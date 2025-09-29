На национальную оборону в 2026 году выделили более 12,9 трлн рублей

В Элисте подвели итоги III Международного буддийского форума

Tекст: Ирма Каплан

«Деятельность III Международного буддийского форума охватывает десятки стран, для которых буддизм – залог сохранение духовности, традиционных ценностей, основа для сотрудничества, драйвер развития», – сказано на приветственной странице форума.

За два года это мероприятие стало знаковым для верующих, представителей религиозных и общественных объединений, ученых и богословов из разных государств. В 2025 году в форуме участвовали делегации из почти 35 стран, в составе которых – представители буддийского духовенства: учителя, наставники, настоятели храмов. Всего за четыре дня более 7 тыс. гостей посетили буддийский форум. В том числе участники из КНР, Индии, Шри-Ланки, Бангладеш, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана, Испании.

Одним из гостей форума стал актер, каскадер, мастер боевых искусств Марк Дакаскос. Он рассказал, как когда-то хотел стать буддийским монахом, но не смог. «Хотите верьте, хотите нет, до того, как я стал актером, я хотел стать буддийским монахом. Очевидно, я потерпел неудачу в этой части своей жизни, но с другой стороны, я счастлив, потому что у меня есть жена и трое детей», – цитирует актера РИА «Новости».

Как заявил в приветственном слове президент России Владимир Путин, «общими усилиями мы стремимся построить мир, в котором доброта, уважение, справедливость и взаимопомощь становятся главными ценностями». Он отметил, что эта встреча, «собравшая видных религиозных, общественных деятелей, экспертов и ученых, проходит в Элисте, которая отмечает в этом году свое 160-летие».

«Здесь, в Калмыкии, исторически сильны духовные традиции буддизма, и регион по праву является одним из его крупнейших центров в Европе», – подчеркнул Путин.

Продолжая идею российского лидера, монах единственного буддийского храма Уганды Стивен Джемба Кабоггоза выразил надежду, что Международный буддийский форум может стать светочем мира. «Это объединяет людей, они работают сообща, чтобы принести мир во всем мире. Я действительно это ценю. И, используя любовь и доброту, сострадание, умение ценить радость и общность по отношению ко всем существам, они могут принести мир в этом мире», – сказал он.

В ходе форума участники и посетители смогли послушать лекции наставников буддизма, побывать на выставках буддийских шедевров из музеев Петербурга, калмыцкого костюма, посетить этнографические и литературные программы.

А еще на форуме можно было услышать джазовый оркестр Игоря Бутмана с мастером горлового пения (народным джангарчи) Владимиром Каруевым.

В предпоследний день форума министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев сообщил о том, что ведется разработка цифрового помощника туриста для знакомства с буддийской культурой. «Теперь человек, который интересуется буддийской культурой, зайдя туда [в приложение], может получить эту информацию. Цифровизация нам поможет познакомиться друг с другом, сохранить наследие через знакомство, получить первую информацию о том, куда турист собирается приехать», – приводит его слова ТАСС.

Как отметил исполнительный директор Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Шемякин, развитие паломнического туризма может принести значительный доход буддистским регионам России. По предварительным оценкам, дополнительно в их бюджет может поступить до 15 млрд в год.