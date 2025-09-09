  • Новость часаКатар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе
    Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу
    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой
    Военкор рассказал, какой будет генеральная битва за Донбасс
    Венгрия анонсировала рекордный контракт на закупку газа «с западного направления»
    Протестующие в Непале заявили о переходе страны под их контроль
    Жена экс-премьера Непала погибла после поджога резиденции протестующими
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен
    Силуанов разъяснил подход к формированию бюджета на 2026 год
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов и соцсетей

    Непальская молодёжь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    9 сентября 2025, 17:12 • Новости дня

    Минобороны сообщило о сбитии 10 дронов ВСУ над Черным морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Черным морем

    Оперативные силы противовоздушной обороны России уничтожили десять украинских беспилотников над акваторией Черного моря, передает ТАСС. В Минобороны РФ уточнили, что инцидент произошел 9 сентября в период с 13.30 до 14.45 по московскому времени.

    Дополнительных подробностей о целях или траектории сбитых дронов не сообщается. Пострадавших и разрушений на территории России в результате инцидента нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что в ночь с понедельника на вторник над российской территорией был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник самолетного типа.

    9 сентября 2025, 08:34 • Новости дня
    ВС России прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска
    ВС России прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые подразделения российской армии сломили оборону украинских военных у населенного пункта Чунишино, что позволило расширить контролируемую территорию на этом направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский заявил о прорыве российскими войсками обороны украинских сил у Чунишино к юго-востоку от Красноармейска, передает ТАСС.

    По его словам, штурмовые подразделения ВС Россиии смогли сломить оборону противника и закрепиться на новых позициях, расширив зону контроля российских сил. «У Чунишино наши штурмовые подразделения прорвали оборону противника и расширили зону контроля», – сообщил Кимаковский.

    Он подчеркнул, что в результате наступления на данном участке фронта украинские войска понесли значительные потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске. ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске. Пушилин сообщил о переброске сил ВСУ под Красноармейск.

    8 сентября 2025, 22:57 • Новости дня
    FT узнала о подготовке в ЕС американского «воздушного щита» для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Поскольку многие из наиболее влиятельных стран «коалиции желающих» на самом деле не хотят отправлять войска на Украину, среди «не желающих», в частности, Германия, Италия и Польша, европейцы рассматривают альтернативные варианты помощи Украине.

    «Сейчас ведутся разговоры о создании «фактического прекращения огня» с помощью американского «воздушного щита» для Украины. «Воздушный щит» предполагает значительное усиление противовоздушной обороны, которая сможет закрыть небо от российских беспилотников, но не от баллистических ракет», – пишет Finantial Times (FT).

    В статье уточняют, что европейцы могли бы внести свой вклад, в том числе оказав военно-морскую поддержку, которая помогла бы защитить воздушное пространство Украины. Также обсуждается возможность размещения авианосцев, вероятно, в Европе.

    Европейцы надеются, что более жесткие меры против России будут одобрены Конгрессом, пишет газета, отмечая, что президент США неоднократно заявлял и на словах, и на деле, что не хочет брать на себя обязательства по защите Украины, о чем стоит помнить при любых инициативах с расчетом на участие США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на заседании в формате «Рамштайн» по военным поставкам 9 сентября в Лондоне глава киевского режима Владимир Зеленский намерен запросить системы ПВО, обозначив их главной целью переговоров.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    9 сентября 2025, 12:54 • Новости дня
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине

    Эксперт Анпилогов: Идея создания «воздушного щита» на Украине обречена на провал

    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Запада по созданию «воздушного щита» для Украины является технически нереализуемой и политически пустой декларацией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее FT сообщила, что план «коалиции желающих» в отношении Украины предполагает усиление ПВО и возможное развертывание европейских авианосцев.

    «Каждая новая инициатива «коалиции желающих» вызывает вопросы о том, насколько лидеры Европы адекватно воспринимают обстановку, а также насколько они способны генерировать реальные планы, а не пустые проекты», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил о звучащих ранее идеях: отправка на Украину «миротворцев», разработка «гарантий безопасности», причем с апелляцией к США, а теперь и создание американского «воздушного щита». Все это находится в состоянии деклараций и политических заявлений. При этом даже беглый анализ свежего предложения подтвердит его нереализуемость.

    Так, если говорить об усилении ПВО, то поставки комплексов, вероятно, будут увеличиваться, но вопрос заключается в их эффективности. «У западного блока недостаточно возможностей для производства средств перехвата российских баллистических или квазибаллистических ракет. Например, корпорация Lockheed Martin – главный производитель ракет для ЗРК Patriot – за минувшие три года увеличила объемы всего на десять единиц в месяц – с 50 до 60», – указал Анпилогов.

