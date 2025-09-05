Путин отметил рост расходов бюджета России на ключевые сферы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, расходы бюджета России продолжают расти, в том числе на развитие инфраструктуры, образования, обороны и проведение спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».

Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума отметил: «Да, расходы растут. Это связано с планами инфраструктурного развития, в том числе и на Дальнем Востоке, потому что они требуют больших денежных ресурсов... Наши расходы, связанные с образованием, со здравоохранением по стране в целом. И расходы в сфере обороны, безопасности, в том числе расходы, связанные с проведением специальной военной операции. Это все расходы».

Путин также добавил, что в правительстве России есть мнение, что увеличение дефицита бюджета не является критическим. По его словам, некоторые представители правительства считают, что допустимо увеличить дефицит, и это не будет иметь негативных последствий для экономики страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал Дальний Восток лидером экономического роста России. Путин заявил о важности устойчивости традиционных отраслей региона. Президент предупредил о риске роста цен при снижении ключевой ставки.