Минобороны доложило о десяти сбитых дронах ВСУ над регионами России за три часа

Минобороны доложило о 10 сбитых дронах ВСУ над регионами России за три часа
Минобороны сообщило в Telegram-канале о сбитых силами ПВО за три часа вечером пятницы десяти дронах ВСУ над регионами России.
«Пятого сентября текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа» – сказано в посте.
В оборонном ведомстве уточнили, что шесть дронов уничтожили над территорией Воронежской области, еще два – над Брянской областью, по одному беспилотнику сбили над Смоленской областью и над акваторией Черного моря.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 5 сентября средства ПВО уничтожили 92 украинских беспилотника самолетного типа над 12 регионами России и двумя акваториями, сообщили в Минобороны России.