Международный день The Beatles и День ледоваров отмечается 16 января

Tекст: Катерина Туманова

Международный день The Beatles отмечается 16 января с 2001 года. В этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб Cavern где приятели Джон Леннон, Пол Макартни и Джордж Харрисон начали музицировать, пока к ним не примкнул ставший впоследствии легендарным ударником The Beatles Ринго Старр. Еще один повод в этот день поднять за музколлектив бокал гранатового сока – тот факт, что в 1964 году 16 января хит-парад Америки возглавила песня The Beatles «I want to hold your hand», ознаменовав начало триумфального шествия группы по США.

В пятницу 16-ое каждый январь чествуют ледоваров – это люди, которые подготавливают лёд, заливают его на спортивных объектах, готовят для соревнований или хоккейных коробок во дворах, для городских или районных катков. Кроме того, в 1901 году 16 января в США родился инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ледовый комбайн для заливки и восстановления льда на катках – ресурфейсер, напомнил портал «Какой сегодня праздник».



Еще одной занятное торжество этой пятницы – День «Цените дракона», который появился, с подачи американской писательницы Дониты К. Пол. Так она пожелала отпраздновать публикацию первого фантастического романа «Заклинание дракона» из пятитомной серии «Хроники Хранителя драконов». Так у поклонников этого красивого сурового существа из фантастических миров появился свой неофициальный, но праздник.



При этом в США празднуют День книгоиздателей и День хорошего подростка, в Конго – День героев, в Таиланде – День учителя.

К именинному пирогу стоит пригласить Ирину, Арину, Павла, Гордея и Василия.