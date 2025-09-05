  • Новость часаПутин назвал любые войска на Украине законными целями
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Калифорнийцы связали руки президенту и Пентагону
    Монголия заявила о готовности начать строительство «Силы Сибири – 2»
    Дуров напомнил о порабощении Западом славянских народов
    Терапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин доживают до пенсии
    Путин разъяснил негативные последствия резкого понижения ключевой ставки
    Путин заявил о технологическом превосходстве России над США в производстве СПГ
    Трамп сделал загадочную публикацию из двух фото с саммита на Аляске
    Европейские генералы подготовили план размещения войск на Украине
    В Австрии указали на раскол в «коалиции желающих»
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    3 комментария
    5 сентября 2025, 09:13 • Новости дня

    Зампред парламента КНР заявил об укреплении доверия с Россией

    Зампред парламента КНР заявил об укреплении политического доверия с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Политическое доверие между Россией и Китаем продолжает укрепляться, чему способствует регулярное стратегическое взаимодействие лидеров обеих стран на площадке Восточного экономического форума. Об этом заявил заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Хунчжун.

    Заявление заместителя председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуна прозвучало на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина политическое взаимодоверие между странами неуклонно укрепляется, а многоплановое сотрудничество развивается.

    Ли Хунчжун также заявил, что очень рад встрече с Владимиром Путиным во Владивостоке и отметил значимость юбилейного Восточного экономического форума для развития региона.

    По его словам, благодаря десятилетней работе форум стал важной площадкой для налаживания сотрудничества и содействия развитию Дальнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о самостоятельной роли страны в союзе с Индией и Китаем и сравнил ее с медведем.

    Напомним, Китай ранее объявил о запуске пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.

    Россия также введет безвизовый режим для граждан Китая.

    4 сентября 2025, 03:55 • Новости дня
    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»

    Ведущий Fox News Уоттерс заявил о возможности подрыва «Силы Сибири 2» в будущем

    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»
    @ Charles Sykes/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс заявил о том, что будущий газопровод «Сила Сибири 2» из России в Китай могут взорвать, как это произошло с «Северными потоками».

    Уоттерс заявил в прямом эфире, что Россия «прокладывает большой трубопровод в Китай», это свидетельствует о сближении двух стран, передает РИА «Новости».

    «Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как «Северный поток», – сказал Уоттерс, сделав на словах «кому-то» обозначающий кавычки жест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, и. о. постпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН отметил отсутствие реального взаимодействия Запада с Москвой в расследовании теракта на «Северных потоках». Западные государства, по его словам, проявляют отсутствие заинтересованности в объективном и результативном расследовании этого теракта.

    Комментарии (36)
    3 сентября 2025, 05:51 • Новости дня
    Китай впервые представил на параде в Пекине ядерную ракету DF-5C
    Китай впервые представил на параде в Пекине ядерную ракету DF-5C
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Во время парада в Пекине Китай впервые продемонстрировал межконтинентальную ядерную ракету на жидком топливе DF-5C, способную поражать цели по всей планете, сообщил комментатор парада.

    На военном параде в Пекине представлена DF-5C, ее радиус поражения охватывает весь земной шар. Комментатор парада назвал DF-5C важным средством устрашения, а также гарантом стратегической безопасности и мира во всем мире, передает РИА «Новости».

    Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады – «впервые представлены вместе ракеты воздушного базирования «Цзинлэй-1», межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования «Цзюйлан-3», межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-61» и межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-31».

    На параде были продемонстрированы шесть новых видов противовоздушных ракет, среди которых HQ-19, HQ-12 и HQ-29. Новое вооружение призвано выполнять ключевую задачу по «защите мира и безопасности воздушного пространства» Китая.

    В мероприятии также участвовали новейшие танки и боевые машины поддержки «Тип 100».

    Торжественное завершение парада ознаменовал запуск 80 тыс. «голубей мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине для совместного просмотра военного парада. Си Цзиньпин, выступая на военном параде, поблагодарил все страны за вклад в победу. В Пекине проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, включая масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.

    На ваш взгляд
    Что вы хотели бы посмотреть в Китае в первую очередь?










    Результаты
    5 комментариев


    Комментарии (7)
    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Комментарии (2)
    3 сентября 2025, 12:32 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США

    Политолог Ткаченко: Слова Трампа о заговоре подтвердили уход США на «евразийскую обочину»

    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Дональд Трамп беспочвенными обвинениями Москвы, Пекина и Пхеньяна в некоем «заговоре», по сути, зафиксировал потерю влияния США в Евразии. Но у Вашингтона почти нет вариантов изменения ситуации, в том числе в рамках украинского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    «У заявления Трампа о «заговоре» есть два измерения. Первое – личное, вызванное обидой на то, что его не позвали на парад. Второе – содержательное, геополитическое, говорящее о том, что мы видим, по сути, фиксацию американской стороной потери весомой доли влияния в Евразии», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Трамп наблюдает, как Россия, Китай, КНДР, Индия и другие члены и партнеры ШОС налаживают отношения, восстанавливают глобальный диалог, решают торгово-экономические проблемы и строят инклюзивную архитектуру безопасности. Неучастие американской стороны в этих процессах автоматически отбрасывает США на «евразийскую обочину», – продолжил аналитик.

