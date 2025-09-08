В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
СК возбудил дело после атаки украинских дронов на Донецк
Уголовное дело по факту массированной атаки беспилотниками на Донецк возбудили в Главном следственном управлении СК, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Дело завели по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и умышленном уничтожении имущества, указала Петренко, передает ТАСС.
В следствии отмечают, что 7 сентября ВСУ несколько раз атаковали гражданские объекты Донецка с помощью беспилотников. Одной из целей стал городской парк «Гулливер», в момент налета там находились семьи с детьми. Шесть мирных жителей, среди которых несовершеннолетняя, получили ранения. Повреждены жилые дома, две школы и другие здания.
Следователи провели осмотр места ЧП, изъяли обломки беспилотников для экспертиз, опрашивают свидетелей и продолжают устанавливать причастных к организации и исполнению атаки.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что при атаке украинского дрона на парк «Гулливер» в Донецке пострадали шесть человек, среди которых оказалась девочка 2011 года рождения.
Напомним, украинский беспилотник ударил по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка. Здание школы № 20 в этом районе получило повреждения из-за прямого попадания украинского беспилотника.