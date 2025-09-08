  • Новость часаФСБ задержала азербайджанца за подготовку терактов
    Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    8 сентября 2025, 09:44

    Китай впервые ввел санкции против парламентария из Японии

    Китай впервые ввел санкции против парламентария из Японии
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    КНР ввела санкции против члена верхней палаты японского парламента Хэя Сэки, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела и подрыве суверенитета.

    Китайские власти впервые ввели санкции против японского парламентария, Хэя Сэки, уроженца Китая и депутата верхней палаты Японии, который неоднократно критиковал политику Пекина, сообщает Bloomberg.

    Как заявили в МИД КНР, санкции связаны с тем, что Сэки, по мнению китайской стороны, «длительное время распространял ложные сведения» относительно Тайваня и спорных островов Сенкаку (в Китае – Дяоюйдао), а также посещал храм Ясукуни.

    Кроме запрета на въезд в Китай и специальные административные районы, Сэки и его семье запрещены любые операции с китайскими компаниями, а активы, если таковые имеются, подлежат заморозке.

    Сам Сэки назвал санкции «фарсом» и подчеркнул, что не имеет активов в Китае и не планирует посещать страну. Он добавил, что проконсультируется с партией по поводу дальнейших действий. В МИД Японии заявили, что ранее подобных случаев с японскими парламентариями не было.

    Ранее сообщалось, что японский премьер Сигэру Исиба вознамерился покинуть свой пост на из-за нарастающего давления внутри Либерально-демократической партии.

    Вместе с тем до этого Исиба опровергал появившиеся в прессе сведения о своей готовящейся отставке после поражения ЛДП на выборах.

    7 сентября 2025, 17:57
    Фон дер Ляйен назвала действия России издевательством над дипломатией
    Фон дер Ляйен назвала действия России издевательством над дипломатией
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала усилить санкции и гарантии безопасности для Украины после удара российской армии по объектам на украинской территории.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с очередным обвинением в адрес России после удара российской армии по целям на территории Украины, передает Lenta.Ru. В своей публикации в соцсети Х (соцсеть заблокирована в РФ) она заявила, что Москва якобы «издевается над дипломатией» и «презирает международное право».

    Фон дер Ляйен также отметила, что Европа продолжит поддерживать Украину. По ее словам, Евросоюз укрепляет Вооруженные силы Украины, создает дополнительные гарантии безопасности и усиливает санкции, чтобы оказывать давление на Россию.

    Председатель ЕК подчеркнула, что действия Кремля вызывают решимость у европейских лидеров продолжать нынешнюю политику в отношении Москвы. По мнению фон дер Ляйен, только усиление поддержки и давления способно повлиять на ситуацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве здание кабмина загорелось после падения БПЛА. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что здание украинского кабинета министров охвачено огнем, к тушению привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдается плотное задымление.

    Министерство обороны России опровергло информацию об ударе по зданию кабмина на Украине.

    7 сентября 2025, 23:43
    Симоньян объявила о тяжелой болезни и предстоящей операции

    Симоньян: У меня диагностировали страшную болезнь

    Симоньян объявила о тяжелой болезни и предстоящей операции
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», что ей диагностировали тяжелое заболевание, предстоит операция.

    «Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. <…> За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», – приводит слова Симоньян ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

    Речь идет о церковном ордене княгини Ольги, которым ее наградил накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    Симоньян заявила, что вышла в эфир с целью поддержать семьи российских военных, находящихся на фронте. Она также напомнила, что ее супруг Тигран Кеосаян уже девятый месяц находится в коме. По словам Симоньян, испытания, выпавшие на ее семью, стали особенно тяжелыми в последнее время: «Как говорят у нас в России, «пришла беда – отворяй ворота». Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы».

    В субботу в Москве патриарх вручил Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени «во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Симоньян рассказывала, что ее муж пережил клиническую смерть. Кеосаян находится в коме после клинической смерти, пережитой из-за серьезных проблем с сердцем. Тигран Кеосаян – российский режиссер, член Гильдии продюсеров России. Среди его работ фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной» и другие.

    В июле Симоньян заявила о завершении главного труда своей жизни. Так она высказалась о своем романе «В начале было Слово – в конце будет Цифра». Кроме того, она заявляла, что отказалась бы от карьеры, если бы не СВО. Она сказала, что продолжает работу из-за сложной политической ситуации, отметив, что уже реализовала все свои профессиональные амбиции.

