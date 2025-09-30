  • Новость часаПВО сбила ночью 81 беспилотник над пятью регионами России
    Партия Майи Санду проиграла Молдавию
    Орбан заявил Трампу о победе России в конфликте на Украине
    Российский военный рассказал, как приветственный жест спас ему жизнь
    Языковой омбудсмен признал рост числа русскоговорящих на Украине
    Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году
    Российские войска освободили Кировск в ДНР
    Матвиенко: Санду потеряла легитимность среди молдаван
    Грузинские радикалы призвали отказаться от секса во имя революции
    Нетаньяху принес извинения за удар по Дохе главе Катара
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    30 сентября 2025, 08:20 • Новости дня

    Шохин предложил потратить замороженные активы России на Ближнем Востоке

    Шохин предложил направить российские замороженные активы на проекты в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать российские замороженные активы для совместных проектов с США в секторе Газа.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать замороженные в Европе российские активы для совместных проектов с США на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    В интервью «России-24» он отметил, что вернуть эти средства в ближайшее время маловероятно, поэтому можно было бы предложить Вашингтону рассмотреть вариант реализации крупных проектов, например, в секторе Газа.

    Он добавил, что Трамп может заинтересоваться такими инициативами, если, например, речь пойдет о строительстве роскошных отелей и пляжей, однако лучше было бы вкладываться в производственные проекты, которые могли бы стать вкладом России.

    Ранее Шохин высказывал мнение, что Россия могла бы рассматривать вариант использования замороженных средств как вклад в совместные проекты с США в третьих странах. По его словам, в этом случае американская сторона могла бы оказать влияние на европейские власти, чтобы ускорить процесс разблокировки российских активов.

    Cтраны Евросоюза обсуждают возможность одобрения решения об изъятии российских активов к концу октября.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера Германии о кредите Украине под замороженные российские активы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в случае изъятия российских активов последуют жесткие ответные меры.

    29 сентября 2025, 13:00 • Новости дня
    Кремль прокомментировал возможные поставки Украине ракет «Томагавк»

    Песков заявил об анализе заявлений о возможных поставках Tomahawk Киеву

    Кремль прокомментировал возможные поставки Украине ракет «Томагавк»
    @ Department of Defense/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитирй Песков отметил важность детального изучения вопроса о возможных операторах американских ракет Tomahawk на территории Украины.

    Москва внимательно анализирует заявления Вашингтона о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что за этим процессом пристально следят военные специалисты России.

    Песков отметил, что ключевым остается вопрос, кто именно будет осуществлять запуск ракет – украинские военные или военные США, а также кто будет обеспечивать целеполагание для этих ударов. По его словам: «Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима. Могут ли их запускать только украинцы, или это должны делать все-таки американские военные. Кто дает целеполагание этим ракетам. Здесь необходим очень глубокий анализ».

    Песков также добавил, что Россия тщательно изучает ситуацию: «Мы, безусловно, слышали заявления, мы их изучаем. Давайте пока сформулируем позицию, поймем потенциальные угрозы от этого, поймем, кто все-таки будет вовлечен в процесс, и затем уже можно будет определяться с ответной позицией».

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Владимира Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    27 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Лавров рассказал «легенду» об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
    Лавров рассказал «легенду» об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
    @ РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Существует «легенда», согласно которой в годы Второй мировой войны в ходе переговоров лидеров СССР, США и Великобритании Иосиф Сталин предлагал Сочи в качестве места для размещения штаб-квартиры ООН, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Комментируя возможность переноса штаб-квартиры ООН, Лавров на пресс-конференции по итогам своей работы на 80-й сессии Генассамблеи заявил: «Есть такая легенда, что когда в первый раз были переговоры, в ходе которых упомянулось о необходимости создания всемирной организации, между Сталином, Рузвельтом и Черчиллем, Иосиф Виссарионович активно зазывал в Сочи штаб-квартиру ООН».

