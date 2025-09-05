  • Новость часаПутин объяснил роль России в союзе с Индией и Китаем
    Калифорнийцы связали руки президенту и Пентагону
    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь
    Дуров напомнил о порабощении Западом славянских народов
    Терапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин доживают до пенсии
    В Белоруссии задержали польского шпиона с секретными документами
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Рубио пренебрежительно высказался о позиции ООН по уничтожению судна с наркотиками
    Греф назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека
    Лондонский суд разрешил бывшей жене Потанина требовать долю в «Норникеле»
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    5 сентября 2025, 08:01 • Новости дня

    Краснов впервые прокомментировал возможное назначение главой Верховного суда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что государство продолжит поддерживать бизнес, комментируя возможное утверждение на пост председателя Верховного суда.

    Генеральный прокурор Игорь Краснов впервые прокомментировал возможность своего назначения на должность председателя Верховного суда, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что «время все расставит на свои места» в отношении его утверждения на новый пост. Также Краснов заверил, что государство продолжит поддерживать бизнес вне зависимости от того, кто займет должность главы суда.

    Ранее стало известно, что Краснов стал единственным кандидатом на пост председателя Верховного суда и уже подал заявление на эту должность. Президент России Владимир Путин в августе присвоил Краснову звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» за вклад в укрепление законности и многолетнюю работу.

    В случае положительного решения Высшая квалификационная коллегия судей дает рекомендацию кандидату, после чего документы передают в президентскую комиссию и затем на утверждение Совета Федерации. Срок полномочий председателя Верховного суда составляет шесть лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на должность председателя Верховного суда России поступила только одна заявка – от действующего генерального прокурора Игоря Краснова. Президент Владимир Путин продлил срок пребывания Александра Бастрыкина на посту главы Следственного комитета еще на один год.

    4 сентября 2025, 09:26 • Новости дня
    Путин прибыл в филиал Национального центра «Россия» на катере «Ураган»

    Путин принял участие в открытии первого филиала Национального центра «Россия» во Владивостоке

    Путин прибыл в филиал Национального центра «Россия» на катере «Ураган»
    @ news_kremlin

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во время визита во Владивосток первым делом ознакомился с филиалом Национального центра «Россия» на базе океанариума, рассчитанным на 500 посетителей.

    Путин открыл свою рабочую программу на ВЭФ с посещения филиала центра, передает ТАСС.

    Он приехал на причал на автомобиле Aurus, на катере «Ураган» его встретил капитан корабля, он отдал главе государства честь, после чего президент пожал ему руку.

    Затем Путин на катере «Ураган» отправился на остров Русский, где расположен филиал Национального центра «Россия».

    Центр разместился в здании Владивостокского океанариума, который был построен в 1990 году и занимает площадь 2,5 тыс. кв. метров. Главной особенностью экспозиции является овальный аквариум с осетрами.

    Экспозиция расскажет о богатой истории, достижениях и перспективах развития Приморского края. Одновременно экспозицию смогут осматривать до 500 человек. Выставка оформлена в морской тематике, включает отраслевые зоны, посвященные карьерным возможностям, науке, образованию, спорту, культуре, туризму и инновациям региона.

    Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению главы государства для демонстрации главных достижений страны, укрепления национальной идентичности и развития профессиональных навыков у детей и молодежи.

    Ранее советник президента Антон Кобяков сообщал, что на ВЭФ в 2025 году планируют акцентировать внимание на многополярном мире и технологическом суверенитете, а также развитии Дальнего Востока.

    4 сентября 2025, 09:37 • Новости дня
    СВР объяснила жажду мести России у Мерца

    СВР: Канцлер Германии Мерц воспитан на заветах служивших фашизму деда и отца

    СВР объяснила жажду мести России у Мерца
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, с детства испытывал желание отомстить за поражение своей страны во Второй мировой войне, считает Служба внешней разведки России (СВР).

    Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом, сообщается на сайте СВР.

    По поступающей в СВР информации, его жажда мести формировалась с ранних лет и усилилась после начала политической деятельности.

    Многие европейские эксперты удивлены резкой антироссийской позицией Мерца, несмотря на продолжающийся диалог России и США по урегулированию кризиса на Украине.

    Однако, как подчеркнуло ведомство, это не удивляет его близких, поскольку Мерц был воспитан на взглядах своего деда Йозефа Пауля Совиньи и отца Иоахима Мерца, которые служили фашистскому режиму.