    «Если взять все системы противовоздушной обороны, которые могут быть поставлены Украине, то количество зенитных управляемых ракет наберется лишь на одну десятую от того, что применяет Россия», – подчеркнул эксперт. По его мнению, признание европейцами неспособности «щита» сдерживать «баллистику» – проблеск адекватности.

    «Таким образом, западные высокотехнологичные и, как следствие, очень дорогие изделия оказались, во-первых, крайне лимитированы в своей серии. А во-вторых, выяснилось, что их пресловутая технологичность оказалась раздутой: в реальных конфликтах даже самые современные американские системы неэффективны против нового поколения баллистических ракет с гиперзвуковыми маневрирующими блоками», – заметил аналитик.

    На этом фоне Анпилогов напомнил и о недавней ирано-израильской 12-дневной войне. «Тогда вся армада, включая истребители, ПВО, военно-морской флот, базировавшийся в Средиземном и Красном морях с перехватчиками SM-6, не смогла сбить по нынешним меркам устаревающую лавину иранских баллистических ракет», – сказал специалист.

    Что касается дронов, от которых, по задумке «коалиции желающих», защитит «щит», то и здесь есть нюансы, продолжил спикер. «Ряд западных разработчиков, понимая, что подход дорогого единичного оружия ПВО не действует, пытаются разработать различные паллиативы – решения, которые позволят, с одной стороны, сохранить некую рентабельность производства, а с другой, обеспечить хоть какую-то разумную стоимость перехвата», – отметил он.

    В частности, тот же Lockheed Martin работает над ракетой для ЗРК Patriot, стоимость которой, предположительно, составит 710 тыс. долларов. «По сравнению с четырьмя млн долларов за стандартную ракету эта цифра представляется маленькой. Но стоит помнить, что БПЛА стоит в районе 30-40 тыс. Тогда картина все еще выглядит жалкой для Запада», – рассуждает аналитик.

    Более того, вновь встает вопрос количественного соотношения «щита и меча». «Россия вышла на уровень запуска по целям на территории Украины сотен дронов ежедневно. То есть количество зенитных управляемых ракет требуется, как минимум, в два раза большее – а это абсолютно неподъемные объемы для западного ВПК», – пояснил эксперт.

    Наконец, стоит учитывать позицию США, которые, как считают европейцы, и развернут «щит» над Украиной. «Вашингтон выделяет больше средств на противостояние с Китаем. Любая борьба в Европе оказывается не просто лишней для американской администрации, но и совершенно вредной. Поэтому, я думаю, надежды «коалиции желающих» на Штаты абсолютно пустые», – акцентировал специалист.

    Таковым представляется и вторая часть плана – возможное развертывание европейских авианосцев, добавил аналитик. Он напомнил, что их существует всего три: два британских – HMS Prince of Wales и HMS Queen Elizabeth, а также один французский «Шарль де Голль» (фр. Charles de Gaulle, R91).

    «Главная проблема в том, что завести их в акваторию Черного моря в настоящий момент времени просто невозможно из-за позиции Турции, которая в соответствии с положениями конвенции Монтре перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Поэтому ближайшим районом базирования европейских авианосцев представляется Эгейское и Балтийское моря, где они, впрочем, не получат никаких преимуществ с точки зрения использования авиации», – считает Анпилогов.

    По его мнению, идея экстерриториальности этой группировки преследует цель успокоить восточноевропейские страны, в частности Польшу и Румынию, которые уже неоднократно крайне резко высказывались против использования собственной территории в помощи Украине. «Как бы то ни было, инициатива европейцев выглядит абсолютной авантюрой, которая фактического «щита» над Украиной не обеспечит», – заключил собеседник.

    Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что на Западе обсуждают возможность создания «воздушного щита» для Украины, чтобы достичь фактического прекращения огня.

    По его информации, инициатива предполагает расширение поставок средств ПВО для защиты от беспилотников. При этом баллистические ракеты такой «щит» сдерживать не сможет. Для поддержки концепции рассматривается задействование морских сил, включая возможность развертывания европейских авианосцев.

    Вопрос обсуждали участники «коалиции желающих» в Париже. По итогам саммита Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран согласились разместить на Украине «силы сдерживания». «Они обязались развернуть войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность после прекращения огня или установления мира», – рассказал президент Франции.

    По данным Financial Times, участники встречи так и не смогли выработать единую позицию по развертыванию военных контингентов на Украине. Издание сообщает, что внутри коалиции сформировались три лагеря: сторонники отправки войск, противники и сомневающиеся. К первой группе относится Британия, ко второй – Италия, Польша и другие страны, выступающие против. Третью группу составляют государства, в том числе Германия, не определившиеся с позицией.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих».