    Министр также отметил, что Сочи доказал свою способность принимать крупные мероприятия, и в случае соответствующего решения олимпийская инфраструктура города готова принять сотрудников ООН. «Поэтому заниматься спортом всем сотрудниками Секретариата там будет комфортно», – приводит ТАСС слова главы МИД

    Решение о размещении штаб-квартиры ООН было принято в пользу Нью-Йорка в 1946 году. Вопросы пребывания организации в США регулируются соглашением между ООН и Вашингтоном, признанным Генассамблеей в 1947 году. Согласно этому документу, территория, где располагаются учреждения ООН, считается международной зоной, а американские власти должны обеспечивать беспрепятственный въезд и выезд официальных лиц, прибывающих на мероприятия организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров обратил внимание американской стороны на регулярные отказы в выдаче виз российским делегациям для мероприятий ООН.

    США аннулировали визу президента Колумбии Густаво Петро после его участия в антиизраильских протестах в Нью-Йорке. Петро заявил о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.

    Правительство Бразилии выразило обеспокоенность из-за задержек в выдаче виз своей делегации на Генассамблею ООН. Кроме того, США отказали в выдаче визы президенту Палестины Махмуду Аббасу для участия в Генассамблее ООН.

    29 сентября 2025, 21:52 • Видео
    Почему устояла диктатура Санду

    В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    27 сентября 2025, 20:46 • Новости дня
    Лавров объяснил сравнение Трампом России с «бумажным тигром»

    Лавров отнес сравнение Трампом России с «бумажным тигром» к публичной дипломатии

    Tекст: Мария Иванова

    Высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» были охарактеризованы главой МИД Сергеем Лавровым как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    Слова Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром», следует рассматривать как элемент публичной дипломатии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, «в публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы. И то же самое относится и к утверждениям, будто президент Трамп разрешил бомбить Российскую Федерацию, сбивать самолеты, сбивать дроны», передает ТАСС.

    Министр добавил, что уже неоднократно высказывался по поводу заявлений бывшего президента США. Он подчеркнул, что использование подобных выражений характерно для публичной дипломатии и не всегда отражает реальное положение дел в международных отношениях.

    Лавров сделал это заявление на пресс-конференции после участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Напомним, Дональд Трамп пообещал больше не употреблять термин «бумажный тигр» в адрес России

    Ранее Трамп назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сравнение России с «бумажным тигром».

    29 сентября 2025, 08:29 • Новости дня
    Politico: ЕС может принять решение о конфискации активов России к концу октября

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС обсуждают возможность одобрения решения об изъятии российских активов к концу октября, сообщило европейское издание Politico.

    Европейское издание Politico сообщило, что страны Евросоюза планируют принять важное решение по вопросу замороженных активов России к концу октября, передает ТАСС.

    Первое обсуждение этой темы должно пройти на саммите лидеров сообщества в Копенгагене. Главной целью встречи названа попытка заручиться поддержкой большинства стран для изоляции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который занимает отдельную позицию по данному вопросу.

    Неназванный дипломат Евросоюза пояснил, что на данный момент ситуация в переговорах остается в «серой зоне».

    Премьер Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера ФРГ о кредите Украине под замороженные российские активы.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах обсудить идею кредита для Украины на сумму почти 140 млрд евро за счет российских активов.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что нарушение правил в отношении замороженных активов России приведет к полному хаосу.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что хаоса за этим не последует, а последуют жесткие ответные меры.

    29 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией

    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией из-за случайности

    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Войны России с Европой быть не должно, однако России все равно стоит «быть начеку», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил в Telegram-канале, что конфликт Европы с Россией может перерасти в войну с применением оружия массового поражения.

    По его словам, в европейских странах «из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет», однако Москве это не нужно, поскольку подобная война противоречит интересам самой России.

    Медведев подчеркнул, что России «в принципе не нужна война ни с кем, в том числе и с фригидной старухой Европой», добавив, что экономика Европы слаба и зависима от США, а ее культура деградирует. Он также отметил, что главная задача россиян – развивать свои территории, включая восстановление недавно вернувшихся земель, и это требует серьезных ресурсов.

    По мнению Медведева, война не может быть развязана Европой, потому что европейские страны уязвимы, разобщены и не смогут выдержать конфликт с Россией. Также он заявил, что лидеры европейских стран не обладают лидерскими качествами и ответственностью, а большинство европейцев не готовы воевать за общие идеалы.

    Тем не менее Медведев предупредил о риске случайности и «факторе гиперактивности отмороженных идиотов», которые могут привести к эскалации. Он подчеркнул, что вероятность подобного развития событий сохраняется, поэтому «нужно быть начеку».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Евросоюзе есть силы, готовящие войну против России. Лавров также отметил, что разговоры западных политиков о перспективах третьей мировой войны вызывают серьезную обеспокоенность на фоне роста милитаризации Европы.

    Глава МИД России подчеркнул, что любая агрессия против России получит решительный отпор.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как «страх перед Россией» ведет рядовых европейцев к пацифизму.

    27 сентября 2025, 15:12 • Новости дня
    ЕС отказался внести российский никель в 19-й пакет санкций
    ЕС отказался внести российский никель в 19-й пакет санкций
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны продолжают импортировать никель из России, и не намерены вводить ограничения на ввоз металла в рамках 19-го пакета санкций против России, сообщила финская телерадиокомпания Yle.

    Страны Евросоюза продолжают импортировать российский никель, который используется в том числе для нужд оборонной промышленности, и не собираются включать этот металл в 19-й пакет санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle и евродепутатов.

    Член комитета Европарламента по вопросам безопасности и оборонной политики Мерья Кюлленен отметила, что российский никель используется для нужд оборонной промышленности. В то же время евродепутаты хотят остановить «военные действия России на Украине», и сделать так, чтобы российская военная экономика не функционировала.

    «Чем больше мы покупаем у России, тем сильнее становится ее военная промышленность», – заявила Кюлленен.

    Кюлленен заявила, что в случае запрета на поставки российского никеля цены на металл резко вырастут по всему миру, что вызовет серьезные проблемы в отрасли. По данным Yle, в 2024 году страны ЕС закупили никеля из России на 1 млрд долларов, а только за первый квартал 2025 года – примерно на 300 млн долларов. При этом на долю России приходится четверть импорта никеля Евросоюза, а собственное производство в ЕС покрывает лишь около 3% потребностей.

    Никель включен в список стратегически важных материалов Евросоюза и играет ключевую роль не только в промышленности, но и для НАТО. Финский евродепутат Катри Кулумни подчеркнула, что потребность ЕС в российском никеле никто не ставит под сомнение. Она отметила, что, несмотря на важность этого металла для автомобильной и сталелитейной промышленности, именно оборонная сфера является главным фактором.

    Еврокомиссия в новом пакете санкций предлагает ужесточить экспортный контроль для российских, индийских и китайских компаний, а также запретить экспорт ряда химикатов, руд, металлов и солей. Также предусмотрено введение ограничений против компаний из третьих стран – в том числе Китая – якобы за содействие российскому военно-промышленному комплексу, и ряд мер против российской платежной системы «Мир» за границей. Кроме того, ЕК предложила полностью запретить любые транзакции с участием «Роснефти» и «Газпром нефти» и ужесточить рестрикции против ряда банков России и других государств.

    Евросоюз обсуждает введение ограничений для европейских компаний по вложению средств в особые экономические зоны на территории России.

    Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, которые затронут предоставление туристических услуг на территории России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о превращении Евросоюза в «фашиствующее чудовище».

    27 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Bloomberg оценил последствия смены позиции Трампа по Украине

    Bloomberg: Смена позиции Трампа по Украине не сулит Киеву ничего хорошего

    Bloomberg оценил последствия смены позиции Трампа по Украине
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп изменил свою риторику по вопросу поддержки Украины, что не сулит Киеву ничего хорошего, пишет колумнист Марк Чэмпион.

    Колумнист Bloomberg отметил: «Радоваться тут нечему. Это знаменует собой конец последней надежды на то, что Трампа удастся убедить снова привлечь США к защите Украины», передает РИА «Новости».

    По мнению автора, заявления Трампа о возможности возвращения Киевом территорий с поддержкой Европы следует рассматривать лишь как попытку экс-президента обезопасить себя от негативных последствий возможного ухода США из украинского конфликта.

    Ранее Pais сообщил, что в Брюсселе считают, что слова Трампа о возможном возвращении Украины к прежним границам с помощью ЕС не соответствуют реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Pais также пишет, что многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

    Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    28 сентября 2025, 23:45 • Новости дня
    Посол Келин объяснил пагубность бесед в странах ЕС о миротворцах на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Обсуждение главами европейских стран возможности введения военных НАТО на Украину мешает поиску политического урегулирования и завершению конфликта, считает посол России в Лондоне Андрей Келин.

    «Отправка военных стран НАТО на территорию Украины – неприемлемый для нас вариант. Но слышать это здесь никто не хочет. В результате увлечение европейских лидеров темой отправки контингента препятствует продвижению политического процесса по нахождению решений по завершению конфликта на Украине», – сказал Келин РИА «Новости».

    Напомним, в сентябре в Париже состоялась встреча так называемой «коалиции желающих» под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По ее итогам Макрон заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    27 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в попустительстве терактам Киева

    Лавров: Европа позволила Киеву теракты ради поражения России

    Tекст: Вера Басилая

    Европа, стремясь нанести России «стратегического поражения», позволяет Киеву совершать теракты и внесудебные казни и безрассудные диверсии, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Европа позволяет киевским властям совершать теракты, внесудебные казни и диверсии, поскольку стремится к утопической цели нанести России «стратегическое поражение», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По его словам, европейские страны игнорируют действия Киева и «ради этого украинскому режиму дозволено все, включая теракты против политиков и журналистов, пытки и внесудебные казни, неизбирательные бомбардировки гражданских объектов, безрассудные диверсии против атомных электростанций».

    Лавров также обратил внимание, что киевские власти пришли к власти в результате, как он выразился, организованного Западом антиконституционного переворота в 2014 году. Он отметил, что после этого власти Украины взяли курс на ликвидацию канонической Украинской православной церкви, а также на законодательное истребление русского языка в образовании, культуре и СМИ.

    Министр подчеркнул, что Украина остается «единственной страной в мире, законодательно запретившей использование родного языка почти половины своего населения».

    «Россия, как не раз подчеркивал президент России Владимир Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что безопасность России и ее жизненные интересы должны быть гарантированы, а права русских и русскоязычных людей на территориях под контролем Киева восстановлены и соблюдаться в полном объеме. По словам Лаврова, на этой основе Москва готова обсуждать и гарантии безопасности для самой Украины.

    Ранее Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину.

    Лавров также подтвердил готовность устранить причины украинского кризиса совместно с США.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин много раз предлагал устранить причины, которые привели к конфликту на Украине, но США и Европа отрицали эти предложения.

    29 сентября 2025, 07:10 • Новости дня
    Журналист Фази объяснил последствия плана Мерца по российским активам

    Портал UnHerd объяснил последствия плана Мерца по российским активам

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на прошедшей неделе призвал ЕС воспользоваться замороженными активами России и направить их на военные нужды Украины, а если точнее – для предоставления Киеву кредита в размере 140 млрд евро.

    Механизм, как пишет журналист Томас Фази в статье для британского портала UnHerd, сложный: государства-члены сначала предоставят гарантии по кредиту, а затем закрепят выплату в следующем долгосрочном бюджете ЕС, начиная с 2028 года.

    Мерц предположил, что план должен быть принят «значительным большинством», подразумевая структуру, которая позволяет избежать единогласия и, таким образом, нейтрализует вето Венгрии или Словакии.

    Но Бельгия не испытывает особого энтузиазма по поводу этого плана: прибыль Euroclear от замороженных российских активов уже облагается бельгийским правительством налогом в размере 25%, которое использует полученные доходы для финансирования собственных расходов на оборону в соответствии с целевым показателем НАТО в 2% от ВВП.

    Передача контроля над средствами Брюсселю лишила бы Бельгию этого источника доходов. Это подчеркивает внутренние противоречия в позиции ЕС, отмечает Фази.

    Кроме того, последствия плана Мерца не только затянут войну и умножат ее жертвы, но и еще больше подорвут доверие к европейской валюте и финансовым институтам.

    «Центральные банки по всему миру уже начали отказываться от западных валют после замораживания в 2022 году. Конфискация только ускорит эту тенденцию. Статус евро, который уже является вторичной резервной валютой после доллара, может еще больше снизиться, если инвесторы и правительства будут рассматривать его как уязвимый для политических капризов», – сказано в статье.

    Фази указывает на то, что европейские лидеры пытаются преподнести как демонстрацию силы очередной феерический акт самосаботажа, что сильнее  ослабит позиции Запада из-за отчуждения Глобального Юга, поощрения альтернативных финансовых систем и подрыва доверия к евро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по направлению миллиардов евро замороженных российских активов на помощь Украине и предложили новые юридические механизмы. Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    Politico сообщила, что ЕС хочет одобрить кредиты Киеву на основе активов РФ в обход Венгрии.

    27 сентября 2025, 11:22 • Новости дня
    МИД России обвинил ЕС в раздувании истерии вокруг дронов

    МИД о «стене от дронов»: В ЕС раздувают истерику

    МИД России обвинил ЕС в раздувании истерии вокруг дронов
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В российском дипведомстве указали на отсутствие ясности относительно протяженности и финансирования обсуждаемой в Евросоюзе «стены от дронов».

    Европейский союз продолжает раздувать истерию вокруг инцидентов с беспилотниками, чтобы оправдать увеличение военных расходов, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что обсуждаемая в ЕС инициатива по созданию «стены от дронов» до сих пор лишена четко определенных параметров и понимания как по протяжённости, так и по участникам проекта.

    Масленников отметил, что нет ясности относительно возможного участия Венгрии и Словакии, а также отсутствует представление о необходимых объемах финансирования. По его словам, обсуждение финансирования этой инициативы началось после заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте. Дипломат считает, что фон дер Ляйен может использовать этот проект для усиления своего политического имиджа перед голосованием по вотуму недоверия.

    «Очевидно, что раздуваемая есовцами «истерика» вокруг залета неких дронов на территорию ЕС и анонсирование оборонных проектов с громкими названиями преследуют единственную цель – оправдать перед своей общественностью рост расходов на милитаризацию Европы в ущерб социально-экономическим проектам и за счет падения уровня жизни населения», – заявил Масленников.

    Он добавил, что такие политические игры и амбиции европейских лидеров лишь увеличивают военно-политическую напряженность на европейском континенте, а не способствуют ее снижению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве предложили построить на границе с Россией «стену дронов».

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс пообещал создать такую систему вдоль всей восточной границы Евросоюза.

    Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на экономическую невыгодность применения ракет стоимостью сотни тысяч долларов для уничтожения дешевых беспилотников.

    27 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Лавров указал на расхождение в газетах США о переговорах Трампа и Зеленского

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на противоречия в сообщениях ведущих американских СМИ о том, какие просьбы звучали на переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

    Сергей Лавров заявил о разночтениях между публикациями ведущих американских газет о прошедших переговорах между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел напомнил, что Wall Street Journal опубликовал информацию о якобы готовности Трампа снять ограничения на использование американского оружия, когда Зеленский обращался с просьбами к Вашингтону.

    В то же время Лавров отметил, что по сведениям New York Times, Зеленский просил предоставить ракеты «Томагавк», однако Трамп отказался выполнить эту просьбу. «Вот вы процитировали Wall Street Journal, а New York Times написал, что Зеленский умолял дать ему «Томагавки», а Трамп не дал ему «Томагавки», – заметил Лавров на пресс-конференции.

    Дипломат подчеркнул, что реагировать на каждую газетную публикацию нецелесообразно, указав на многочисленных желающих выступить на международной арене и высказать собственное мнение.

    На той же пресс-конференции Сергей Лавров зачитал нелогичную смену позиций Киева по переговорам с Россией.

    Он также отметио что Европа позволяет Киеву совершать теракты, внесудебные казни и диверсии, стремясь нанести России «стратегическое поражение».

    Лавров назвал политической слепотой рассуждения о возврате Украины к границам 2022 года.

    Кроме того ое предупреждил, что любая агрессия против России получит решительный отпор.

    27 сентября 2025, 16:18 • Новости дня
    Политик Мема назвал войну с Россией целью Европы

    Финский политик Мема обвинил Европу в подготовке войны с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Основная цель Европы заключается в том, чтобы начать прямую войну с Россией, заявил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Главная цель Европы заключается в начале прямых боевых действий с Россией, такую точку зрения высказал бывший кандидат в Европейский парламент, член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, передает РИА «Новости».

    Политик заявил, что инциденты, которые Россия якобы организует в ряде европейских стран, являются, по его мнению, провокациями.

    Мема считает, что эти события нужны европейским политикам для оправдания усиления вооружения и повышения милитаризации континента.

    Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о риске начала третьей мировой войны из-за возможной операции Киева под ложным флагом в Румынии и Польше.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что против России сейчас ведется война, и проходит самый острый ее этап.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Фон дер Ляйен ищет над Балтикой повод для войны с Россией.

    27 сентября 2025, 22:51 • Новости дня
    Лавров не исключил попыток использовать мандат СБ ООН против Венесуэлы

    Лавров: Креативные деятели могут решить применить мандат СБ ООН против Венесуэлы

    Tекст: Антон Антонов

    Не исключены попытки использовать мандат Совета Безопасности ООН для воздействия на Венесуэлу под видом борьбы с бандитами с Гаити, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    США вместе с Панамой продвигают резолюцию о преобразовании международных сил по содействию безопасности на Гаити в международные силы по борьбе с бандитизмом. Лавров заявил, что обсуждаемый в СБ ООН мандат международных сил для борьбы с бандами на Гаити отличается «очень специфическими» характеристиками: формирования таких сил могут остаться на усмотрение заинтересованных сторон, а применять силу в неограниченных объемах разрешается без ограничения сроков и отчетности перед Совбезом.

    «И если сопоставить вот эти два процесса – процесс в Совете Безопасности и то, что вокруг Венесуэлы сейчас затевается, – я не исключаю, что каким-то креативным деятелям придет в голову получить мандат Совета Безопасности, а потом сказать, что вот в Венесуэле прячутся бандиты из Гаити. Совсем не исключаю», – приводит его слова ТАСС.

    Министр указал на обеспокоенность России действиями США, которые организовали присутствие значительных морских и военных сил в международных водах вокруг Венесуэлы и допустили «прямые угрозы военного вмешательства» под предлогом борьбы с наркокартелями. Лавров подчеркнул, что такая ситуация вызывает тревогу не только у России, но и у стран Латинской Америки и Карибского бассейна, чьи представители на встречах с ним разделили эти опасения.

    Глава МИД России выразил солидарность с народом и правительством Венесуэлы, отметив их право на самостоятельное определение внутреннего курса. Он напомнил, что вмешательство во внутренние дела других стран противоречит Уставу ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли возле Венесуэлы. США заявили, что развернули у побережья Венесуэлы эсминцы для борьбы с наркокартелями. США уже наносили удары по «наркотеррористам» из Венесуэлы.

    27 сентября 2025, 22:59 • Новости дня
    Лавров сообщил о договоренности с Рубио о переговорах России и США осенью

    Лавров: Договорились с Рубио о третьем раунде переговоров России и США осенью

    Tекст: Антон Антонов

    Третий раунд переговоров между Россией и Соединенными Штатами по вопросам работы дипмиссий и визовых процедур запланирован на осень, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

    На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН Лавров сообщил, что стороны обсуждают вопросы виз, работы посольств, ситуацию с конфискованной в США российской дипломатической собственностью и другие аспекты функционирования диппредставительств.

    «У нас уже было два раунда, третий мы с Марко Рубио договорились провести этой осенью», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что последствия конфискации российской дипломатической недвижимости в США остаются нерешенными из-за отсутствия готовности Вашингтона к диалогу.

    В Нью-Йорке на неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча главы МИД России с госсекретарем США Марко Рубио.

    В Европе нашелся сильный защитник российских активов

    Бельгия выступила резко против инициативы Германии выдать Украине кредит под залог российских замороженных резервов. Там жестко дали понять, что этого никогда не произойдет. Почему такая небольшая европейская страна вступилась за российские активы, и сможет ли она противостоять куда более мощной Германии? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Куда российские войска двинутся после Юнаковки

    После долгих боев российские войска освободили сумское село Юнаковка. Несмотря на скромное название, этот населенный пункт имеет стратегическое значение – и не только как возможный ключ к собственно областному центру Сумы, не только с точки зрения расширения буферной зоны в приграничье, но и как развилка для дальнейшего развития российского наступления. Подробности

    Беженцы и бандеровцы начали разлагать изнутри польское государство

    Польские политики и общественники обвиняют друг друга в проведении «политики Кремля», в стране активно идут поиски «пятой колонны» – и в этот раздрай активно включилась прокуратура и даже руководители государства. А все потому, что у этих политических сил оказались разные взгляды на радикальный украинский национализм и украинских беженцев. Что происходит? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

      Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    • Индонезия готова ввести войска на Украину

      Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