    «Слова Трампа о некоем «заговоре» также можно считать ответом на фактическое решение Пекина увеличить закупки российской нефти и одобрить строительство магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» между сибирскими месторождениями и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Это пощечина американцам с их давлением на Россию, Индию и Китай в сфере энергетики», – полагает собеседник.

    «Вероятно, под заговором американский лидер имел в виду еще и негласное, но фактическое разделение глобальных компетенций. Я также обратил внимание на слово «conspire», использованное американским лидером. Оно обозначает не заговор в чистом виде, а тайную, не афишируемую деятельность с умыслом, которая может иметь негативные последствия. Думаю, Трамп считает, что евразийские партнеры консолидируются не только ради собственной выгоды, но и для того, чтобы «уколоть» Вашингтон и уязвить лично президента США», – предположил аналитик.

    Но ждать попыток слома американской стороной переговорного трека по Украине на этом фоне не стоит, уверен спикер. «Трампу совершенно точно не нужна война в Европе. Он бизнесмен с большими планами на Арктику, Дальний Восток, энергетику. Поэтому США будут делать все возможное для урегулирования украинского кризиса», – спрогнозировал он.

    Ткаченко также напомнил про сообщения The New York Post о том, что администрация Трампа хочет, чтобы Европа прекратила покупать российскую нефть и присоединилась к санкциям в отношении стран, которые продолжают это делать. «Требование Вашингтона вызвано именно попытками американской стороны продвигать свои энергетические проекты, а не пустыми тезисами о якобы «подпитке российской военной машины», о которых любит говорить Европа», – резюмировал спикер.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп в своей странице соцсети Truth Social пожелал «отличного и длинного праздничного дня» председателю КНР Си Цзиньпину и «замечательному народу Китая». Также он передал «самые теплые пожелания» президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну и обвинил троих политиков в «заговоре против США».

    «Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли Си Цзиньпин о пролитой «крови» и огромном объеме поддержки, которую США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне недружелюбного иностранного захватчика», – добавил президент США.

    У Москвы, Пекина и Пхеньяна не было никаких мыслей о «заговоре» против США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину, выложенному в Telegram-канале журналиста. «Надеюсь, Трамп сказал это не без иронии», – добавил Ушаков. «Все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент в нынешних международных раскладах», – добавил он.

    В среду Путин, Си и Ким с трибуны на площади Тяньаньмэнь в Пекине посмотрели военный парад китайских вооруженных сил. Кроме того, китайский лидер в своем выступлении поблагодарил все страны за вклад в победу над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны.

    Со своей стороны, Путин поприветствовал присутствовавших на параде родственников ветеранов Советской армии, принимавших участие в военных действиях против интервентов. Среди них – потомки маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Василия Чуйкова.

    На самом параде группа морских операций китайских вооруженных сил продемонстрировала лазерное оружие и ракеты HQ-16C, были показаны новейшие истребители, вертолеты и беспилотники. Смотр войск провел сам Си из машины с открытом верхом. При этом издание New York Times назвало торжества «дерзким предупреждением противникам» Китая и обвинило Пекин в использовании 80-летия окончания Второй мировой войны «для разжигания национализма».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему прошедший недавно саммит ШОС стал вехой в смене американоцентричного миропорядка и усилил авторитет России в Евразии, а также создал дополнительные треки для развития интеграции евразийских партнеров.

    Комментарии (3)
    3 сентября 2025, 18:35 • Новости дня
    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США

    Военный аналитик Анпилогов: Китай быстрыми темпами догоняет показатели США в военной сфере

    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США
    @ Cha Chunming/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай продемонстрировал, что обладает серьезным военно-промышленным комплексом, способным производить самые современные вооружения. При этом все они интегрированы в единую систему, что делает КНР сопоставимой по военной мощи с США, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Пекин показал на параде межконтинентальные ядерные ракеты, а также ядерную торпеду прозванную «приветом Америке».

    «Китай впервые показал свои стратегические ядерные силы практически в полном составе. Это новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-61, баллистическая ракета воздушного базирования JL-1, новейшая баллистическая ракета подводных лодок JL-3. Также была продемонстрирована современная межконтинентальная стратегическая ядерная ракета DF-5C», – отметил военный аналитик Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что заявленная дальность DF-5C составляет более 15 тыс. километров, что позволяет обходить американские системы противоракетной обороны и раннего предупреждения. «Это серьезно обесценивает перспективы первого обезоруживающего удара со стороны Штатов», – акцентировал собеседник.

    Еще одной новинкой, представленной в ходе парада, стал автономный подводный аппарат AJX-002, который прозвали «приветом Америке», продолжил спикер. Он указал на неподтвержденные сообщения, согласно которым машина может быть снабжена ядерным двигателем. Анпилогов счел это вполне возможным, указав на ее размеры – длина порядка 18-20 метров и диаметр около полутора метров.

