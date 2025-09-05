Краснов впервые прокомментировал возможное назначение главой Верховного суда

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный прокурор Игорь Краснов впервые прокомментировал возможность своего назначения на должность председателя Верховного суда, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «время все расставит на свои места» в отношении его утверждения на новый пост. Также Краснов заверил, что государство продолжит поддерживать бизнес вне зависимости от того, кто займет должность главы суда.

Ранее стало известно, что Краснов стал единственным кандидатом на пост председателя Верховного суда и уже подал заявление на эту должность. Президент России Владимир Путин в августе присвоил Краснову звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» за вклад в укрепление законности и многолетнюю работу.

В случае положительного решения Высшая квалификационная коллегия судей дает рекомендацию кандидату, после чего документы передают в президентскую комиссию и затем на утверждение Совета Федерации. Срок полномочий председателя Верховного суда составляет шесть лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на должность председателя Верховного суда России поступила только одна заявка – от действующего генерального прокурора Игоря Краснова. Президент Владимир Путин продлил срок пребывания Александра Бастрыкина на посту главы Следственного комитета еще на один год.