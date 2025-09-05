Путин заявил о будущем спросе на индустриальные парки Дальнего Востока

Tекст: Дмитрий Зубарев

О планах по развитию индустриальных парков на Дальнем Востоке и в арктических регионах России заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он отметил, что к 2030 году в стране появится не менее ста промышленных бизнес- и технопарков, из которых как минимум десять будут расположены на Дальнем Востоке и в Арктике.

Путин подчеркнул: «Уверен, их современные инфраструктуры и возможности будут востребованы компаниями, которые находятся на старте своих проектов и реализуют перспективные начинания». По его словам, новые площадки предоставят все необходимое для запуска современных производств.

Президент уточнил, что особый спрос на технопарки прогнозируется среди производителей продукции, способной заместить иностранные аналоги, в том числе в сферах строительных материалов, медицинского оборудования и транспортной техники.