    «Если информация подтвердится, это сблизит его концепцию с российской разработкой «Посейдон», которая позиционируется как ударная ядерная торпеда, – отметил спикер. – Согласно неофициальным данным о системе AJX-002, она способна наносить удары боевой частью, а также осуществлять минирование удаленных акваторий, включая военно-морские базы на восточном и западном побережьях США».

    Аналитик также обратил внимание на продемонстрированное КНР неядерное оружие. Это, в частности гиперзвуковые корабельные ракеты YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20. «Их основные тактико-технические данные неизвестны. Как бы то ни было, парад стал подтверждением тому, что вооружения уже производятся серийно», – отметил специалист.

    Кроме того, на параде показали шесть новых видов противовоздушных ракет, включая HQ-11, HQ-16, HQ-19 и HQ-29, продолжил собеседник. «Последний – самый современный и дальнобойный зенитный комплекс в арсенале КНР. По неофициальным данным, HQ-29 способна достигать гиперзвуковых скоростей и выходить в космос на высоту около 500 км. Это ставит ее в один ряд с американским THAAD, израильскими Hetz 3 и Arrow 3, а также с российским С-500 «Прометей», – детализировал Анпилогов.

    Он также указал на комплексы, предназначенные для поражения дронов. «Это новая опасность, и ответ на нее должен быть дешевым, массовым и эффективным. В первую очередь здесь можно упомянуть ЗРК ближнего действия FK-3000», – отметил аналитик. Таким образом, Китай продемонстрировал наличие мощного военно-промышленного комплекса, способного создавать самые современные системы вооружений, подчеркнул спикер.

    «Более того, все вооружения интегрированы в единую систему ведения современной высокотехнологичной войны. КНР способна производить их массово и достичь паритета даже с американской армией, которая до недавнего времени считалась значительно превосходящей по многим параметрам. Пекин наглядно продемонстрировал, что его прошлое отставание в значительной степени преодолено», – акцентировал эксперт.

    Проведение парада 3 сентября стало масштабным идеологическим поворотом для Китая, отмечает Анпилогов. «Раньше подобные мероприятия проводились исключительно 1 октября – в день основания КНР. Дата 3 сентября ранее находилась на периферии официальной китайской историографии», – пояснил он. После разгрома Японии в стране возобновилась гражданская война между правительством Гоминьдана и Коммунистической партией Китая, причем наследие первого продолжает сохраняться на Тайване.

    «КНР впервые создала такой исторический мост, связав победу во Второй мировой войне с современностью, продемонстрировав преемственность между дореволюционным периодом и нынешней национальной идеей», – считает собеседник. Парад также стал сигналом США и сепаратистским силам, что Пекин не допустит попыток «оторвать» Тайвань, заключил Анпилогов.

    Напомним, Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. В первой колонне ракет с ядерными боеголовками были продемонстрированы ракеты воздушного базирования «Цзинлэй-1», межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования «Цзюйлан-3», а также межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-61» и «Дунфэн-31».

    Помимо этого, на параде впервые показали межконтинентальную стратегическую ядерную ракету DF-5C, которую Пекин позиционирует как важное средство устрашения и обеспечения стратегической безопасности. Предполагаемая дальность ее полета составляет более 20 тыс. км (длина экватора – 40 тыс. км). Таким образом, ракета может поражать цели в любой точке земного шара, пишет Global Times.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 12:46 • Новости дня
    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая

    Американист Дудаков: Политический класс США не готов признать новый миропорядок

    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая
    @ Pib/Press Information/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Администрация Дональда Трампа пытается убедить всех в «показушном» характере ШОС и не верит в способность России, Индии и Китая договориться о новом миропорядке, однако сами американские власти сомневаются в обоснованности своих заявлений, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Борис Межуев и Малек Дудаков. Ранее глава минфина США Скотт Бессент назвал ШОС «показушной».

    «В США наблюдается парадоксальная ситуация: политико-деловой истеблишмент и СМИ, ранее призывавшие Трампа к давлению на Россию, Индию и Китай, теперь критикуют его за эти же действия. Все эксперты, не связанные напрямую с администрацией Белого дома, признают: итоги саммита ШОС нанесли серьёзный удар по американоцентричной модели мира», – заявил политолог Борис Межуев.

    «Бессент пытается убедить американцев в якобы «показушном характере» ШОС и в перспективах Вашингтона договориться с Москвой, Дели и Пекином, но, полагаю, даже он сам не полностью верит в свои слова. Тем более активизация Индии придает Шанхайской организации сотрудничества политическое измерение, существенно расширяя ареал перспективных направлений для взаимодействия стран-партнеров», – указал он.

    «Я допускаю, что Трамп как реалист может махнуть рукой на «ястребов» и публично признать, что система сдерживания России и Китая рухнула. Однако не исключаю, что США попытаются нанести точечные удары по перспективным – на их взгляд – направлениям. Например, Вашингтон может нарастить военную помощь Украине или осуществить военно-политическую интервенцию в Венесуэлу. Администрация Трампа может преподнести это как вытеснение пророссийских и прокитайских сил из «американского подбрюшья», – спрогнозировал спикер.