    5 сентября 2025, 11:38
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    7 сентября 2025, 14:50
    Эксперт объяснил первый удар России по железнодорожному мосту через Днепр

    Эксперт Кнутов: Удар российских сил по мосту через Днепр в Кременчуге – новый этап СВО

    Эксперт объяснил первый удар России по железнодорожному мосту через Днепр
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия начала бить по мостам через Днепр в ответ на эскалацию ситуации со стороны Киева. Также это предупреждение Москвы о бессмысленности планов Брюсселя наладить выпуск вооружения в Европе для поставок ВСУ. Москва может отрезать все Левобережье от снабжения, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на воскресенье ВС России ударили по железнодорожному мосту через Днепр в Кременчуге.

    «Удар российских сил по мосту через Днепр – это новый этап СВО. Это реакция Москвы на ряд внешних факторов. Во-первых, уничтожение Россией военной инфраструктуры не убедили Банковую в необходимости демилитаризации. Киев и Брюссель решили выводить производство в приграничные с Украиной страны, например, Польшу и Румынию», – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Таким образом, Москва дает понять так называемой партии войны тщетность организации в Европе предприятий ВПК для снабжения ВСУ. Чем меньше будет действующих мостов через Днепр, тем меньше вооружения получат украинские группировки. Это можно считать следующей итерацией уничтожения украинских производств, например, ОТРК «Сапсан», – подчеркнул собеседник.

    «Администрация Трампа не может убедить Киев и Брюссель двигаться к потенциальному мирному соглашению с Москвой с учетом реалий, сложившихся на фронте. Более того, Запад активно выступает за наращивание поставок дальнобойного высокоточного оружия ВСУ. Также 26 стран из «коалиции желающих» ратуют за размещение иностранных контингентов на Украине до подписания мирного соглашения», – напомнил он.

    «Все эти обстоятельства поменяли политическую обстановку переговорного процесса. Москва отвечает на эскалацию со стороны Европы и Украины. Возможно, Россия также не исключает помощи Украине после окончания конфликта, поэтому еще не затрагивала в полной мере гражданскую инфраструктуру. Таким образом, недавний удар пока можно считать давлением на Брюссель и Киев с тем, чтобы посадить их за стол переговоров», – резюмировал аналитик.

    Ранее компания «Укржелдорога» («Укрзализныця») сообщила, что произошедший в ночь на воскресенье взрыв нанес значительный ущерб железнодорожному и автомобильному мосту через Днепр, что привело к задержкам поездов в Полтавской области. Местные источники писали о десятках взрывов, прозвучавших в Кременчуге, а также о включенной воздушной тревоге по всей области.

    Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило о российской атаке по территории Украины, в результате которой были поражены объекты ВПК и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, места сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, склады вооружения и военной техники, военные аэродромы, две радиолокационные станции ПВО, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Удары проводились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо напомнил, что российская сторона долго не реагировала на удары ВСУ по своей энергоинфраструктуре.

    «На протяжении долгого времени, еще пару лет назад не предпринимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры, особенно в зимний период. И очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, так скажем, серьезно, это правда», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна и как европейцы делают ставку на поиск бойцов для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке.

    7 сентября 2025, 17:59
    Нагиев пожаловался на маленькую пенсию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский шоумен Дмитрий Нагиев рассказал, что в пожилом возрасте ожидает получать небольшую пенсию в размере 20 тыс. рублей.

    Нагиев в эфире YouTube-шоу Circle Property Dubai отметил, что подобных выплат и уже накопленных средств может не хватить для обеспечения комфортной жизни на пенсии, передает РИА «Новости».

    Он также прокомментировал слухи о высоких гонорарах за мастер-классы в Дубае. Он уточнил: «Все, что я получаю за свои мастер-классы в Дубае – это оплата перелета, проживания и питания». Также шоумен рассказал, что ему советовали инвестировать в коммерческую недвижимость, чтобы получать пассивный доход, однако он пока не считает такие вложения достаточно выгодными.

    В июле мировой суд в Москве взыскал с Нагиева задолженность по коммунальным платежам.

    Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что в 2025 году минимальная пенсия для пожилых граждан, которые нигде не работали, с учетом социальной доплаты составляет 15 тыс. 250 рублей.

    Напомним, популярная в прошлом телеведущая Елена Ханга рассказала, что несмотря на скромную пенсию в 23 тыс. рублей, продолжает активно работать.

    7 сентября 2025, 18:04
    Сивков: Здание кабмина Украины пострадало из-за работы украинской ПВО

    Военный эксперт Сивков: Удар по кабмину Украины не имеет смысла ни с военной, ни с политической точек зрения

    Сивков: Здание кабмина Украины пострадало из-за работы украинской ПВО
    @ dsns_telegram

    Tекст: Олег Исайченко

    Обвинения России в ударе по зданию правительства Украины в Киеве беспочвенны. Эта атака не имеет смысла ни с военной, ни с политической точек зрения. Судя по характеру разрушений, офис кабмина стал жертвой работы украинской ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее на Банковой обвинили российскую сторону в эскалации конфликта.

