Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей
В Таганском районном суде Москвы компания Telegram оштрафована на 3,5 млн руб., а Apple обязали выплатить 7 млн руб. за нарушения в интернете.
Суд в Москве привлек мессенджер Telegram к административной ответственности и назначил штраф в 3,5 млн рублей, передает РИА «Новости». Пресс-служба судов сообщила: «Столичный суд привлек Telegram Messenger Inc. к административной ответственности. Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей».
Кроме того, Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple Distribution International Ltd на 7 млн рублей, пишет ТАСС. В пресс-службе суда уточнили, что компания была признана виновной по двум административным правонарушениям, предусмотренным той же статьей. За каждое из нарушений назначен штраф в размере 3,5 млн рублей.
Причиной штрафов стало нарушение порядка ограничения доступа к информации в интернете. Решения суда в отношении обеих компаний вынесены на основании российского законодательства, регулирующего доступ к запрещенной информации в сети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мировой судья в Москве назначил Pinterest Inc штраф в 4 млн рублей за неуплату ранее наложенных взысканий по двум административным протоколам.