    9 сентября 2025, 07:58 • Новости дня
    Российские войска вошли в Приморское на запорожском направлении фронта

    Российские силы расширили контроль и начали бои за Приморское

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвигаются на степногорском направлении запорожской линии фронта, взяв под контроль часть села Приморское у бывшего Каховского водохранилища, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска вошли в село Приморское в Запорожской области на степногорском направлении фронта, идут бои за его освобождение, передает РИА «Новости». Приморское расположено у бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы, ведущей к городу Запорожье, который находится под контролем украинских сил. По словам Рогова, российские войска расширили там зону контроля.

    Он отметил, что за освобождение села продолжаются бои, ситуация в районе остается напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ в Запорожской области. Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя. ВС России зацепились за Малиновку на Запорожском направлении.

    9 сентября 2025, 12:21 • Новости дня
    Российские войска уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ
    Российские войска уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены пусковая установка и кабина управления ЗРК «С-300» ВСУ.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты пять крылатых ракет, пять снарядов американской РСЗО HIMARS и 230 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 82 675 беспилотников, 628 ЗРК, 25 022 танка и других бронемашин, 1 590 боевых машин РСЗО, 29 410 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 374 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины объект энергетики.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по объектам ВСУ. В частности, они поразили используемую для транспортировки грузов ВСУ инфраструктуру.

    9 сентября 2025, 16:23 • Новости дня
    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой

    Командующий ВДВ Теплинский: Сын замдиректора ЦРУ Глосс погиб на СВО как герой

    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой
    @ Michael Alexander Gloss

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командующий ВДВ Михаил Теплинский назвал погибшего в зоне специальной военной операции на Украине сына заместителя директора ЦРУ Майкла Александра Глосса героем.

    На церемонии присвоения имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Глосса донецкой школе № 115 Теплинский подчеркнул, что Глосс погиб как герой, передает ТАСС.

    «То, что погиб, погиб он как герой, действительно. И как многие другие, он стремился освободить Донбасс», – заявил он.

    Теплинский добавил, что родители Глосса могут гордиться сыном, который проявил мужество. «Мы уже все передали и родителям. Действительно, они могут гордиться своим сыном, потому что он вырос достойным гражданином и Соединенных Штатов Америкии, можно сказать, и Российской Федерации», – сказал он.

    По словам командующего ВДВ, Глосс участвовал в боях в районе Часова Яра и освобождал Донбасс.

    В апреле СМИ сообщили о гибели сына замдиректора ЦРУ Глосса на Украине. В ЦРУ подтвердили эту информацию.

    8 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Силовики назвали число наемников в ВСУ

    Российские силовики сообщили о 20 тысячах наемников на стороне ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    По оценкам российских силовых структур, на стороне украинской армии воюют около 20 тысяч наемников из различных стран мира.

    Около 20 тысяч наемников из разных стран воюют на стороне вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Источник агентства уточнил, что по различным оценкам это минимальная численность иностранных бойцов в рядах украинской армии в данный момент.

    Силовики отмечают, что поток наемников в ВСУ сокращается, но полностью не прекращается. Среди прибывающих на Украину растет доля людей без боевого опыта, а также пожилых и бывших военных США, списанных по состоянию здоровья и желающих возобновить военную карьеру.

    Источник пояснил: «Но, как мы видим, поток желающих сокращается. В части качающейся граждан США, по-большому счету это связано с резкой сменой риторики в отношении России. Кроме того, наемники отказываются воевать бок о бок с необученными и немотивированными украинцами, принудительно отправленными на фронт».

    По данным российских силовых структур, чаще всего среди наемников встречаются граждане стран Латинской Америки, таких как Колумбия, Венесуэла, Сальвадор, Никарагуа, а также Польши, Британии, Канады и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times подсчитала число погибших американских наемников на Украине, которое составило не менее 92 человек. Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в шести областях, уничтожив более тысячи солдат и технику. В результате серии ударов по объектам ВСУ на юге Одесской области были уничтожены базы с иностранными наемниками, включая граждан Британии и Румынии.

    9 сентября 2025, 06:15 • Новости дня
    ВСУ начали вербовать женщин-наемниц из Латинской Америки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу предложили стать наемницами на Украине, особое внимание уделяя кандидаткам с медицинским образованием.

    ВСУ начали вербовать женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на Украине, сообщает РИА «Новости». В социальных сетях появилось видео с колумбийской наемницей с позывным Куин, которая обращается к латиноамериканкам с призывом присоединиться к украинским войскам.