    «Впрочем, это не спасет главу Белого дома от обвинений со стороны большинства американцев, в том числе – консервативного крыла, в поражении от евразийских оппонентов», – отметил аналитик.

    В свою очередь, американист Малек Дудаков считает, что американский политический класс пока не готов признать свое поражение и все еще рассматривает США как единственную мировую сверхдержаву. По его мнению, Вашингтон продолжает считать себя вправе использовать любые инструменты – военные, тарифные, санкционные – для принуждения других государств к следованию своей воле, тем самым сохраняя прежний миропорядок.

    «При этом очевидно, что эффективность этих мер быстро снижается. Саммит ШОС подтвердил, что все больше стран готовы к кооперации друг с другом в обход США. Рано или поздно Вашингтону – при Трампе или уже после него – придется договариваться со всем миром, включая Россию, Индию и Китай, о сотрудничестве на более реалистичных и взаимовыгодных условиях», – спрогнозировал спикер.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на текущей неделе он с президентом Дональдом Трампом будет рассматривать варианты санкций против России и расчет российского лидера Владимира Путина «скрыться за дипломатической игрой» не поможет, как ничто не спасло Индию от тарифов в 50%.

    «Это давнее собрание, называется Шанхайская организация сотрудничества, и я думаю, она в значительной степени носит показушный характер. В конечном счете, я думаю, Индия как самая густонаселенная демократия в мире ближе по ценностям к нашим и китайским, чем к российским», – заявил глава минфина в интервью Fox Business.

    Однако Запад обеспокоен жестами единения и сплоченности, которые лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали на саммите ШОС. Все это стало вызовом для внешней политики Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

    «Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая. С другой стороны, его грубое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию к сближению с Россией и укрепляет ее отношения с Китаем», – говорится в материале WSJ.

    В схожем ключе высказываются авторы издания Axios. По их мнению, образ трех лидеров, которые держались за руки на саммите ШОС, является как минимум «символическим ударом», который показал неудачу Трамп в попытке отдалить друг от друга Россию, Индию и Китай.

    На этом фоне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство стало образцом межгосударственных дружественных связей. Он указал, что участие лидеров двух государств в торжественных мероприятиях 9 Мая и 3 Сентября уже стало доброй традицией двусторонних отношений. Также, Си отметил, что Пекин готов поддерживать Москву по множеству направлений.

    Путин в ответном слове согласился, что тесное российско-китайское общение отражает стратегический характер двусторонних связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне. «Память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху», – сказал он.

    По итогам встречи Москва и Пекин подписали свыше 20 документов о сотрудничестве. Среди них соглашения в энергетике, искусственном интеллекте, а также в таких сферах, как аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, система образования и СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС, и как создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 11:24 • Новости дня
    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу

    Экономист Юшков: Меморандум по «Силе Сибири – 2» – еще не начало строительства газопровода

    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия и Китай договорились о наращивании поставок газа по действующим маршрутам – «Сила Сибири» и «Восточный маршрут», в то время как подписанный меморандум по проекту «Сила Сибири – 2» не означает начала строительства. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.Он допустил, коммерческий контракт по новому маршруту может быть заключен в рамках предстоящего Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Акции «Газпрома» в среду показали волатильность. Сначала котировки подскочили на фоне сообщений по «Силе Сибири – 2». Однако бумаги подешевели после того, как появились уточнения по подписанным документам. Речь шла об обзывающем меморандуме, а не о коммерческом твердом контракте. Неразбериха с терминами и вызвала колебания цен», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    Итогом переговоров лидеров России, Китая и Монголии на среднесрочную перспективу стала договоренность увеличивать поставки по «Силе Сибири» и по «Восточному маршруту», пояснил собеседник. «Сила Сибири – 2» – это более долгосрочная история. Строительство газопровода займет около пяти лет, еще несколько лет потребуется для выхода на проектную мощность», – детализировал аналитик.

    По его мнению, сейчас стороны прорабатывают все нюансы: кто будет реализовывать монгольский участок, кто за это заплатит и в какие сроки удастся все осуществить. Юшков допускает, что контракт по «Силе Сибири – 2» все же заключат – возможно, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 3 – 6 сентября.

    «Все мероприятия в Китае – саммит ШОС, двусторонние встречи лидеров, предстоящий парад – получает огромное внимание всего мира. Возможно, политики исходят из того, что сделка «затеряется» в информационной повестке. При этом юбилейный, X ВЭФ может войти в историю как площадка, на котором был подписано соглашение. Но пока все-таки твердого документа нет, и меморандум неравнозначен началу строительства газопровода», – заключил Юшков.

    Ранее «Газпром» и китайская CNPC подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве, в который входят договоренности о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

    Как ожидается, поставки по новой договоренности будут осуществляться в течение 30 лет в объеме 50 млрд куб. м в год. Также стороны согласовали увеличение поставок по «Силе Сибири» с 38 до 44 млрд куб. м в год и по проекту «Дальневосточный маршрут» с 10 до 12 млрд куб. м в год, добавил Миллер. На фоне этих новостей стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже утром выросла более чем на 1%.