    «Наиболее вероятная версия пожара в здании кабмина Украины – это падение сбитого БПЛА или удар сошедшей с траектории ракеты украинской ПВО. Их мощность и специфика воздействия как раз соответствуют характеру и масштабу разрушений. При этом, например, взрыв 50-килограммовой боевой части беспилотника тоже привел бы к подобному урону, но вряд ли вызвал такой пожар» – пояснил Константин Сивков, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса.

    «Версии же об ударе ракетами «Искандера» или «Кинжалом» совершенно неправдоподобны. Они бы разрушили несколько этажей, а не вынесли две оконные рамы. К тому же подобная атака совершенно не имеет смысла для России ни с военной, ни с политической точек зрения», – продолжил собеседник.

    «Если бы Москва хотела ликвидировать кого-то из украинского правительства, она бы это сделала куда более эффективными методами. Да и местоположение самого Зеленского ни для кого не секрет. Поэтому попытки Киева выдать все это за покушение на первых лиц Украины или за эскалацию конфликта просто беспочвенны», – подчеркнул аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что в результате российской атаки было повреждено здание кабинета министров в Киеве, на верхних этажах произошел пожар. Он обвинил Москву в «затягивании войны» вместо «реальной дипломатии». «Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО», – добавил он.

    Глава МИД Андрей Сибига назвал инцидент «серьезной эскалацией». К тушению пожара были привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдалось плотное задымление, сообщала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

    В свою очередь блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале указал на важность того, что Россия прорвала защищенный мощнейшими кольцами ПВО правительственный квартал в Киеве.

    На фоне обвинений Киева Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило о массированном ударе высокоточным оружием и БПЛА по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотников, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины.

    Среди атакованных целей были промышленные предприятия «Киев-67» на западной окраине украинской столицы и логистическая база «СТС-ГРУПП» на южной окраине города. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились», – акцентировалось в сообщении.

    8 сентября 2025, 02:23
    Зеленский объяснил, что считает «победой» Украины в конфликте с Россией

    Зеленский заявил о «победе» Украины в случае сохранения хоть какой-то территории

    Зеленский объяснил, что считает «победой» Украины в конфликте с Россией
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина «побеждает» Россию, если та лишила киевский режим контроля не над всей территорией страны.

    Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что Москва якобы стремится взять под свой контроль всю территорию Украины. По его версии, это и должно считаться победой России, а пока этого не произошло, «победа на стороне» киевского режима, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица заявил, что Зеленский выразил готовность обсуждать территориальные вопросы с президентом России Владимиром Путиным, опираясь на действующую линию соприкосновения.

    При этом Зеленский хочет вести переговоры о территориях только лично с Путиным. Зеленский заявил, что ограничения на переговоры с Россией, введенные украинским Совбезом, на него не распространяются.

    Путин пригласил Зеленского в Москву для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Зеленский отказался приехать. Путин подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.


    7 сентября 2025, 10:30
    Взрыв повредил железнодорожный мост через Днепр в Кременчуге
    Взрыв повредил железнодорожный мост через Днепр в Кременчуге
    @ vitalii_maletskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночной взрыв нанес значительный ущерб железнодорожному и автомобильному мосту через Днепр, что привело к задержкам поездов в Полтавской области, сообщила компания «Укржелдорога» («Укрзализныця»).

    В ночь на воскресенье на автомобильно-железнодорожном мосту через Днепр в Кременчуге Полтавской области прогремел взрыв, сообщает ТАСС. В результате происшествия железнодорожный мост получил повреждения, об этом проинформировала компания «Укржелдорога».

    По данным компании, из-за инцидента возможны задержки в расписании движения поездов. Ранее местные источники сообщали о десятках взрывов, прозвучавших в Кременчуге, а также о включенной воздушной тревоге по всей области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские удары уничтожили военную технику и наемников в Сумах и Киеве. В результате падения БПЛА загорелось здание кабмина в Киеве.

    7 сентября 2025, 14:59
    Минобороны опровергло удар по зданию кабмина Украины в Киеве
    Минобороны опровергло удар по зданию кабмина Украины в Киеве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны России опровергло информацию об ударе по зданию кабмина на Украине.

    В Telegram-канале ведомства заявили, что 7 сентября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам, связанным с производством и использованием беспилотников, а также по военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях страны.