    На видео женщина утверждает: «Ежедневно приезжают новые женщины-добровольцы из Колумбии, Бразилии, Мексики, Перу». Она отмечает, что сейчас особо востребованы женщины с медицинским образованием и опытом работы для службы в качестве военных врачей на передовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес заявил о плохом обеспечении колумбийских наемников, воюющих в составе ВСУ на Украине. ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за значительных потерь. Санчес также отметил случаи невыплат компенсаций семьям погибших колумбийских наемников.

    9 сентября 2025, 08:56 • Новости дня
    ВС России авиаударами поразили испаноговорящих наемников ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Днепропетровской области почти ликвидировали направленных туда испаноговорящих наемников с помощью авиаударов, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По позициям наемников в селах Великомихайловка и Новопетровское нанесли несколько авиаударов, уточнил Кимаковский ТАСС.

    Он добавил, что роту иностранцев, которую на границу ДНР и Днепропетровской области перебросили недавно, почти уничтожили.

    Ранее Кимаковский заявлял, что ВСУ направила до двух рот латиноамериканских наемников к Красноармейску и Димитрову, их перебросили туда, чтобы отбивать штурмы ВС России.

    До этого сообщалось, что женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу начали предлагать становиться наемницами на Украине.

    9 сентября 2025, 09:55 • Новости дня
    Российские штурмовики вышли к поселку Ямполь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные России подошли к поселку Ямполь на краснолиманском направлении, а также контролируют логистические маршруты украинских войск у Красного Лимана, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские штурмовые подразделения группировки «Запад» вышли к подступам к поселку Ямполь на краснолиманском направлении, передает ТАСС.

    Кимаковский сообщил: «Штурмовые подразделения группировки «Запад» вышли к подступам к поселку Ямполь». Он отметил, что на этом участке фронта позиции российских сил существенно улучшились.

    Кроме того, российские операторы беспилотников взяли под огневой контроль логистические пути украинской группировки у Красного Лимана. По словам Кимаковского, «наши дроноводы усложняют логистику противника в Красном Лимане, взяв под огневой контроль пути вокруг города».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России также освободили Предтечино в ДНР.

    9 сентября 2025, 08:50 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль шахту под Красноармейском

    ВС России взяли под контроль шахту под Красноармейском

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения установили контроль над шахтоуправлением «Покровское» к западу от города Красноармейск, где продолжаются ожесточенные бои, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Это крупнейшая угольная шахта в ДНР, она расположена к западу от Красноармейска, сказал Кимаковский ТАСС.

    На этом участке идут тяжелые бои, украинская сторона перебрасывает подкрепления и механизированные бригады.

    Также Кимаковский сообщил, что Украина перебросила до двух рот латиноамериканских наемников в район Красноармейска и Димитрова. Основная задача этих наемников – противостоять штурмовым подразделениям российских войск.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские штурмовики сломили оборону украинских военных у населенного пункта Чунишино к юго-востоку от Красноармейска, что позволило расширить контролируемую территорию на этом направлении.

    До этого источник сообщал, что ВСУ у Красноармейска оставляют на позициях бойцов-смертников, чтобы прикрыть отход своих частей.

    9 сентября 2025, 07:45 • Новости дня
    Пленный заявил о брошенных ВСУ неподготовленных солдатах в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизованные солдаты без необходимой подготовки были отправлены командованием ВСУ на выполнение боевого задания в ДНР, где некоторые из них вскоре сдались в плен, рассказал украинский военнопленный Алексей Банников.

    Банников рассказал, что командование ВСУ отправило неподготовленных мобилизованных солдат на задания в ДНР, передает РИА «Новости». По его словам, бойцы не получили четких указаний, куда их отправляют и какую задачу им предстоит выполнить. Банников отметил: «Нам сказали, что мы будем откатываться назад, в тыл. И мы отъехали из Новомихайловки назад в другое село. Тоже там частный дом и там остановились. Пробыли там неделю или две примерно. И меня отправили первый раз на первое задание. Страх, конечно, неизвестность – что, куда, как. Нам толком никто ничего не говорил. Ни задачу не поставили, ни куда мы едем не сказали. Как слепых котят (бросили)». Впоследствии, по рассказу Банникова, его подразделение оказалось в окружении российских военных, и он сдался в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР. Российские военные взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. ВСУ за сутки потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг».

    9 сентября 2025, 06:44 • Новости дня
    «Северяне» отразили шесть атак ВСУ, уничтожив 70% противника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ожесточенные бои с применением бронетехники и артиллерии продолжаются на юге Юнаковки, где противник понес значительные потери в живой силе и технике.