    По его словам, проект строительства газопровода «Сила Сибири – 2» станет самым крупным и капиталоемким в мировой газовой отрасли. Миллер подчеркнул, что вместе с транзитным газопроводом «Союз Восток» через Монголию и развитием газотранспортных мощностей в Китае этот проект выйдет на лидирующие позиции по масштабу и инвестициям.

    Глава «Газпрома» не стал комментировать цену поставок: «Мы коммерческие вопросы отдельно доложим». Также Миллер воздержался от того, чтобы сообщить в какой валюте будет оплата. «Я могу сказать, в каких валютах оплата производится в текущий период времени. У нас оплата производится 50 на 50: 50% оплаты производится в рублях и 50% оплаты производится в юанях», – уточнил он.

    При этом Миллер отметил, что газ для Китая будет дешевле, чем для потребителей в Европе. «Все дело в том, что поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу поставки осуществляются с месторождений в Западной Сибири. … Транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая существенно ниже. Поэтому объективно китайский рынок расположен ближе, логистические затраты ниже, соответственно, и цена объективно ниже», – пояснил глава «Газпрома».

    Он отметил, что формат газопровода через Монголию был определен еще давно. «Все-таки мы должны вспомнить, когда принималось решение о строительстве «Силы Сибири – 2» и газопроводе «Союз Восток». Они принимались еще до того, как была введена в эксплуатацию магистральная труба «Силы Сибири». Еще до того, как физически начались поставки российского газа в Китай», – приводит слова Миллера ТАСС.

    Напомним, в мае Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров поручили ускорить реализацию проекта газопровода «Сила Сибири – 2». Главная проблема – это цена будущих поставок. Ранее появились слухи, что Россия будет продавать газ в Китай по низким внутрироссийским ценам. Газета ВЗГЛЯД писала, почему это маловероятный сценарий.

    Комментарии (7)
    3 сентября 2025, 05:30 • Новости дня
    Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США

    Трамп: Россия, Китай и КНДР строят заговор против США

    Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    По словам Трампа, ключевой вопрос заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин о «поддержке и крови», которые США «предоставили Китаю» для освобождения от «иностранного захватчика», передает РИА «Новости».

    «Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания (президенту России) Владимиру Путину и (лидеру КНДР) Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине для совместного просмотра военного парада. Си Цзиньпин, выступая на параде, поблагодарил все страны за вклад в победу, но не упомянул отдельно США.

    Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании союза Китая и России против интересов Вашингтона.

    В Пекине проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, включая масштабный военный парад.

    На ваш взгляд
    Что вы хотели бы посмотреть в Китае в первую очередь?










    Результаты
    5 комментариев


    Комментарии (17)
    2 сентября 2025, 10:51 • Новости дня
    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян

    Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней

    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян
    @ Ma Weibing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китай разрешит гражданам России с обычными загранпаспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Решение принято для упрощения взаимных поездок граждан обеих стран. Пробная безвизовая политика будет действовать до 14 сентября 2026 года, сказал представитель китайского ведомства, передает ТАСС.

    В марте сообщалось, что Пекин и Москва намерены улучшить визовый режим, чтобы сделать поездки между странами более удобными для граждан.

    В октябре 2023 года Китай упростил въезд для россиян.


    На ваш взгляд
    Что вы хотели бы посмотреть в Китае в первую очередь?










    Результаты
    5 комментариев

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 10:51 • Новости дня
    NYT назвала военный парад в Пекине «дерзким предупреждением»
    NYT назвала военный парад в Пекине «дерзким предупреждением»
    @ Ju Huanzong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Пекина прошел масштабный военный парад с участием истребителей, ракет и строем тысяч военных, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Пекин в среду превратился в арену для одного из самых масштабных военных парадов в современной истории страны, сообщает The New York Times.

    Мероприятие было приурочено к 80-летию окончания Второй мировой войны и, как отмечает издание, Китай использовал парад для того, чтобы продемонстрировать силу и выпустить «дерзкое предупреждение» своим соперникам.

    Парад прошел по тщательно продуманному сценарию: над городом пронеслись истребители, по проспекту Чанъань прошли танки, а тысячи военнослужащих чеканили шаг на площади Тяньаньмэнь. Лидер Китая Си Цзиньпин лично инспектировал войска из лимузина, в параде участвовали марширующие солдаты, музыкальный оркестр и хор.

    Особое внимание было уделено показу современной военной техники. Были представлены морские подразделения с лазерным оружием и зенитными ракетами HQ-16C, а также беспилотный летательный аппарат и строевые пролеты военной авиации. На форме ветеранов были видны многочисленные награды, а на большом экране демонстрировались кадры с Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    В завершение мероприятия в небо над Пекином были выпущены воздушные шары и голуби, что стало символом мира и памяти о вкладе страны в победу во Второй мировой войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg оценило военный парад в Пекине в честь 80-летия Победы.

    Китай на параде впервые представил системы радиоэлектронной борьбы, способные обнаруживать и нейтрализовать цели на всех частотах.