    В сообщении уточняется, что среди пораженных целей оказались промышленное предприятие «Киев-67» на западной окраине Киева и логистическая база «СТС-ГРУПП» на юге города. Все обозначенные объекты были успешно поражены высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

    В Минобороны особо подчеркнули: «По другим объектам в границах Киева удары не наносились».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве здание кабмина загорелось после падения БПЛА. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что здание украинского кабинета министров охвачено огнем, к тушению привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдается плотное задымление.

    8 сентября 2025, 01:24
    Guardian: На острове Джерси решили выяснить источники состояния Абрамовича

    Guardian: Власти острова Джерси начали расследование в отношении Абрамовича

    Guardian: На острове Джерси решили выяснить источники состояния Абрамовича
    @ Ki Price/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В отношении российского миллиардера Романа Абрамовича властями острова Джерси (коронное владение Великобритании), который является офшором, якобы начато уголовное расследование, пишет Guardian со ссылкой на некие документы. При этом адвокаты Абрамовича заявили, что «в Джерси нет уголовных дел против него».

    Следователи добиваются получения данных о банковских счетах компаний, связанных с Абрамовичем, и делают соответствующие запросы в швейцарские суды, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Guardian.

    Один из запросов, как заявлено, касается подозрений в якобы отмывании средств. Еще один запрос связан с возможным нарушением санкционного режима. По информации Guardian, после включения Абрамовича в санкционный список острова Джерси в 2022 году были зафиксированы переводы активов, якобы связанных с ним.

    Швейцарский суд разрешил передать Джерси документы, несмотря на протесты адвокатов бизнесмена.

    Адвокаты не только отвергли все обвинения, но и заявили, что в отношении Абрамовича не было выдвинуто никаких обвинений. Как пишет Guardian, по их словам, «в Джерси нет уголовных дел против него; суд Джерси фактически подтвердил, что в судах Джерси нет на рассмотрении никаких уголовных дел в отношении нашего клиента». «Любые утверждения о причастности господина Абрамовича к преступной деятельности являются ложными», – заявили адвокаты.

    Guardian пишет, что следователи Джерси хотят установить источники состояния Абрамовича, полученного «в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах».

    Джерси – остров в проливе Ла-Манш, который является коронным владением Британской короны, но не входит в Великобританию. Джерси является офшором, «налоговой гаванью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле сообщалось, что правительство Британии рассматривет возможность подачи иска к Абрамовичу для передачи замороженных 2,34 млрд фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси», на гуманитарную помощь на Украине. В 2022 году у Абрамовича возникли сложности с продажей недвижимости в Британии из-за санкций.

    7 сентября 2025, 14:24
    Самолет Bombardier ARTEMIS II заметили в небе над Черным морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Борт Bombardier ARTEMIS II, поднявшийся с территории Румынии, осуществляет патрулирование над акваторией Черного моря без указания конечного маршрута.

    По информации портала Flightradar24, самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел из Румынии и начал выполнять полет над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости». Пункт назначения воздушного судна не был отображен в системах слежения.

    Данных о цели и продолжительности патрулирования не приводится. Маршрут самолета отслеживался в режиме реального времени онлайн-сервисом Flightradar24.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский разведывательный дрон 31 августа был зафиксирован в южной части Черного моря, где он совершил несколько кругов после вылета с Сицилии.

    7 сентября 2025, 13:15
    Рогов: ВСУ выбиты из сумской Юнаковки
    Рогов: ВСУ выбиты из сумской Юнаковки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения заняли село Юнаковка в Сумской области, ранее использовавшееся украинскими войсками для вылазок в сторону Курской области.

    По его словам, российские силы выбили подразделения ВСУ из села Юнаковка в Сумской области, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что поступила подтвержденная оперативная информация от российских военных, что украинские войска оставили населенный пункт.

    Рогов уточнил: «Враг выбит из села Юнаковка в Сумской области, откуда год назад боевики ВСУ осуществляли вторжение в Курскую область по направлению к Судже». Юнаковка и Суджа соединяются трассой, по которой ранее украинские силы перебрасывали подкрепления в приграничную зону Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли попытку прорвать фланги группы «Север» на Сумском направлении, но не добились успеха. В Сумской области российские военные уничтожили группу украинских боевиков. Бойцы «Севера» доложили, что до освобождения Юнаковки им осталось пройти считанные метры.

