в 1901 году 16 января в США  родился инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ледовый комбайн для заливки и восстановления льда на катках – ресурфейсер, напомнил портал «Какой сегодня праздник».

    Еще одной занятное торжество этой пятницы – День «Цените дракона», который появился, с подачи американской писательницы Дониты К. Пол. Так она пожелала отпраздновать публикацию первого фантастического романа «Заклинание дракона» из пятитомной серии «Хроники Хранителя драконов». Так у поклонников этого красивого сурового существа из фантастических миров появился свой неофициальный, но праздник.

    При этом в США празднуют День книгоиздателей и День хорошего подростка, в Конго – День героев, в Таиланде – День учителя.

    К именинному пирогу стоит пригласить Ирину, Арину, Павла, Гордея и Василия.

    15 января 2026, 15:16 • Новости дня
    Балицкий назвал последнюю преграду перед Запорожьем

    Балицкий назвал реку Конку последней преградой перед Запорожьем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожской области отметили, что река Конка остается последним естественным препятствием для российских войск на пути к Запорожью.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале заявил, что река Конка является последней естественной преградой на пути российских войск к Запорожью. По его словам, российская армия высокими темпами продвигается в глубину обороны противника, а группировка «Восток» развивает наступление в регионе.

    Балицкий отметил, что российские подразделения закрепились в восточной части Лукьяновского, заняли Степногорск и расширили зону контроля возле Павловки. Кроме того, по его словам, была создана существенная угроза обороне противника у Камышевахи, что лишает врага возможности удерживать северные рубежи.

    Он также подчеркнул, что армия России действует последовательно и стремительно, создавая условия для освобождения Запорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что за новогодние каникулы российские военные освободили шесть населенных пунктов в Запорожской области.

    Многие мирные граждане Запорожья выразили одобрение удару гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом.

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил в конце декабря командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.


    Комментарии (9)
    15 января 2026, 19:54 • Новости дня
    Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева

    Направлено в суд дело об убийстве депутата Госдумы Горячева в 1997 году

    Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет предъявил обвинение бывшему президенту Федерации вольной борьбы Петербурга Владимиру Кулибабе в убийстве депутата Госдумы Марка Горячева в 1997 году.

    Уголовное дело об убийстве депутата Госдумы Марка Горячева и участника преступной группы Константина Яковлева, в совершении которых обвиняют Владимира Кулибабу, будет направлено в суд в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.

    По словам Иванова, следствие установило, что в начале 1997 года Горячев взял крупную сумму денег у одной из преступных группировок под поручительство Константина Яковлева. Чтобы не возвращать долг и не допустить взыскания денег с поручителя, «бандитами было решено сделать из Горячева потеряшку».

    «В марте 1997 года одна из бригад, подчинявшаяся Кулибабе, на Торжковском рынке похитила Горячева, избив его. Потерпевшего посадили в бронированный Mercedes Кулибабы и отвезли на дачу последнего в Выборгский район Ленинградской области, где убили его, от трупа отсекли голову и кисти рук, а тело в пакете утопили в акватории Финского залива, где он всплыл через несколько месяцев», – рассказал Иванов.

    В убийстве Горячева обвиняются Кулибаба и Дмитрий Скворцов, бывший сотрудник МВД, который сейчас находится в международном розыске. Сокрывшие тело депутата к ответственности привлечены не будут: один из них умер, у второго истек срок давности.

    В марте 2025 года Петербургский городской суд признал Кулибабу виновным в организации двойного убийства и покушения в августе 1993 года и приговорил его к 10 годам колонии. По обвинению в бандитизме суд прекратил преследование из-за истечения срока давности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение Кулибабе в организации убийства Александра Боброва в 1995 году.

    Напомним, Кулибабу задержали в Петербурге еще в декабре 2021 года по делу об убийстве в 1993 году Игоря Савина, известного как Кувалда.

    Кулибаба входил в вооруженную банду, которую возглавлял убитый в 2003 году Константин Яковлев. После смерти Яковлева руководить группой стал Кулибаба.


    Комментарии (2)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами и открыта к сотрудничеству со всеми государствами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

    «Диалог и контакты – отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть – сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация всё-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.

    «Россия была и остается приверженной именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира.

    Напомним, в четверг Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран.