    Впервые на параде была показана ядерная ракета DF-5C.

    Китай также продемонстрировал новые ударные беспилотники.

    Комментарии (6)
    2 сентября 2025, 19:20 • Новости дня
    Эксперт оценил последствия введения Китаем безвизового режима для России

    Эксперт: Китай войдет в тройку популярнейших направлений в российском туризме

    Эксперт оценил последствия введения Китаем безвизового режима для России
    @ Mao Zhu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Уже к 2026 году количество поездок из России в Китай может дойти до трех миллионов, рассказала газете ВЗГЛЯД эксперт по туризму Майя Котляр, комментируя введение безвизового режима для россиян в Китае с сентября 2025 года.

    По результатам встречи лидеров России и Китая было объявлено о введении пробного безвизового режима для россиян с обычными загранпаспортами на срок до 30 дней. Данное нововведение будет действовать год – до 14 сентября 2026 года. 

    «Китай с учетом безвизового режима получит свои 2–2,3 млн поездок по итогам 2025 года и, возможно, уже в 2026 цифра совершенно спокойно дойдет до 2,5–2,7 млн с учетом еще и очень развитой сетки транзитных перелетов. Не удивлюсь, если цифра в перспективе дойдет и до трех миллионов», – говорит Котляр.

    По словам собеседницы, в первую очередь вырастет поток из Дальнего Востока. Это объясняется близким расположением к Китаю, логистикой, короткими программами «на выходные». Для жителей европейской части России Китай станет одним из самых «массовых» бюджетных направлений и уже не экзотикой, что сдвинет спрос на 30-40% из года в год.

    «Билеты Москва – Пекин – Хайнань – Гуанчжоу – Москва уже можно приобрести по цене от 43 тысяч рублей, что, я считаю, почти бесплатно. Тем более, что планируется отменить визы. Это пример того, как некогда «массовая» и доступная Европа теряет туристов, а Азия задает новый вектор», – считает специалист.

    Прямые рейсы между Китаем и Россией осуществляются из 14 российских городов и 20 городов Китая, включая вылеты из Москвы и до Владивостока, Пекина, Иркутска и так далее, делится эксперт. В апреле 2025 года объем перевозки между городами России и Китая достиг отметки в 1903 рейса. Это на 57% больше, чем в апреле годом ранее. К тому же российская авиакомпания «Аэрофлот» с марта 2025 года запустила прямые рейсы на остров Хайнань из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга, расширив географию вылета до 9 российских городов, включая Москву, Екатеринбург, Красноярск, Владивосток, Хабаровск и Новосибирск.

    А с августа этого года китайские авиалинии «China Southern Airlines», к примеру, запустила новые маршруты Харбин-Владивосток. У Air China 31 марта стартовал новый маршрут из Пекина во Владивосток, а 27 апреля – из Пекина в Иркутск. С июля появился новый рейс Шанхай-Владивосток. Также Sichuan Airlines планирует увеличить еженедельные рейсы Чэнду – Москва, Чэнду – Санкт-Петербург, а также открыть новые грузовые маршруты.

    «Безусловно, это масштаб, уже соизмеримый с рейсами в массовую Турцию, поэтому, я прогнозирую, что Китай после открытия безвизового режима может войти в ТОП-3 главных массовых направлений для россиян, догнав и опередив даже ОАЭ, и уже сейчас он догнал Египет», – замечает Котляр.

    Эксперт отмечает, что ни для кого не секрет, что Китай – страна дисциплины и жестких норм. Там сервис высокий, но по-своему: регламент, правила, четкий контроль. Для русского туриста, привыкшего к «договориться на месте», это безусловно вызов.

    «В Китае нет привычного «all inclusive», нет сервиса «с улыбкой за чаевые» как в Турции. Есть система: нельзя – значит нельзя. Страна не подстраивается под туриста. Туристу придется привыкать к их порядку. Поэтому, на практике некоторые туристы будут проходить crash-тест китайской дисциплиной, но на практике, мы готовы – я не вижу здесь никаких проблем», – заключила собеседница.

    Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) заявили, что пробный безвизовый режим для россиян в Китай может вывести эту страну в топ-5 самых популярных направлений для отдыха.

    Комментарии (4)
    4 сентября 2025, 07:19 • Новости дня
    В Госдуме отметили «полнейшую истерику» Каллас

    В Госдуме отметили «полнейшую истерику» Каллас от итогов саммита ШОС

    В Госдуме отметили «полнейшую истерику» Каллас
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас находится в истерическом состоянии после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    «Глава европейской дипломатии Каллас пребывает в полнейшей истерике от итогов саммита ШОС в Китае. Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще «прямой вызов» миропорядку, основанному на правилах», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что у Каллас появилось осознание неминуемого разрушения этих правил, созданных коллективным Западом для оправдания монополизма и гегемонии.

    Парламентарий подчеркнул, что евробюрократия «в панике» из-за консолидации сил мирового большинства, направленной на преодоление навязанных западным меньшинством нарративов и ценностей. По мнению Слуцкого, именно такой новый порядок формируют сегодня Россия, Китай и страны Глобального Юга.

