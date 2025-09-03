Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.0 комментариев
Politico: Францию не спасет даже отставка Макрона
Политический кризис во Франции достиг такой остроты, что даже возможная отставка Эммануэля Макрона, которую обсуждают открыто, не сулит выхода из тупика, ведь стране грозит усиление бюджетных проблем и рост общественного недовольства, пишет Politico.
Политическая ситуация во Франции достигла такого уровня неопределенности, который, по словам экспертов, не наблюдался с 1968 года, передает Politico.
В статье отмечается, что идея досрочной отставки Эммануэля Макрона теперь обсуждается открыто не только оппозицией, но и некоторыми представителями центристских кругов, ранее лояльных к президенту.
Причиной обсуждения возможного ухода лидера называют глубокий политический кризис и фактический паралич работы парламента: бюджетные переговоры зашли в тупик, а на улицах растет настроение недовольства. На фоне этого оппозиция требует отставки, а сам президент ищет пятого по счету премьера менее чем за два года. Ожидается, что Франсуа Байру будет смещен из-за непопулярных мер по сокращению дефицита бюджета.
Однако даже смена премьера или проведение внеочередных выборов, по мнению экспертов, мало что изменят. Социологи прогнозируют повторение ситуации с раздробленным парламентом и невозможностью сформировать устойчивое большинство. Если бы Макрон ушел досрочно, его преемник столкнулся бы с теми же трудностями.
Экономисты предупреждают, что Франция может оказаться в долговом кризисе, если не решит проблему бюджетного дефицита. В статье приводятся слова бывшего советника президента Франсуа Олланда Гаспара Ганцера: «Мы будем только увеличивать дефицит, ситуация будет лишь ухудшаться».
В материале подчеркивается, что основная проблема заключается не столько в личности президента, сколько в глубоко укоренившихся политических и экономических противоречиях, которые мешают провести необходимые реформы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон созвал на 4 сентября встречу четверки единомышленников по Украине. Макрону грозит политический кризис после ухода Франсуа Байру из правительства. Лидер партии «Национальное объединение» заявил, что Францией управляют ослы.