    Согласно информации из открытых источников, дед Фридриха Мерца по матери, Йозеф Пауль Совиньи, с 1917-го по 1937 год являлся бургомистром города Брилон, он оставался в должности и после прихода нацистов к власти, а позднее был зачислен в резерв SA («коричневорубашечники», штурмовые отряды НСДАП,) в звании обершарфюрера и в НСДАП (в 1947 году он проходил процедуру денацификации, указав датой вступления в SA 1 июля 1933 года). После того, как в 2004 году об этом стало известно, Фридрих Мерц объяснял позицию деда тем, что тот сначала надеялся на выход из кризисного состояния, но через несколько лет ушел на пенсию, а в резерв штурмовых отрядов и нацистскую партию якобы был зачислен в автоматическом порядке, без его ведома.

    Иоахим Мерц во время Второй мировой войны в составе вермахта воевал с Красной армией.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц оскорбил президента России Владимира Путина. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев назвал подобные действия неприемлемыми.

    Сам Путин пояснил, что оскорбительные высказывания канцлера Мерца являются попыткой Запада уйти от ответственности за события на Украине.

    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    4 сентября 2025, 09:50 • Новости дня
    Бой колумбийских наемников с десантниками ВСУ в Сумской области привел к потерям в рядах украинцев

    Колумбийские наемники по ошибке атаковали ВСУ в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе села Садки в Сумской области колумбийские наемники по ошибке открыли огонь по украинским десантникам, украинские военные понесли потери, сообщил источник в силовых структурах России.

    У Садков произошел огневой контакт между отрядом колумбийских наемников и военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, уточнил собеседник РИА «Новости».

    Причиной инцидента стала ошибка идентификации, из-за которой колумбийцы приняли украинских десантников за противника.

    В момент столкновения украинские войска занимались оборудованием позиций в лесу. По словам собеседника агентства, «есть потери со стороны украинцев». Дополнительные подробности о количестве раненых или погибших не приводятся.

    Ранее адвокат одного из наемных боевиков из Колумбии сообщал, что колумбийские наемники, воюющие за киевский режим, сбежали с фронта после того, как стали свидетелями пыток пленных российских военных украинскими бойцами.

    До этого сообщалось, что в окрестностях Покровского в Днепропетровской области половину состава 203-го батальона 113-й бригады ВСУ укомплектовали наемниками из Колумбии.

    4 сентября 2025, 11:27 • Новости дня
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лондон направил киевскому режиму 1,3 млрд долларов прибыли от российских замороженных активов, на что Россия может ответить изъятием «ценностей британской короны», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Ну это означает одно: британские воры передали российские деньги неонацистам. Последствия? Британия совершила правонарушение, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он констатировал, что сейчас через суд эти деньги не взыскать, потому Москва может вернуть их лишь одним способом – «украинской землей» и иным недвижимым и движимым имуществом.

    Зампред СБ пояснил, что речь не идет про новые регионы России.

    По словам Медведева, всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество Украины.

    «Ну или изъятием ценностей Британской Короны. Их еще достаточно в разных местах, включая и находящиеся в России», – заключил политик.

    Напомним, британские власти направили киевскому режиму свыше 1 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    До этого ЕС выделил Украине 900 млн евро доходов от российских активов. Также Канада передала киевскому режиму 1,7 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    4 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Дуров напомнил о порабощении Западом славянских народов

    Дуров прокомментировал пост Маска о происхождении слова «раб»

    Дуров напомнил о порабощении Западом славянских народов
    @ Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Павел Дуров напомнил о неоднократных вторжениях западных стран в славянские государства в ответ на публикацию Илона Маска о происхождении английского слова slave.

    Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал пост Илона Маска в социальной сети X (бывший Twiiter, заблокирован в РФ)о связи слов «slave» и «славянин», передает РИА «Новости». Маск указал, что «раб» (slave) в английском языке происходит от слова, обозначающего белого человека, а искусственный интеллект Grok уточнил происхождение термина через старофранцузский и латинский языки.

    Дуров в ответ пояснил, что слово «раб» действительно происходит от старофранцузского «esclave», что означало одновременно «славянин» и «раб», поскольку западноевропейцы, в основном франки, в Средние века поработили множество славянских народов. Он подчеркнул: «Ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу без причины, в то время как обратное случалось неоднократно».

    Ранее президент России Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что представители западных стран постоянно нагнетают истерию по поводу якобы возможной агрессии России против Европы, называя такие утверждения провокацией и полной некомпетентностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совокупный капитал 20 богатейших предпринимателей России с начала 2025 года увеличился почти на 25 млрд долларов. Павел Дуров объяснил, что его задержание во Франции связано с процедурной ошибкой полиции и подчеркнул соответствие Telegram законам. Валерий Дуров посоветовал уделять внимание моральным принципам и показывать пример своими поступками.

    4 сентября 2025, 20:07 • Новости дня
    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь

    В Волынской области Украины мужчины избили военкомов и устроили стрельбу

    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь
    @ National Police of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    В селе Боратин Волынской области Украины четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали оружие и открыли по ним огонь.

    Инцидент произошел во время попытки проверки документов у четырех прохожих, двое из которых попытались скрыться и спрятались в заброшенном здании, передает ТАСС.

    По сообщению областного территориального центра комплектования, мужчины оказали активное физическое сопротивление и нанесли телесные повреждения военным. Во время конфликта сотрудник военкомата попытался сделать предупредительные выстрелы из травматического пистолета, однако один из мужчин выбил оружие и открыл огонь по представителям ТЦК. Для самообороны служащие военкомата применили слезоточивый газ. В результате происшествия один из сотрудников получил перелом руки.

    Все участники происшествия задержаны и доставлены в полицию для выяснения всех обстоятельств.

    Мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась, отмечает агентство. На фоне острой нехватки личного состава в армии сотрудники военкоматов проводят регулярные рейды, что вызывает рост числа конфликтов с гражданскими лицами, в том числе с применением силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черкасской области Украины военнообязанный умер после попытки сбежать из автомобиля территориального центра комплектования.

    На Украине экс-полицейского, который вступился за инвалида, мобилизовали.

    В Запорожье сотрудники военкомата забрали на службу отца-одиночку прямо на блокпосту, а его семилетних детей оставили без присмотра на обочине.

    Священника Украинской православной церкви задержали для мобилизации прямо на кладбище во время отпевания погибшего военного.

    4 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    «Коалиция желающих» согласилась поставлять Украине ракеты большой дальности
    «Коалиция желающих» согласилась поставлять Украине ракеты большой дальности
    @ Ludovic Marin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники так называемой коалиции желающих выразили готовность начать поставки Украине ракет большой дальности.

    В четверг в Париже прошла встреча коалиции, которую возглавили премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА «Новости». В переговорах приняли участие представители нескольких стран, формат был смешанный.

    В канцелярии британского премьера отметили, что Стармер «приветствовал заявления партнеров по коалиции о готовности поставлять ракеты большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления ее арсенала». Кроме того, британский премьер поблагодарил военные ведомства стран-участниц за постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания контингента на Украине в случае прекращения огня.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза».

    В августе сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    4 сентября 2025, 18:35 • Новости дня
    Терапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин доживают до пенсии
    Терапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин доживают до пенсии
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Среди пенсионеров больше женщин, чем мужчин, потому что представители мужского пола более подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, а также ведут менее здоровый образ жизни, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Алексей Парамонов, комментируя данные Социального фонда о количестве пенсионеров в разных российских городах.

    В Москве зафиксировано наибольшее количество пенсионеров – 3,04 млн человек, причем женщин среди них почти вдвое больше, нежели мужчин, ведь их меньше миллиона. В тройку лидеров по количеству людей на пенсии также вошли Московская область, где насчитывается почти два миллиона пенсионеров, и Краснодарский край, где 1,6 млн пенсионеров. 

    «Демографическая диспропорция, при которой женщин пенсионного возраста значительно больше, чем мужчин, характерна для всей России, и Москва – не исключение. Это явление обусловлено двумя ключевыми факторами: законодательно установленным разным пенсионным возрастом и устойчивой разницей в продолжительности жизни между полами», – говорит Парамонов.

    Главным фактором, продолжает врач, непосредственно создающим численный перевес, является разница в пенсионном возрасте. Мужчины выходят на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60. Это означает, что все женщины в возрасте от 60 до 64 лет формально считаются пенсионерками, тогда как их ровесники-мужчины таковыми еще не являются. Эта законодательная норма добавляет в статистику целую пятилетнюю возрастную когорту женщин, что и формирует первоначальный и значительный разрыв в численности.

    «Вторым фундаментальным фактором является более высокая продолжительность жизни женщин. Даже после того, как мужчины достигают пенсионного возраста, женщин в старших когортах остается больше просто потому, что они живут дольше. В Москве, как в самом развитом регионе страны, продолжительность жизни обоих полов максимальна для России, но разрыв между ними тем не менее сохраняется», – делится специалист.

    Причины более короткой жизни мужчин носят комплексный характер. На первом месте, отмечает он, стоит высокая смертность от внешних причин: несчастных случаев, ДТП, отравлений и самоубийств в трудоспособном возрасте. Второй по значимости причиной являются поведенческие факторы: традиционно более распространенные среди мужчин курение, употребление крепкого алкоголя и невнимательное отношение к своему здоровью, что приводит к более раннему развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Наконец, свой вклад вносят и биологические особенности: женщины меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

    «Таким образом, наблюдаемая диспропорция – это следствие жесткого пересечения демографической реальности и социальных норм. Закон о пенсионном возрасте фиксирует и усиливает естественный разрыв, возникший из-за более высокой преждевременной смертности мужчин. Пока не будут решены глубинные проблемы, стоящие за высокой смертностью мужчин, эта демографическая асимметрия будет оставаться одной из характерных черт российского общества», – заключил Парамонов.

    Ранее врач-геронтолог Александра Медзиновская в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала, что необходимо делать, чтобы как можно дольше выглядеть и чувствовать себя молодым. Кроме того, она рассказала о преждевременных признаках старения и как их избежать.

    4 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    В Белоруссии задержали польского шпиона с секретными документами

    КГБ Белоруссии задержал польского шпиона с секретными документами

    В Белоруссии задержали польского шпиона с секретными документами
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали гражданина Польши Гжегоша Гавела по подозрению в шпионаже в пользу Варшавы.

    По информации телеканала «Беларусь 1», инцидент произошел в городе Лепель Витебской области. У задержанного была обнаружена распечатка на восьми страницах формата А4, которая оказалась ксерокопией секретного документа, связанного с подготовкой совместных белорусско-российских учений «Запад-2025». Сообщается, что документ содержал информацию с грифом секретности, передает ТАСС.

    Ранее в Варшаве был задержан бывший глава Агентства внутренней безопасности Польши Петр Погоновский для принудительной доставки в Сейм, где он должен дать показания по делу о шпионском программном обеспечении.

    4 сентября 2025, 15:08 • Новости дня
    Bild сообщил о смерти 16 кандидатов перед выборами в Германии

    Bild: шестнадцать кандидатов разных партий скончались перед выборами в Северном Рейне-Вестфалии

    Bild сообщил о смерти 16 кандидатов перед выборами в Германии
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия зафиксирована смерть шестнадцати кандидатов различных политических партий накануне муниципальных выборов, запланированных на 14 сентября.

    Как пишет газета Bild, председатель избирательной комиссии Северного Рейна-Вестфалии Моника Виссман подтвердила случаи смерти шестнадцати кандидатов на муниципальных выборах.

    Виссман заявила: «Глава избирательной комиссии земли Северный Рейн-Вестфалия сообщает о новых случаях смерти кандидатов муниципальных выборов, запланированных на 14 сентября. На данный момент ей известно о 16 случаях смерти».

    В числе умерших, уточняет издание, по одному кандидату от Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии, «Зеленых» и других небольших политических движений. Ранее газета Welt сообщала о семи смертях среди представителей «Альтернативы для Германии».

    Полиция оценила первые четыре случая и исключила неестественные причины смерти, отмечает Bild. Другие кандидаты, скончавшиеся перед выборами, представляли различные политические силы региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал пересмотреть модель социальных пособий в стране. Бывший канцлер Ангела Меркель отметила, что политика открытых дверей для сирийских беженцев укрепила позиции партии «Альтернатива для Германии».

    Социал-демократическая партия Германии окажется под давлением немецких СМИ и «Зеленых» из-за манифеста о сближении с Москвой, хотя инициативу могут поддержать другие европейские левые силы.

    4 сентября 2025, 17:38 • Новости дня
    Макрон сообщил о готовности 26 стран разместить войска на Украине

    Макрон: 26 стран готовы разместить войска на Украине

    Макрон сообщил о готовности 26 стран разместить войска на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    Макрон на пресс-конференции в Париже заявил, что 26 государств официально взяли на себя обязательства разместить силы сдерживания на Украине после наступления перемирия, передает РИА «Новости». По его словам, еще несколько стран продолжают обсуждать свою возможную поддержку.

    «Сегодня 26 стран официально взяли на себя обязательства, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, но 26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира», – сказал он.

    Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер упрекнул Европу в нежелании направить войска на Украину.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    4 сентября 2025, 21:48 • Новости дня
    Рубио пренебрежительно высказался о позиции ООН по уничтожению судна с наркотиками
    Рубио пренебрежительно высказался о позиции ООН по уничтожению судна с наркотиками
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский госсекретарь Марко Рубио выразил пренебрежение к мнению ООН по поводу уничтожения лодки с наркотиками в Карибском море, заявив о некомпетентности организации.

    Рубио на пресс-конференции в Эквадоре заявил журналистам, что его не интересует реакция ООН на действия США по уничтожению судна с наркотиками, передает РИА «Новости». Госсекретарь отметил: «Меня не волнует, что говорит ООН. ООН не знает, о чем говорит», отвечая на вопросы о позиции международной организации.

    Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация обеспокоена ростом напряженности между Венесуэлой и США после уничтожения лодки наркоторговцев. Он также подчеркнул необходимость мирного разрешения возникших разногласий между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные обстреляли судно у берегов Венесуэлы. Вашингтон уточнил, что на борту судна перевозились наркотики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США развернули у побережья Венесуэлы три эсминца с 4 тыс. моряков и морпехов, объяснив это борьбой с наркокартелем. Власти Венесуэлы выразили обеспокоенность ООН по поводу размещения американских военных подразделений и ядерного оружия в Карибском море.


    4 сентября 2025, 20:56 • Новости дня
    США решили прекратить программы помощи армиям стран Европы, граничащих с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    США намерены прекратить финансирование программ поддержки в сфере безопасности для европейских стран, граничащих с Россией, сообщили СМИ.

    Как пишет британская Financial Times со ссылкой на источники, представители Пентагона на прошлой неделе уведомили европейских дипломатов, что Вашингтон больше не будет оплачивать обучение и поставки вооружений военным в Восточной Европе, передает РИА «Новости».

    В публикации со ссылкой на источники отмечается: «США сократят часть финансирования безопасности европейских стран, граничащих с Россией». Решение может привести к сокращению помощи на сотни миллионов долларов для этих государств.

    Источники рассказали, что страны Европейского союза были удивлены позицией США и сейчас пытаются выяснить подробности новых подходов по вопросам поддержки безопасности.

    В конце августа NYP сообщала, что Вашингтон готовится урезать международную помощь еще на 5 млрд долларов, включая финансирование инициатив в поддержку Киева и культурных проектов на Украине.

    Ранее сенаторы США одобрили инициативу Дональда Трампа о возврате в федеральный бюджет почти 8 млрд долларов, ранее выделенных на работу USAID.

    4 сентября 2025, 22:02 • Новости дня
    Выступление Стармера в британском парламенте едва не сорвали «непристойные звуки»

    Tекст: Ирма Каплан

    В Британии началось расследование инцидента, когда в зале заседаний парламента был обнаружен мобильный телефон, что является злостным нарушением конфиденциальности. Телефонный заговор имел целью воспроизвести «непристойные звуки» за спиной премьер-министра Кира Стармера во время выступления в парламенте.

    Премьер Британии Кир Стармер выступил в Палате общин уже после обнаружения телефона, который должен был воспроизводить «сексуальные стоны» во время его речи, как, видимо, замышляли злоумышленники.

    Как стало известно Sky News, сотрудники парламента, проводившие плановую проверку зала перед проведением заседания, обнаружили мобильный телефон, который был прикреплен скотчем к нижней стороне стола в Палате общин.

    Как сообщил Sky News источник в Палате общин, охранники парламента обнаружили устройство до того, как оно успело сработать. Источник пояснил, что телефон был прикреплен к нижней стороне стола, рядом с передней скамьей, двусторонней липкой лентой, и что она оторвалась, в результате чего телефон оказался на полу.

    Позже, во время опросов общественного мнения, телефон дважды звонил с мелодией «секс-шум», но он уже был удален из зала заседаний. Хотя заговора, который, как полагают, был розыгрышем, удалось избежать, сотрудники службы безопасности не знают, кто за этим стоял и как там оказался телефон.

    Как сообщает SkyNews, в среду утром сотни сотрудников службы безопасности парламента объявили забастовку из-за оплаты труда и условий содержания, то есть посетителям было запрещено заходить в здание парламента.

    Это не первый случай нарушения парламентской безопасности за последние годы. В 2019 году группа полуобнаженных мужчин и женщин приклеила себя к стеклу общественной галереи в Палате общин в знак протеста против изменения климата.

    Впоследствии были арестованы около десятка человек.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер оказался под огнем критики за резкий ответ на вопрос депутата парламента о его часто меняющихся принципах, пишет Huffington Post.

    В июле газета Politico писала, что Стармер столкнулся с рядом серьезных проблем после года пребывания в должности.

    4 сентября 2025, 12:02 • Новости дня
    Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи

    Политолог Лизан: Власти Украины не способны повторить экономический успех Южной Кореи

    Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главными отраслями на Украине считаются освоение западной финансовой помощи, мародерство, а также обогащение за счет откупных от мобилизации. Нынешние украинские власти заинтересованы в консервации текущего положения, а не процветании страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее Зеленский допустил «корейский сценарий» на Украине и назвал экономическую модель Сеула хорошим примером.

    «Украина – при нынешних политиках и чиновниках с их ценностями – не станет Южной Кореей», – отметил политолог и экономист Иван Лизан. Он напомнил, что послевоенным южнокорейским правительством проводилась продуманная экономическая политика. Стоит учитывать и восточный менталитет: люди усердно работали.

    «Украинские власти не способны построить «Южную Корею», поскольку они не обладают необходимыми навыками: ни интеллектуальными, ни волевыми. Нет у них и механизмов управления, а главное – цели создать процветающую страну. Офис Владимира Зеленского заинтересован в консервации текущего состояния», – указал собеседник.

    «На Украине сейчас очень специфическая, постиндустриальная и постмайданная структура экономики. Главными отраслями считаются освоение западной финансовой помощи, мародерство, а также обогащение за счет откупных от мобилизации. Как в такой ситуации строить «Южную Корею»?», – риторически задался вопросом Лизан.

    По его мнению, страна при Зеленском ближе к модели не Сеула, а Прибалтики, чей основной доход основан на русофобии. «Причем, если исходить из объемов денег, которые были переданы Киеву, и показателей освоения этих средств, то украинская сторона давно обошла «бедные-несчастные» прибалтийские республики», – иронично заметил аналитик.

    Он указал, что если на первых порах Банковая заимствовала опыт Латвии, Литвы и Эстонии, то теперь сама может им делиться с этими странами. «Но Прибалтика в Евросоюзе, поэтому какое-то время еще сможет играться в эту политику. А Украине лишь обещают членство в объединении, да и деньги ей дают до тех пор, пока это отвечает интересам европейских политиков», – рассуждает эксперт.

    Спикер напомнил, что «корейский сценарий» для Украины обсуждался еще в 2023 году. Сейчас его достали из нафталина, в том числе чтобы подбодрить население. «Повторю, на деле Зеленский и его окружение намерены заниматься тем же, чем и все эти годы», – заключил Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский допустил для Украины «корейский сценарий», но с нюансами. «Следует отметить, что Южная Корея имеет главного союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль», – сказал он в интервью изданию Le Point.

    Полное повторение «южнокорейской модели» вряд ли подойдет с точки зрения безопасности, добавил Зеленский. Он отметил, что население КНДР составляет примерно 20 млн человек, тогда как России – 140 млн. «Масштаб этих угроз несопоставим», – указал Зеленский.

    При этом, по его мнению, экономическая модель Сеула является хорошим примером. Так он ответил на вопрос журналиста, указавшего на то, что Северная и Южная Кореи до сих пор не заключили мирное соглашение, но последняя построила сильную экономику.

    Корейский вариант разрешения конфликта активно обсуждался в западной прессе в 2023 году. Политолог Алексей Нечаев в колонке для газеты ВЗГЛЯД назвал изъяны, которые препятствуют использованию этого сценария в случае с Украиной.