    Комментарии (22)
    15 января 2026, 19:59 • Новости дня
    Макрон: Европе необходим аналог «Орешника»
    Макрон: Европе необходим аналог «Орешника»
    @ Laszlo Pinter/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику», которым недавно был нанесен удар по целям на Украине.

    «Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», – сказал он, выступая перед военнослужащими на авиабазе Истр, передает РИА «Новости». Его слова приводит телеканал BFMTV. Макрон подчеркнул, что Франция находится в зоне досягаемости «Орешника».

    Напомним, Макрон появился на встрече с вооруженными силами с заметно покрасневшим глазом.

    На прошлой неделе в результате удара Вооруженных сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

    Специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил главе евродипломатии Кае Каллас о том, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Ранее The Washington Post сообщило, что удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали для западных стран напоминанием о масштабах ядерного арсенала Москвы.

    Комментарии (15)
    15 января 2026, 14:21 • Новости дня
    Мерц назвал Россию европейской страной
    Мерц назвал Россию европейской страной
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой.

    Он выступил с этой позицией на новогоднем приеме, обращаясь к представителям бизнеса в городе Галле, передает ТАСС.

    «Если нам удастся добиться возвращения мира и свободы в Европу, если мы, наконец, снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, если воцарится мир, если будет обеспечена свобода – если нам все это удастся, то ЕС, то тогда и мы в ФРГ выдержим очередное испытание и сможем с уверенностью смотреть в будущее и после 2026 года», – заявил Мерц, его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

    Мерц также акцентировал, что его слова о России не связаны с тем, что он выступает на востоке Германии. По его словам, такие же высказывания он сделал бы и в любой другой части страны. Канцлер подчеркнул, что считает Россию европейской страной.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (12)
    15 января 2026, 20:30 • Новости дня
    Viola лишилась в России товарного знака с девушкой
    Viola лишилась в России товарного знака с девушкой
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Изображение девушки на логотипе Viola больше не принадлежит производителю, что связано с решением Роспатента об отмене товарного знака.

    Финский производитель продуктов питания Viola лишился права на использование товарного знака, изображающего девушку, после изучения электронных документов Роспатента.

    Согласно материалам РИА «Новости», этот логотип был впервые зарегистрирован в 2006 году. В 2015 году компания смогла продлить действие товарного знака еще на десять лет. Под брендом Viola производитель реализовывал в России молочную продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская компания Valio продает свой российский бизнес, включая бренд Viola, группе «Велком». Также по решению Роспатента лишилась товарного знака «Рецитал» певица Алла Пугачева.

    А вот компания Disney сохранила исключительные права на 31 товарный знак в России, включая фирменный замок и названия мультфильмов, еще на десять лет.

    Комментарии (7)
    15 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже

    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже дипломатов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская дипмиссия назвала обвинения бельгийской разведки в шпионаже бездоказательными и выразила опасения по поводу нагнетания антироссийских настроений.

    Обвинения в шпионаже, выдвинутые бельгийской разведкой в адрес российских дипломатов, являются голословными, заявили в посольстве России в Бельгии, пишет РИА «Новости». В опубликованном 15 января докладе бельгийская разведка указала, что в некоторые месяцы 2025 года Бельгия отказывала более чем по половине заявок на дипломатические визы из России из-за подозрений в шпионаже.

    В дипмиссии отметили: «В связи с содержащимися в январском ежегодном докладе бельгийских разведслужб и публичными высказываниями главы службы госбезопасности Ф. Бостин голословными обвинениями в адрес Российской Федерации посольство России в Бельгии выражает озабоченность раскручиванием очередной кампании шпиономании вокруг российских дипломатических загранучреждений в Бельгии и запугиванием населения страны мнимой “российской угрозой”».

    Также представители посольства отметили, что призывают Брюссель не усугублять уже напряженную ситуацию в двусторонних отношениях после публикации доклада местных спецслужб с обвинениями против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг стало известно, что бельгийские разведывательные службы не обнаружили подтверждений связи замеченных над военными объектами и аэропортами страны дронов с Россией.

    Еще в ноябре министр обороны Бельгии Тео Франкен назвал Россию вероятным подозреваемым в инцидентах с беспилотниками, не представив прямых доказательств.