    8 сентября 2025, 06:16
    Aydinlik: Ермак и Сырский на русском языке обсуждали взятку Грэму
    Aydinlik: Ермак и Сырский на русском языке обсуждали взятку Грэму
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкое издание Aydinlik сообщило, что получило видеозапись, на которой глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсуждают взятку американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Как подчеркивает Aydinlik, публикуя видео, издание пока не получило подтверждение подлинности видеозаписи независимой экспертизой, передает РИА «Новости».

    На кадрах Ермак и Сырский обсуждают дефицит боеприпасов и роль американского сенатора и других лиц в украинских делах. Речь идет о передаче денег в обмен на содействие в поставках вооружений.

    «Картина, вырисовывающаяся из разговора, поражает: речь идет о киевской сети лоббирования через взятки в США», – пишет Aydinlik.

    Издание указывает, что Ермак говорит о «выплате денег сенатору за продвижение частных интересов». При этом отмечается, что «двое высокопоставленных чиновников вели беседу на русском языке, несмотря на официальную риторику».

    По информации газеты, в ходе беседы называются также имена «Рената» и «Бени», которые могут относиться к бизнесмену Ренату Ахметову и премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) занимает одну из самых жестких антироссийских позиций в США. При этом он заявлял, что конфликт на Украине может закончиться до Рождества.

    7 сентября 2025, 16:30
    Лавров объяснил значение совместного фото Путина, Моди и Си Цзиньпина

    Лавров заявил об общности интересов России, Китая и Индии

    Лавров объяснил значение совместного фото Путина, Моди и Си Цзиньпина
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия, Индия и Китай демонстрируют осознание общих интересов по многим направлениям, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    «Демонстрация того, что три великих державы, представляющие три великих цивилизации, осознают общность своих интересов по целому ряду направлений. Это не значит, что все на 100% совпадает, но налицо тенденция к тому, чтобы Китай, Россия, Индия развивали свое партнерство, извлекая взаимную выгоду из тех направлений, где у нас одинаковые интересы», – отметил Лавров, комментируя совместную фотографию лидеров, передает РИА «Новости».

    Министр добавил, что совместные интересы России, Индии и Китая прежде всего связаны с экономическим развитием, решением социальных задач и повышением уровня жизни населения. Совместное фото Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина было сделано на саммите ШОС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Америка потеряла Россию и Индию, опубликовав совместное фото Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина. Кая Каллас отметила переговоры лидеров России, Китая и КНДР как вызов существующему мировому порядку.

    Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что президент России на саммите ШОС в Китае уступил премьер-министру Индии свое место в автомобиле Aurus. Путин и Моди почти час вели личную беседу в автомобиле Aurus по пути в отель Ritz-Carlton.

    7 сентября 2025, 14:56
    ГУ ФСИН сообщило новые приметы сбежавших из СИЗО Екатеринбурга

    Tекст: Ольга Иванова

    ГУ ФСИН уточнило внешний вид двоих мужчин, сбежавших из СИЗО Екатеринбурга 1 сентября.

    Двое заключенных, сбежавших из СИЗО № 1 Екатеринбурга, могут быть одеты в короткий дутый пуховик фирмы Adidas черного цвета и светлую шерстяную кофту, передает ТАСС. Об этом сообщили в ГУ ФСИН по Свердловской области.

    В ведомстве также добавили: беглецы могут носить резиновые сапоги или спортивные кроссовки. Горожан просят обратить внимание на подобную одежду у подозрительных лиц и оперативно информировать правоохранительные органы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из СИЗО Екатеринбурга совершили побег двое арестованных. МВД объявило их в федеральный розыск.

    8 сентября 2025, 08:21
    В деле об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова появился новый обвиняемый
    В деле об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова появился новый обвиняемый
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следствие предъявило обвинение украинцу Андрею Гедзику по делу о теракте, унесшем жизнь начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

    Гедзику инкриминируется участие в террористическом сообществе, совершение теракта, контрабанда, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств, передает РИА «Новости».

    Гедзик объявлен в розыск и включен Росфинмониторингом в список террористов, он имеет гражданство Украины.

    Остальным фигурантам дела – Курбонову, Точиеву, Падиеву, Сафаряну – предъявлено новое обвинение.

    Дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. Задержанный исполнитель Ахмаджон Курбонов заявлял, что его завербовали украинские спецслужбы, ему обещали за теракт 100 тыс. долларов и выезд в Европу.

    По версии следствия, Падиев и Точиев обеспечили Курбонову жилье и передавали ему деньги. В январе Росфинмониторинг внес всех участников в перечень террористов и экстремистов.

    Напомним, следствие по делу взрыва, в котором погиб Кириллов, завершено.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил Звезду Героя России вдове погибшего генерала Игоря Кириллова.