    Эпоха доминирования так называемого «золотого миллиарда», по словам Слуцкого, уходит, несмотря на попытки Запада противостоять этим изменениям. Это объективный исторический процесс, вызванный ростом влияния здравых сил в мировой политике.

    Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что переговоры российского, китайского и северокорейского лидеров бросают вызов существующему мировому порядку.

    При этом Каллас сообщала, что ЕС собирается к 2031 году существенно увеличить затраты на военную сферу, сумма составит дополнительные 2 трлн евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что итоги визита президента России Владимира Путина в Китай говорят об укреплении многополярного мира.

    Комментарии (5)
    4 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

    По словам российского лидера, это станет зеркальным ответом на инициативу китайских властей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что решение об отмене китайских виз для россиян является очень значимым шагом. «Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать [в ходе визита в Китай], и просил бы вас это сделать. <…> Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР. Это в целом очень значимое решение на самом деле», – подчеркнул президент России.

    Ранее Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.

    Комментарии (12)
    3 сентября 2025, 08:45 • Новости дня
    Путин оценил военный парад в Пекине

    Путин: Военный парад в Пекине прошел блестяще

    Путин оценил военный парад в Пекине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин заявил, что парад, посвященный 80-й годовщине победы Китая в войне сопротивления Японии, прошел на высоком уровне.

    «Приняли участие в торжественных мероприятиях, проводимых нашими китайскими друзьями. Хочу отметить, что все мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также Путин заявил, что рад встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном в Пекине.

    «Я очень рад возможности на полях сегодняшних мероприятий провести с вами отдельную встречу», – сказал российский президент.

    Российский и северокорейский лидеры начали встречу на территории комплекса Дяоюйтай в китайской столице.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры на одном автомобиле Aurus.

    В Пекине прошел парад, приуроченный к 80-й годовщине победы Китая над Японией, его провели на площади Тяньаньмэнь. На нем впервые показали системы РЭБ, способные обнаруживать и нейтрализовать цели на всех частотах.

    Комментарии (2)
    3 сентября 2025, 13:28 • Новости дня
    Эксперт оценил успехи Китая в создании военных беспилотников

    Военный аналитик Кнутов: На параде в Пекине Китай продемонстрировал беспилотную мощь

    Эксперт оценил успехи Китая в создании военных беспилотников
    @ Johannes Neudecker/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос Тайваня встает все острее. США постепенно уходят из Европы в Тихоокеанский регион, и идет достаточно серьезная подготовка к конфликту с КНР. Китай показал, что он готов вести боевые действия, если возникнет необходимость, и в состоянии одержать победу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Китай показал на параде новую линейку беспилотников разных типов.

    «Китай достаточно далеко продвинулся в развитии беспилотия. Не стоит забывать, что те же дроны Mavic – это китайская разработка. В рамках парада в Пекине была показана беспилотная техника трех видов: пехотная, морская и воздушная», – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Собеседник, говоря о беспилотниках воздушного базирования, указал на передовую разработку – FH-97A «Фэйхун», способную возглавлять «стаи» более мелких дронов или выступать в качестве ведомого для стелс-истребителей, таких как J-20. «У аппарата реактивный двигатель. Главное его назначение – подавление ПВО с помощью системы РЭБ. Но он также может осуществлять разведку и предупреждение о ракетных угрозах», – пояснил собеседник.

    Кнутов также обратил внимание на беспилотник GJ-11 Sharp Sword («Острый меч»). «Он предназначен в основном для ударных миссий. Дрон имеет скорость порядка 1000 км в час и может нести ракеты PL-15, а также корректируемые 500-килограммовые бомбы с полуактивной лазерной головкой самонаведения», – детализировал эксперт. По его словам, главная особенность этого аппарата в том, что он практически не виден на радарах РЛС.

    Особое внимание аналитик уделил безэкипажным катерам, цель которых – патрулирование морской границы, а также подводным дронам. Интересным изделием оказался подводный беспилотник AJX002, сильно напоминающий российскую ядерную торпеду «Посейдон».

    «Это огромная торпеда длиной 20 метров и диаметром полтора метра. Я бы не стал говорить о том, что этот дрон в состоянии использовать именно ядерную энергетическую установку. Но допускаю, что там применяются, например, водометные двигатели, которые обеспечивают ему скорость порядка 190 километров в час на глубине один километр», – рассуждает аналитик.

    «В Китае подводный беспилотник называют «приветом Америке», – сказал он, добавив, что аппарат может минировать морские коммуникации противника и вести разведку его берегов практически незамеченным.

    КНР продолжает работу и в области наземных дронов, указал эксперт. «То есть, решаются вопросы, в частности, с доставкой боеприпасов. Сейчас китайские специалисты заняты созданием таких аппартов, как робособаки, задача которых – транспортировка грузов, и других роботизированных машин», – напомнил Кнутов.