    Посольство России в ответ опровергло причастность к этим полетам, заявив об отсутствии поводов и интереса.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 19:16 • Новости дня
    Генпрокуратура Украины возбудила дело против соратника Навального

    Генпрокуратура Украины возбудила дело против иноагента и экстремиста Леонида Волкова

    Генпрокуратура Украины возбудила дело против соратника Навального
    @ IMAGO/STAR-MEDIA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против Леонида Волкова (иноагент, внесен в список террористов и экстремистов в России), бывшего соратника Алексея Навального, за высказывания о Денисе Капустине (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), основателе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России).

    Волкову вменяется часть 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающая ответственность за публичную поддержку спецоперации России и ее участников, передает «Лента.Ру».

    Поводом для возбуждения дела стала публикация бывшей сотрудницы ФБК (включен в реестр организаций-иноагентов в России) Анны Тирон, которая опубликовала фрагменты личной переписки с Волковым в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В этих сообщениях Волков комментировал предполагаемую ликвидацию Капустина Вооруженными силами России, заявив: «наконец случилась денацификация».

    Кроме того, Волков резко высказался о руководителе Главного управления разведки Украины Кирилле Буданове (внесен в список экстремистов и террористов в России), назвав его «гнусным деревенским политтехнологом». Также он охарактеризовал РДК как «клоунское подразделение». Санкция по инкриминируемой статье предусматривает ограничение либо лишение свободы сроком до пяти лет.

    Напомним, в декабре Капустин был уничтожен на Запорожском направлении.

    Комментарии (2)
    15 января 2026, 16:10 • Новости дня
    Следствие попросило суд арестовать главврача новокузнецкой больницы
    Следствие попросило суд арестовать главврача новокузнецкой больницы
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие ходатайствовало о заключении под стражу отстраненного главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова.

    Представитель следствия сообщил на заседании, что требует ареста Хераскова сроком на один месяц и 27 суток, до 13 марта 2026 года, передает ТАСС.

    «На основании изложенного ходатайствую перед Центральным районным судом города Новокузнецка об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого», – заявил он.

    Напомним, отстраненному главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову предъявлено обвинение в халатности.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД высмеял попытки Совета Европы наказать Россию за «Орешник»

    Захарова заявила о провале идей Совета Европы по наказанию России за «Орешник»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки Совета Европы ввести меры против России после удара по целям подо Львовом, по мнению МИД, обречены на провал и осмеяние.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативы Совета Европы по отношению к России после удара «Орешником» по целям подо Львовом, передает РИА «Новости». Она отметила, что любые попытки «наказать» Россию или ввести против нее санкции обречены на неудачу и станут предметом насмешек.

    Захарова заявила: «Попытки, как они там говорят, наказать Россию или что там с нами сделать еще… В угол поставить? Они обречены на провал, ну и на осмеяние, не могу от себя не добавить».

    Дипломат добавила, что действия оппонентов из Страсбурга не повлияют на ситуацию, поскольку Россия приняла решение о выходе из Совета Европы и теперь не видит смысла комментировать подобные заявления с правовой точки зрения.

    По словам Захаровой, Совет Европы полностью поддерживает «преступный киевский режим» и проявляет двойные стандарты в отношении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для Киева теперь важна не победа, а выживание.

    А глава британского Минобороны Джон Хили рассказал, что во время визита в Киев едва не попал под удар «Орешника».

    Ранее Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    Комментарии (2)
    15 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Главврачу новокузнецкой больницы предъявили обвинение в халатности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отстраненному главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову предъявлено обвинение в халатности, которая, по данным следствия, привела к смерти двух и более человек.

    Такое заявление было сделано на судебном заседании по вопросу о мере пресечения для Хераскова, передает ТАСС.

    «15 января 2026 года Хераскову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек)», – сообщил представитель следствия.

    Ранее главный реаниматолог роддома Новокузнецка отказался признавать вину по делу о гибели девяти младенцев.

    Потерпевшими по делу о гибели младенцев в Новокузнецке признали девять матерей.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 13:41 • Новости дня
    Пашинян призвал Россию принять решение по дороге в Турцию и Азербайджан

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости скорейшего восстановления железнодорожного сообщения с Турцией и Азербайджаном и ждет решения России по этому вопросу.

    Вопрос восстановления железнодорожных путей из Армении к границам с Азербайджаном и Турцией обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    По словам Никола Пашиняна, вице-премьер Армении также говорил на эту тему с заместителем председателя правительства России. Пашинян подчеркнул, что армянская сторона ожидает реакции российских партнеров и выразил надежду, что решение будет принято в ближайшее время.