    Бои на юге Юнаковки продолжаются, противник усиливает штурмовые отряды и проявляет активность на правом фланге, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Воины Севера отразили шесть контратак: две под Алексеевкой и четыре возле Андреевки, уничтожив до 70% личного состава, участвовавшего в атаках. ВСУ использовали бронетехнику и тяжелую артиллерию, включая самоходки «Богдана», одна из которых была уничтожена.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта изменений не произошло, противник не проявлял активности. На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные встречные бои на левобережье Волчанска и в лесу западнее Синельниково. Поддерживаемые авиацией и тяжелыми огнеметными системами, северяне продвигаются вперед, занимая позиции, в том числе взяли опорный пункт в лесу под Синельниково.

    В Волчанске на левом берегу реки Волчья Воины Севера отразили контратаку 42 батальона 57 омпбр ВСУ и продолжили продвижение. По данным источника, у 57 омпбр боеспособным остается только один батальон, который доукомплектовали военнослужащими 9 отдельного батальона. Остальные подразделения почти полностью утратили боеспособность, но не выводятся из-за отсутствия замены.

    На фронте Меловое-Хатнее и Липцовском участке существенных изменений нет. Авиация и артиллерия ВКС России нанесли удары по районам Хатнее и Амбарное, уничтожив танк ВСУ. Противник активных действий не предпринимал.

    За сутки потери ВСУ превысили 175 человек, из которых более 125 – в Сумской области и свыше 50 – в Харьковской. Уничтожено большое количество техники: бронемашины «Хамви», «Козак», самоходки «Богдана», «Гвоздика», «Акация», станции спутниковой связи «Старлинк», станции РЭБ, склады с боеприпасами, БПЛА разных типов и роботизированная платформа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы из группы «Север» пресекли попытку боевиков ВСУ прорваться в Брянскую область. Командиры ВСУ в районе Юнаковки угрожали своим подчиненным обстрелами с помощью FPV-дронов. ВСУ предприняли безуспешную попытку вернуть утраченные позиции в Сумской области.

    9 сентября 2025, 12:54 • Новости дня
    Российские военные уничтожили британские рации для ВСУ у Константиновки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рядом с Константиновкой ликвидирован автомобиль, перевозивший современные радиостанции британского производства для подразделений украинских военных, сообщили в «Южной» группировке войск.

    Уничтожен оказался пикап с оборудованием связи AN/PRC-163 фирмы L3Harris, поставленным из Британии, сообщили в группировке ТАСС.

    расчет FPV-дрона 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии организовал засаду на транспорт, перевозивший новые радиостанции для украинских военных в Константиновке.

    Разведка 3-го армейского корпуса выявила попытку дооснащения украинских сил. Речь шла о радиостанциях формата SDR, отличающихся повышенной устойчивостью к радиоэлектронной борьбе. Если бы доставка была успешной, командование ВСУ смогло бы повысить эффективность скрытого управления подразделениями и обороны населенного пункта.

    Ранее сообщалось, что ВСУ выстроили у Константиновки многослойные заграждения из колючей проволоки и оборонительные сооружения.

    При этом российские военные сообщали, что украинская армия отошла с нескольких позиций в лесополосах у Константиновки из-за острой нехватки личного состава.

    9 сентября 2025, 08:17 • Новости дня
    Марочко сообщил о взятии под контроль 3 км границы ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения вышли к прибрежной зоне Северского Донца и обеспечили огневой контроль над участком административной границы Луганской народной республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, подразделения российской армии продвинулись в Кременских лесах Луганской Народной Республики и взяли под огневой контроль около 3 км административной границы региона вдоль реки Северский Донец, передает ТАСС.

    Марочко пояснил: «В ходе продвижения наших войск в Кременских лесах передовые отряды ВС РФ вышли к прибрежной зоне реки Северский Донец северо-западнее Серебрянки соседней ДНР и, таким образом, взяли под огневой контроль около 3 км административной границы ЛНР, которая проходит вдоль реки».

    По данным эксперта, такое продвижение российских военных стало причиной для усиления оборонительных мероприятий со стороны ВСУ в соседней Дроновке. Украинские силы начали активно возводить новые фортификационные сооружения северо-восточнее этого населенного пункта и усилили минные заграждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за сутки нанесли более 100 ударов по позициям ВСУ в районе Кременной. ВСУ атаковали учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной в ЛНР. Два мирных жителя погибли в Кременной в ЛНР в результате атаки дрона ВСУ. Командование ВС России сообщало об усилении боевых действий в этом районе.