    По его мнению, демонстрацией новинок Пекин отправил сигналы Западу, в первую очередь США. «Вопрос Тайваня встает все острее. Мы видим, как Штаты уходят из Европы в Тихоокеанский регион, и идет достаточно серьезная подготовка к конфликту. Китай показал, что он готов вести боевые действия, если возникнет необходимость, и в состоянии одержать победу», – заключил аналитик.

    Напомним, Китай в ходе масштабного военного парада Народно-освободительной армии (НОАК) на площади Тяньаньмэнь продемонстрировал беспилотники разных типов. Среди них «дроны-ведомые», которые работают в координации с пилотируемыми боевыми самолетами и могут использоваться для подавления, борьбы с ПВО, сопровождения, разведки.

    Еще один вид – корабельные беспилотные вертолеты. Они могут использоваться для разведки, раннего предупреждения, противокорабельных и противолодочных действий, поиска, спасения и транспортировки, передает Global Times.

    Развивает Пекин беспилотное направление и на воде. Наблюдатели парада увидели безэкипажные катера – как надводные, так и подводные. Кроме того, были представлены два новых сверхбольших беспилотных подводных аппарата – AJX002 и HSU100.

    Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине. Гостями парада стали лидеры более 25 государств, в том числе России.

    Комментарии (8)
    3 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    Эксперт: Военный парад в Китае стал тревожным сигналом для США

    Востоковед Маслов: Военная мощь Китая приближается к американской

    Эксперт: Военный парад в Китае стал тревожным сигналом для США
    @ ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Демонстрация Китаем своей ядерной мощи на сегодняшнем параде – ответ скептикам, которые говорили, что у страны нет достаточных ресурсов для защиты своих экономических достижений, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее КНР впервые показал межконтинентальную ракету на жидком топливе DF-5C.

    «Показ целого комплекса новейших вооружений на параде в Пекине был сигналом США. Китай как бы намекает, что он может дотянуться до любой точки на американской территории. Но вряд ли это можно считать явной угрозой, поскольку отношения Пекин и Вашингтона не достигли своей худшей точки. Я бы назвал это своеобразной демонстрацией технических возможностей», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.

    «Я не склонен считать, что данный сигнал был адресован кому-либо, кроме США, поскольку КНР последовательно придерживается позиции о недопустимости применения ядерного оружия против стран, которые им не обладают и, соответственно, не представляют прямой угрозы для Китая», – добавил собеседник.

    «Кроме того, демонстрация Пекином своего стратегического арсенала стала еще и камнем в огород тех скептиков, которые говорили, что у Китая нет достаточной мощи для защиты своих экономических достижений», – детализировал аналитик.

    «И мы видим, что сигнал был услышан в США. Американский истеблишмент и СМИ активно обсуждают возросшую военную мощь КНР, а также присутствие на трибуне лидеров трех ядерных держав – президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына», – указал политолог.

    «При этом жалобы американского лидера Дональда Трампа на якобы трехсторонний «сговор» Москвы, Пекина и Пхеньяна тоже можно считать реакцией США на происходящее в Пекине. Но у Вашингтона нет инструментов для ответа КНР. Белый дом будет грозить новыми экономическими санкциями и пошлинами, но постарается не раздражать Китай в военном плане, в том числе – в тайваньском вопросе», – резюмировал Маслов.

    Ранее на параде в Китае впервые продемонстрировали межконтинентальную ядерную ракету на жидком топливе DF-5C, способную поражать цели по всей планете. Также были представлены стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады.

    При этом, Трамп заявил, что не рассматривает парад как вызов для США. «Китай нуждается в нас», – подчеркнул он, заверив журналистов в своих хороших отношениях с Си. Также он сказал, что не обеспокоен сближением Пекина и Москвы, а также потенциальным ущербом интересам Вашингтона. «У нас самая сильная армия в мире. Они никогда не стали бы использовать свои силы против нас. Это было бы худшее, что они могли бы предпринять», – отметил политик.

    Вместе с тем, на своей странице в соцсети Truth Social американский лидер обвинил лидеров России, Китая и КНДР в «заговоре против США». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду, что «речь шла в каком-то переносном смысле». «Никакие заговоры никто не строит», – указал представитель Кремля, подчеркнув, что отношения трех стран, а также сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС направлены на общее благо, а не против кого-либо.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему саммит ШОС в Тяньцзине стал демонстрацией постепенного снижения влияния США в мире, и что сближение России, Китая и Индии приняло характер необратимого процесса.

    Комментарии (0)
    Главное
    Стало известно о прорыве обороны ВСУ у Степовой Новоселовки
    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву
    Трамп собрался переименовать Минобороны США
    Раненый российский боец две недели выползал из тыла ВСУ
    США впервые с 1992 года закупили у России куриные яйца
    Экс-президент США Джо Байден перенес операцию Моса
    Путин предложил использовать маркетплейсы для госзакупок в образовании

    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Перейти в раздел

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Калифорнийцы связали руки президенту и Пентагону

    Суд в Калифорнии признал незаконными действия президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета, которые направили в этот штат национальную гвардию вопреки национальному компромиссу XIX века. Все это открывает перед США интересные перспективы – стать диктатурой или распасться на части. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации