Доброволец с позывным «Аман» в одиночку удерживал позицию в течение месяца

Tекст: Катерина Туманова

Дмитриев отправился добровольцем на спецоперацию и участвовал в зачистке села Бурлацкое в ДНР в феврале 2025 года. После гибели товарищей Дмитриев остался единственным бойцом на позиции, где в течение месяца отражал атаки противника, поддерживая связь с командованием по рации и получая снабжение с помощью дронов, сообщил Telegram-канал RT.

По его словам, противник не раз пытался прорваться, однако все попытки были пресечены.

«Я верил, что ко мне придут свои на помощь, и сам себе говорил: нужно ещё немного продержаться», – рассказал «Аман»

Только через месяц к нему смог пробиться сослуживец-земляк, несмотря на атаки дронов и постоянный обстрел. Вдвоем бойцы успешно выполнили боевую задачу.

За проявленный героизм Ион Дмитриев был награжден орденом Мужества.

«Я делал только то, что должен был. Это наш долг, наша работа!» – ответил герой на вручении награды.

