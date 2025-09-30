Шохин предложил потратить замороженные активы России на Ближнем Востоке

Шохин предложил направить российские замороженные активы на проекты в Газе

Tекст: Вера Басилая

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать замороженные в Европе российские активы для совместных проектов с США на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

В интервью «России-24» он отметил, что вернуть эти средства в ближайшее время маловероятно, поэтому можно было бы предложить Вашингтону рассмотреть вариант реализации крупных проектов, например, в секторе Газа.

Он добавил, что Трамп может заинтересоваться такими инициативами, если, например, речь пойдет о строительстве роскошных отелей и пляжей, однако лучше было бы вкладываться в производственные проекты, которые могли бы стать вкладом России.

Ранее Шохин высказывал мнение, что Россия могла бы рассматривать вариант использования замороженных средств как вклад в совместные проекты с США в третьих странах. По его словам, в этом случае американская сторона могла бы оказать влияние на европейские власти, чтобы ускорить процесс разблокировки российских активов.

Cтраны Евросоюза обсуждают возможность одобрения решения об изъятии российских активов к концу октября.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера Германии о кредите Украине под замороженные российские активы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в случае изъятия российских активов последуют жесткие ответные меры.