    Премьер отметил, что после подписания рамочного соглашения между Арменией и США по реализации проекта TRIPP, армянское руководство настаивает на скорейшем начале восстановительных работ. «Надлежащий срок – сейчас, и наше желание, чтобы это было сделано сейчас», – заявил Пашинян, добавив, что информирование о происходящих процессах будет происходить по мере продвижения проекта.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился с просьбой к России восстановить железнодорожные пути из Ерасха и Ахурика для возобновления сообщения с Азербайджаном и Турцией.

    Россия заявила о готовности обсудить с Ереваном параметры инициативы «маршрута Трампа» и возможное участие российской стороны.

    Пашинян подчеркнул, что все действия по эксплуатации проекта будут реализованы на основе принципа взаимности.

    Комментарии (4)
    15 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Предложившая заменить Зарубина школьница пришла в Кремль на мероприятие с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Виктория, которая ранее обращалась к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, пришла в Кремль, где в четверг состоится официальная церемония с участием главы государства.

    В четверг Путин примет верительные грамоты у 34 новых иностранных послов, передает РИА «Новости». Торжественная церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

    В декабре школьница Виктория во время эфира предложила после учебы заменить Зарубина на посту ведущего программы «Москва. Кремль. Путин». Путин предложил попросить Зарубина взять Викторию на стажировку, чтобы она могла развиваться в профессии.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 00:15 • Новости дня
    Захарова прокомментировала высказывания ведущего Соловьёва

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга получила просьбу прокомментировать некоторые высказывания телерадиоведущего Владимира Соловьёва на тему международной политики.

    «Во-первых, речь идет о мнении журналиста, подчеркну – мнении. Во-вторых, мнение журналиста, телеведущего было высказано на частном канале «Соловьёв Лайф». В-третьих, я прочитала цитаты и опираюсь не на вырванные из контекста фразы, не на косвенную речь, а на прямую речь. Сформулировано это мнение было в виде вопроса. Там не было заявления, там был вопрос», – объяснила дипломат в ходе брифинга.

    Захарова обратила внимание на то, что анализируемые фразы Соловьёва были «явно и абсолютно очевидно в провокационном виде преподнесены «диванными аналитиками» чуть ли не как официальная позиция России». Она подчеркнула, что  такими манипуляциями заниматься «просто недопустимо».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьёва.


    Комментарии (0)
    15 января 2026, 17:59 • Новости дня
    Захарова призвала ФРГ ответить за детали Rheinmetall для удара ВСУ по Хорлам

    Захарова призвала ФРГ ответить по деталям Rheinmetall для удара ВСУ по Хорлам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на гибель 29 человек в поселке Хорлы Херсонской области при атаке ВСУ дронами, собранными из немецких комплектующих, и потребовала реакции Берлина.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала журналистов обратиться к властям ФРГ за комментариями по поводу использования ВСУ беспилотников германского производства, передает ТАСС. По словам Захаровой, в результате атаки дронов на село Хорлы Херсонской области в первые минуты 2026 года погибли 29 человек, среди которых были двое детей, еще 31 человек, включая пятерых несовершеннолетних, получили ранения.

    Дипломат заявила: «Режим Зеленского решил отыграться на мирных гражданах нашей страны, и в первые минуты 2026 года боевики ВСУ совершили преднамеренный налет беспилотников на кафе и гостиничный комплекс в селе Хорлы Херсонской области, где на празднование Нового года собрались семьи с детьми».

    Захарова особо подчеркнула, что имеются сведения о сборке использованных дронов из деталей, произведенных немецким концерном Rheinmetall. Она обратилась к средствам массовой информации с предложением запросить официальные комментарии в МИД ФРГ, общественных организациях и Союзе журналистов Германии, чтобы узнать их позицию по этому поводу.

    Захарова также заявила, что ответственность за гибель российских женщин и детей несут власти Берлина и все европейские страны, которые поставляют вооружения на Украину, становясь, по ее словам, соучастниками убийств мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в четверг Захарова поставила под сомнение слова главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о «многогранных» исторических связях Германии и США.

    Она заявила, что считает виновными в гибели людей в Херсонской области всех, кто поддерживает и финансирует боевиков на Украине.

    Напомним, что германский концерн Rheinmetall планирует поставить на Украину первую партию боевых машин пехоты Lynx KF41 в начале 2026 года.

    Комментарии (3)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации