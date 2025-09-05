  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении 92 украинских БПЛА над Россией
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    5 сентября 2025, 07:17 • Новости дня

    Минобороны сообщило об уничтожении 92 украинских БПЛА над Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 5 сентября средства ПВО уничтожили 92 украинских беспилотника самолетного типа над двенадцатью регионами России и двумя акваториями, сообщили в Минобороны России.

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили ночью 92 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России, передает РИА «Новости». В сообщении Министерства обороны говорится: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

    Согласно данным ведомства, наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью – 15 единиц, а также над Ростовской (13) и Тульской (12) областями. Удары также были отражены над Калужской, Рязанской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Белгородской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

    В министерстве подчеркнули, что атаки украинских беспилотников удалось отразить благодаря эффективной работе дежурных расчетов ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили боевой беспилотник ВСУ вблизи Курской АЭС. Власти Ленинградской области заявили о десяти сбитых дронах над портом Усть-Луга. Министерство обороны России сообщило, что за одну ночь сбили девяносто пять украинских беспилотников.

    4 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области

    Полностью завершено освобождение территории ДНР в полосе действий группировки «Восток»

    Российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и установили контроль над Новоселовкой в Днепропетровской области. В итоге полностью завершено освобождение территории Донецкой народной республики (ДНР) в полосе действий группировки.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Гавриловки, Новопавловки Днепропетровской области, Полтавки, Успеновки и Новоивановки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В итоге полностью завершено освобождение территории Донецкой народной республики (ДНР) в полосе действий группировки.

    Противник при этом потерял свыше 240 военнослужащих и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, пограничного отряда погранслужбы Украины и полка нацгвардии возле Чернацкого, Алексеевки, Юнаковки, Храповщины, Кондратовки и Варачино Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Меловым и Волчанским Харьковской области.

    Противник потерял до 180 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с матсредствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малеевки, Ольговки, Купянска Харьковской области, Петровского Луганской народной республики (ЛНР) и Кировска ДНР.

    Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, две бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены пять станций РЭБ и два склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Степановки, Васюковки, Червоного, Миньковки, Северска, Берестока, Переездного, Марково, Федоровки и Константиновки ДНР.

    Противник потерял до 220 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены три станции РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Торецкого, Удачного, Грузского, Сухого Яра, Анновки, Димитрова, Родинского, Красноармейска и Красного Лимана ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны около Белогорья, Малой Токмачки Запорожской области, Садового, Тягинки и Антоновки Херсонской области.

    ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, шесть станций РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    На этой неделе российские войска освободили Федоровку в ДНР. Российские войска за прошлую неделю освободили шесть населенных пунктов. В частности, они освободили Нелеповку в ДНР. До этого ВС России освободили поселок Первое Мая в ДНР.

    5 сентября 2025, 00:35 • Новости дня
    Раненый российский боец две недели выползал из тыла ВСУ к позициям ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский военнослужащий сумел преодолеть опасный путь из украинского тыла, передвигаясь по ночам и обрабатывая раны самостоятельно, рассказал командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным «Ахи».

    «Самое, что запомнилось, – к нам выполз на позиции парень. По его словам, он полз две недели. Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», – рассказал «Ахи» РИА «Новости».

    «Ахи» считает, что раненный боец выжил благодаря работающей фельдшером супруге, которая научила его обрабатывать раны. Это он и делал днем, а ночью полз.

    Когда боец попал к своим, то первым делом спросил, о своем брате-танкисте, с которым ранее прервалась связь. С братом все оказалось хорошо: о нем даже писали в газетах, брали интервью, добавил «Ахи».

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи принял отчаянное решение самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.

    В августе штурмовик из роты «Нефрит» 37-й бригады с позывным Белый в районе Январского после рукопашной схватки с бойцами ВСУ сумел мирно разойтись с двумя оставшимися противниками.

    Хирурги военной группировки «Днепр» сумели остановить обильное кровотечение у бойца, потерявшего почти четыре литра крови при ранении, рассказал военврач группировки с позывным «Питер».

    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    4 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    В Париже прошла встреча Зеленского и спецпосланника США Уиткоффа

    Зеленский обсудил гарантии безопасности с Уиткоффом в Париже

    Tекст: Денис Тельманов

    В Париже состоялась встреча Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, подробности переговоров официально не раскрывались.

    Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провели двусторонние переговоры в Париже, передает ТАСС. Представитель Зеленского Сергей Никифоров сообщил журналистам, что встреча уже завершилась, однако детали беседы остались неизвестными.

    Ранее издание «Общественное» со ссылкой на источники в Елисейском дворце отмечало, что эта встреча стала продолжением переговоров Зеленского и американской стороны, проходивших в Вашингтоне 18 августа.

    В четверг в Париже с Уиткоффом также встречались секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. По информации СМИ, обсуждалась практическая реализация гарантий безопасности для Украины.

    В этот же день в Париже прошла встреча членов так называемой коалиции желающих, где обсуждались вопросы безопасности для Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о тридцати странах – участниках коалиции. Ожидается, что вскоре лидеры этих стран вместе с Зеленским проведут совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планируют провести личную встречу для обсуждения вопросов сотрудничества. Стивен Уиткофф оказался во Франции накануне переговоров по формату «коалиции желающих». Глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что инициатива по военной поддержке Киева в рамках «коалиции желающих» пока «выглядит теоретически».

    5 сентября 2025, 03:24 • Новости дня
    Эксперты заподозрили Азербайджан в поставках Украине старых МиГ-29

    Tекст: Ирма Каплан

    В украинских ВВС был замечен истребитель МиГ-29 Fulcrum с характерной для азербайджанских самолетов окраской, что свидетельствует о пополнении парка такими самолетами, пишет The War Zone, ресурс для оборонной промышленности, сообщества деятелей в сфере нацбезопасности и заинтересованных сторон.

    «Появились свидетельства того, что Украина пополнила свой с таким трудом созданный парк истребителей МиГ-29 «Точка опоры» из несколько неожиданного источника – Азербайджана. Несмотря на то, что количество задействованных самолетов невелико, любое пополнение парка МиГ-29 приветствуется украинскими военно-воздушными силами, которые также получили поддержку от Польши и Словакии и которые испытывают постоянную нехватку», – отмечает War Zone.

    В материале указано, что Украина получила пополнение парка МиГ-29 за счет как минимум одного самолета, ранее принадлежавшего Азербайджану. На фото в социальных сетях видно, что истребитель украинских ВВС сохраняет уникальную камуфляжную схему, характерную для азербайджанских ВВС, которая сочетает в себе синий, серый и фиолетово-серый цвета. Самолет оснащен вооружением для воздушного боя и, по предварительным данным, участвует в боевых вылетах.

    Ранее несколько азербайджанских МиГ-29 проходили ремонт на Львовском авиаремонтном заводе, где оказались в начала спецоперации на Украине. После удара российских сил по этому объекту в марте 2022 года часть техники была уничтожена, однако как минимум один самолет удалось сохранить.

    Точная схема передачи истребителя не раскрывается: неизвестно, был ли он официально передан, продан или перешел под контроль Украины вследствие обстоятельств. Азербайджанские МиГ-29 регулярно проходили обслуживание на украинских заводах и участвовали в совместных учениях с Турцией. С 2017 года во Львове проводился капитальный ремонт истребителей МиГ-29 Fulcrum.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Военный самолет Mirage 2000, выполнявший боевое задание на западе Украины, после критической поломки электроники упал в болото, пилот успел катапультироваться.

    4 сентября 2025, 14:28 • Новости дня
    Forbes сообщил о нехватке техники у ВСУ из-за ударов российских БПЛА

    Forbes: ВСУ столкнулись с нехваткой техники из-за ударов БПЛА России

    Tекст: Евгения Караваева

    Действия специалистов центра «Рубикон» Минобороны усложнили украинскую военную логистику и привели к потере значительного числа транспортных средств.

    Российские FPV-дроны, работающие на фронте в составе испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон», осложняют логистику украинской армии, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.

    Украинский солдат рассказал: «Их целью является украинская логистика», комментируя влияние подразделения на работу тыла ВСУ.

    Мария Берлинская, руководитель украинского центра поддержки аэроразведки, заявила, что подразделение «Рубикон» уничтожило тысячи единиц техники, беспилотников, а также самолеты и экипажи ВСУ. Она подчеркнула, что подразделение работает по операторам украинских дронов, из-за чего ВСУ не могут проводить полноценную разведку. По ее словам, «можно иметь хоть миллиард дронов, но на данном этапе войны дроны не автономны. Без операторов дроны бессмысленны», – заявила Берлинская.

    Издание «Страна» со ссылкой на украинского военного сообщало, что работа российских FPV-дронов стала одной из причин ухудшения ситуации для ВСУ на красноармейском направлении. Ожесточенные атаки дронов привели к недостатку грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, используемых для снабжения и эвакуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение транспортной инфраструктуре на Украине, которую использовали ВСУ.

    Российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся высадиться на островной зоне Днепра.

    5 сентября 2025, 04:12 • Новости дня
    В Австрии заметили, как саммит в Париже выявил раскол в «коалиции желающих»

    Австрийская Kurier указала на раскол и противоречия в «коалиции желающих»

    Tекст: Ирма Каплан

    После встречи Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, группа европоддержки первого ожидала трехстороннюю встречу на высшем уровне и победного конца, но не сложилось, и в Европе продолжили пытаться примирить враждующих.

    «То, что все еще остается много вопросов, связано с запутанным положением некоторых коалиционеров. В некоторых столицах Европы в последние недели сработали рефлексы бегства; это особенно заметно в Берлине: когда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно заявила, что существует «четкая дорожная карта» для размещения войск на Украине, министр обороны Германии отвез ее прямо на парад. По словам Бориса Писториуса, у ЕС «нет никаких полномочий и компетенций» в том, что касается войск. Канцлер Фридрих Мерц  вскоре после этого сказал, что дебаты о миротворцах были «преждевременными», –  пишет австрийская газета Kurier после парижского саммита «коалиции желающих».

    Издание отмечает, что в предвыборной кампании Мерц звучал иначе, но признает, что у него есть все причины медлить, как и его предшественник когда-то – более половины немцев против контингента ФРГ на Украине.

    Во Франции, указывает газета, проблема такая же. Как ни заявлял президент Эммануэль Макрон о готовности значительно увеличить расходы на оборону, французы тоже совсем не рады перспективе отправить своих сыновей и мужей в чужую страну охранять безопасность. К тому же в понедельник вот-вот свергнут премьера Франсуа Байру, а это тем более не сулит Украине ничего хорошего, так как оппозиция Франции значительно усилит позиции.

    «Премьер-министр Джорджия Мелони сообщила, что под руководством ЕС Италия не будет участвовать ни в одной миссии; поэтому более чем неясно, входит ли она в число 26 «желающих» Макрона. То же самое касается Польши, которая имеет третью по численности армию НАТО: Варшава до сих пор исключала отправку войск в Украину, потому что население категорически против этого», – резюмировала газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал  скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он же заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    После саммита в Париже Италия, Румыния и Польша передумали отправлять на Украину солдат.

    4 сентября 2025, 15:28 • Новости дня
    Минобороны показало установку флагов России в Новоселовке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России опубликовало видеозапись из освобожденной Новоселовки в Днепропетровской области.

    На кадрах видно, как российские военные разворачивают флаги России и демонстрируют их перед камерой, передает РИА «Новости».

    «Над населенным пунктом установлен полный контроль. Инженерно-саперные подразделения проводят разминирование территории и обследование зданий на наличие взрывоопасных предметов», – заявили в ведомстве.

    В четверг Минобороны сообщило, что российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области.

    4 сентября 2025, 12:32 • Новости дня
    ВС России поразили используемую для транспортировки грузов ВСУ инфраструктуру

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по пунктам управления и местам сборки беспилотников дальнего действия, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 299 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 81 599 беспилотников, 627 ЗРК, 24 947 танков и других бронемашин, 1 589 боевых машин РСЗО, 29 229 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 021 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК Украины. До этого они поразили использовавшуюся в интересах ВСУ портовую инфраструктуру. В понедельник ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot.

    4 сентября 2025, 19:20 • Новости дня
    Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на Белгородчину

    В Белгородской области погиб мужчина при атаке дрона ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате удара FPV-дрона по селу Безымено погиб мужчина, а в Глотово пострадала женщина, у нее минно-взрывная травма.

    О гибели мужчины и ранении женщины в Грайворонском округе сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Уточняется, что в селе Безымено FPV-дрон ударил по частному домовладению. Мужчина, находившийся на улице во время атаки, скончался на месте от полученных ранений.

    В селе Глотово дрон ВСУ также нанес удар. Женщина получила минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения ноги. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жительница села Муром Шебекинского округа получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.

    Две жительницы Белгородской области получили минно-взрывную и баротравму из-за атаки беспилотника.

    Три человека пострадали при обстреле села в Белгородской области.

    5 сентября 2025, 00:13 • Новости дня
    Небензя: Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию кризиса на Украине

    Небензя: Россия готова к дипломатическому урегулированию кризиса на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    На пленарной сессии Генассамбеи ООН по украинскому вопросу постоянный представитель России при организации Василий Небензя в своем выступлении напомнил о готовности к политико-дипломатическому разрешению конфликта.

    Небензя также напомнил, что выбор войти в состав России, который сделали жители Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, стал и восстановлением исторической справедливости, и выражением воли народов, их стремления быть с теми, с кем их связывают века традиций, культуры, языка и общей истории.

    «Причины этого нужно искать не в действиях России, а в целенаправленной русофобской политике пришедшего к власти при поддержке ряда западных стран неонацистского режима, который не оставил им другого выхода», – отметил он, как приводит Telegram-канал постпредства выдержку из его речи.

    Дипломат снова заявил, что Россия задолго искала пути для преодоления конфликта, убеждала лидеров Донбасса не отказываться от диалога с киевскими властями несмотря на совершенные ими преступления против жителей юго-востока страны.

    «Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию кризиса. Вместе с тем необходимо понимать: чтобы мир был действительно прочным, все заинтересованные стороны должны учитывать новые территориальные реалии, возникшие после вхождения Крыма и четырех регионов в состав Российской Федерации», – подчеркнул Небензя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил, что украинские власти не планируют останавливать мобилизацию даже при условии прекращения огня.

    Президент Франции Эммануэль Макрон  анонсировал скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он также заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    4 сентября 2025, 08:17 • Новости дня
    Марочко сообщил о взятии под контроль леса у Григоровки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие РФ расширили зону контроля, захватив участок леса севернее Григоровки в ДНР и продвинувшись в районе Червоной Дибровы в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные заняли новые позиции вблизи Червоной Дибровы, сообщает ТАСС.

    Эксперт сообщил, что бойцы России взяли под контроль почти 5 га леса севернее Григоровки в Донецкой Народной Республике.

    Марочко отметил, что также был занят трехгектарный участок в Серебрянском лесничестве на территории Луганской народной республики. По его словам, этим продвижением российские военные укрепили свои рубежи и выровняли линию фронта юго-восточнее Торского в ДНР.

    «Под наш контроль перешло 3 га в Серебрянском лесничестве, а севернее Григоровки в ДНР наши бойцы взяли под физический контроль почти 5 га лесистой местности», – заявил военный эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель сил Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил о продвижении Вооруженных сил России в районе населенного пункта Ставки в Донецкой Народной Республике. Он также заявил о росте случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. Марочко подчеркнул начало зачистки населенного пункта Среднее в ДНР.

    5 сентября 2025, 02:41 • Новости дня
    Москалькова обсудила с украинской стороной доставку посылок военнопленным

    Tекст: Ирма Каплан

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с украинской стороной организацию доставки посылок для военнопленных, что может быть реализовано, по ее словам, «к первым числам декабря».

    «Здесь на белорусской земле мы обменялись с украинским офисом документами, которые связаны с передачей писем от пленных своим родным. Мы проговорили вопрос организации посылок для военнопленных. И у нас этот процесс уже сегодня реализуется», – приводит ее слова ТАСС.

    По словам омбудсмена по итогам российско-украинской акции по воссоединению семей, которая прошла на белорусско-украинской границе вопрос непростой, но для его решения делается все возможное.

    «Сначала собираются списки пленных с тем, чтобы мы могли их родственникам предложить написать письма, затем собираются посылки <…> и доставляются военнопленным», – пояснила Москалькова.

    Россия и Украина в последний раз обменивались посылками для военнопленных в  в апреле. Стороны передали по 1,5 тыс. посылок для пленных с обеих сторон.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к папе римскому с просьбой помочь вернуть российских граждан, находящихся в Сумах.

    В четверг, 4 сентября, готовилось возвращение пятерых граждан России с территории Украины, а также отправка на Украину еще пяти человек для воссоединения с родственниками.


    4 сентября 2025, 14:12 • Новости дня
    ВС России ликвидировали украинскую ДРГ, пытавшуюся высадиться на островах Днепра

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская диверсионно-разведывательная группа, пытавшаяся высадиться на островной зоне Днепра, ликвидирована российскими военными, сообщили в Минобороны России.

    Разведчики засекли моторную лодку ВСУ в устье Днепра, для ее перехвата направили FPV-дроны группировки «Днепр», указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Лодка попыталась подойти в островную зону, по ней нанесли серию ударов, после чего водное судно потонуло, а ДРГ была уничтожена.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что у населенного пункта Московка в Харьковской области выявили и уничтожили несколько украинских ДРГ.

    5 сентября 2025, 01:56 • Новости дня
    Италия, Румыния и Польша передумали отправлять на Украину солдат

    Италия, Румыния и Польша передумали отправлять на Украину своих солдат

    Tекст: Ирма Каплан

    Италия, Румыния и Польша решили заявить о том, что отправлять своих солдат на Украину не будут, однако готовы помогать поддерживать мир как-то иначе, о чем заявили высокопоставленные чиновники вышензванных стран.

    «Мы не отправим итальянские войска на Украину», – заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее слова приводит газета il Fatto Quotidiano.

    На встрече «коалиции желающих» еще раз представила предложение о создании механизма коллективной безопасности, основанного на статье 5 Вашингтонского договора.

    При этом Мелони высказалась за готовность к участию в других мерах поддержания мира на Украине.

    Коллега итальянского премьер-министра из Польши Дональд Туск тоже объявил о нежелании властей отправлять польских солдат на Украину.

    «Польша, как мы неоднократно подчёркивали, не планирует отправлять войска на Украину, даже после окончания войны. Мы отвечаем за логистику», – привел слова  Туска портал Polskie Radio 24.

    Туск добавил, что на саммите «коалиции желающих» участники обсудили, как сделать гарантии безопасности для Украины практически осуществимыми». Кроме того, Туск поговорил по телефону с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы попробовать найти возможности «уговорить российского лидера Владимира Путина пойти на диалог».

    Президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна оказывает помощь иным, не менее ценным, чем солдаты, образом.

    «Это решение было принято после консультаций со сторонами, и страны, близкие к России, придерживаются того же мнения: после прекращения огня не следует вводить войска. Однако, как и мы, мы поддержим все миротворческие силы нашими базами», – процитировала его газета Adevarul.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал  скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он же заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    Однако после переговоров европейцев с Трампом, по данным таблоида Bild, европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

    4 сентября 2025, 21:14 • Новости дня
    Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника в разных регионах

    Tекст: Ольга Иванова

    Вечером в четверг были ликвидированы четыре беспилотника самолетного типа, атакующие разные регионы России и акваторию Черного моря.

    С 18.30 до 20.10 по московскому времени средствами ПВО были уничтожены четыре беспилотника самолетного типа, сообщает РИА «Новости». Два из них были сбиты над акваторией Черного моря, еще по одному – над Белгородской и Ростовской областями.

    По данным официальных источников, все аппараты принадлежали вооруженным силам Украины. Информации о пострадавших или повреждениях на земле не поступало. Операции по перехвату и уничтожению беспилотников прошли успешно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область.

    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Зачем США угрожают вторжением в Мексику

    Соединенные Штаты находятся на грани ввода войск в очередную страну, и вновь под самым благовидным предлогом – борьба с наркотиками. И действительно, может сложиться впечатление, что другими способами невозможно перекрыть постоянный поток наркотиков из Латинской Америки в США и остановить деятельность наркокартелей. Однако на самом деле США сами вырастили и подкармливают эту угрозу. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

