    Куда российские войска двинутся после Юнаковки
    Додон назвал причину провала партии Санду на выборах в Молдавии
    Лукашенко назвал условие начала войны «на все деньги»
    Общественники предложили учредить День защитницы Отечества
    На выборах в Молдавии обработали 100% протоколов
    Белгород за сутки подвергся двум ракетным обстрелам
    В НАТО не смогли установить нарушителей воздушного пространства стран альянса
    Рим ответил на слова Зеленского о российских дронах
    Назван срок решения ЕС о конфискации российских активов
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    8 комментариев
    29 сентября 2025, 09:29 • Новости дня

    Евробюрократы отказались обострять отношения с Россией из-за страха войны

    Politico: Евробюрократы отказались обострять отношения с Москвой из-за страха войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские чиновники проявили сдержанность в отношении Москвы после появления неопознанных воздушных объектов, опасаясь военного конфликта на Европейском континенте, сообщило европейское издание Politico.

    Европейское издание Politico сообщило, что ряд представителей Евросоюза не готовы идти на обострение с Россией, опасаясь перспективы масштабного конфликта, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что инциденты с неопознанными объектами в небе над Европой усилили обеспокоенность среди европейских чиновников по поводу возможной эскалации.

    Издание отмечает, что нынешнее напряжение в отношениях между Брюсселем и Москвой может привести к сценарию, напоминающему «момент Франца Фердинанда», который стал предвестником Первой мировой войны.

    Кроме того, в публикации подчеркивается, что Евросоюзу сложно согласовать единую реакцию на возможные угрозы со стороны России, поскольку у государств-участников зачастую возникают противоречивые приоритеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания установила специальный радар для защиты аэропорта Копенгагена от беспилотников. Власти Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за использования дронов. Беспилотники появились у крупнейшего военного объекта Дании ночью.

    26 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Посольство в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов России

    Посольство в Лондоне заявило о праве России на ответ в случае хищения активов

    Посольство в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов России
    @ Roger Templeman (CC BY-SA 2.0)

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет право на принятие ответных мер в ответ на нелегитимные планы европейских стран по экспроприации российских активов, заявили в посольстве России в Лондоне.

    Россия сохраняет за собой право на принятие ответных мер в случае реализации европейскими странами нелегитимных планов по экспроприации российских активов, передает ТАСС. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

    Посольство также заявило, что Запад не сможет «подвести псевдоюридическую основу» под попытки манипуляций с российскими активами. Дипломаты подчеркнули: любые операции с российскими активами без согласия их собственника невозможны с точки зрения международного права.

    В заявлении посольства особо отмечается, что предложения использовать российские активы для военных нужд Украины, по мнению диппредставительства, лишь способствуют продолжению кровопролития. Такой подход в посольстве назвали прямым свидетельством соучастия в преступлениях, совершаемых руками украинских боевиков.

    СМИ писали, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит на 140 млрд евро за счет этих активов.

    Глава бельгийского правительства Барт де Вевер осудил идею использовать замороженные российские резервы как гарантию кредита для Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия примет жесткие ответные меры.

    Комментарии (29)
    27 сентября 2025, 02:59 • Новости дня
    Захарова заявила о превращении ЕС в «фашиствующее чудовище»

    Захарова: Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище

    Захарова заявила о превращении ЕС в «фашиствующее чудовище»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что Евросоюз рассматривает возможность включения в новый пакет санкций запрет на оказание туристических услуг в России.

    «Буквально накануне всемирного Дня туризма из «европейского сада» пришла очередная фантастическая новость. По сообщениям СМИ, Брюссель может включить в 19-й пакет санкций запрет на оказание туристических услуг в нашей стране», – сообщила Захарова в Telegram.

    Захарова подчеркнула, что от такого решения в первую очередь пострадают европейцы, желающие посетить Россию и потратить здесь свои средства. Она добавила, что, по мнению Брюсселя, европейцы могут тратить деньги только на войну.

    По словам Захаровой, Евросоюз превращается в «настоящее фашиствующее чудовище». «Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы», – заявила она.

    Захарова подчеркнула, что подобные решения не запугают Россию, но вызывают тревогу из-за той «глубокой ямы безумия и национализма», в которой оказалась Европа. «Чем закончится для этой части света очередной виток расчеловечивания? Раньше их спасал СССР. Теперь же каждый за себя», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось. что Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, затрагивая предоставление туристических услуг на территории России. Позднее портал EUObserver сообщил, что ЕС не планирует вводить официальные ограничения для туристов из России, однако Еврокомиссия готовит новую стратегию по отношению к российским туристам, которая будет носить необязательный характер.

    Комментарии (12)
    28 сентября 2025, 11:50 • Видео
    Индонезия готова ввести войска на Украину

    Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 15:12 • Новости дня
    ЕС отказался внести российский никель в 19-й пакет санкций
    ЕС отказался внести российский никель в 19-й пакет санкций
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны продолжают импортировать никель из России, и не намерены вводить ограничения на ввоз металла в рамках 19-го пакета санкций против России, сообщила финская телерадиокомпания Yle.

    Страны Евросоюза продолжают импортировать российский никель, который используется в том числе для нужд оборонной промышленности, и не собираются включать этот металл в 19-й пакет санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle и евродепутатов.

    Член комитета Европарламента по вопросам безопасности и оборонной политики Мерья Кюлленен отметила, что российский никель используется для нужд оборонной промышленности. В то же время евродепутаты хотят остановить «военные действия России на Украине», и сделать так, чтобы российская военная экономика не функционировала.

    «Чем больше мы покупаем у России, тем сильнее становится ее военная промышленность», – заявила Кюлленен.

    Кюлленен заявила, что в случае запрета на поставки российского никеля цены на металл резко вырастут по всему миру, что вызовет серьезные проблемы в отрасли. По данным Yle, в 2024 году страны ЕС закупили никеля из России на 1 млрд долларов, а только за первый квартал 2025 года – примерно на 300 млн долларов. При этом на долю России приходится четверть импорта никеля Евросоюза, а собственное производство в ЕС покрывает лишь около 3% потребностей.

    Никель включен в список стратегически важных материалов Евросоюза и играет ключевую роль не только в промышленности, но и для НАТО. Финский евродепутат Катри Кулумни подчеркнула, что потребность ЕС в российском никеле никто не ставит под сомнение. Она отметила, что, несмотря на важность этого металла для автомобильной и сталелитейной промышленности, именно оборонная сфера является главным фактором.

    Еврокомиссия в новом пакете санкций предлагает ужесточить экспортный контроль для российских, индийских и китайских компаний, а также запретить экспорт ряда химикатов, руд, металлов и солей. Также предусмотрено введение ограничений против компаний из третьих стран – в том числе Китая – якобы за содействие российскому военно-промышленному комплексу, и ряд мер против российской платежной системы «Мир» за границей. Кроме того, ЕК предложила полностью запретить любые транзакции с участием «Роснефти» и «Газпром нефти» и ужесточить рестрикции против ряда банков России и других государств.

    Евросоюз обсуждает введение ограничений для европейских компаний по вложению средств в особые экономические зоны на территории России.

    Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, которые затронут предоставление туристических услуг на территории России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о превращении Евросоюза в «фашиствующее чудовище».

    Комментарии (19)
    28 сентября 2025, 23:45 • Новости дня
    Посол Келин объяснил пагубность бесед в странах ЕС о миротворцах на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Обсуждение главами европейских стран возможности введения военных НАТО на Украину мешает поиску политического урегулирования и завершению конфликта, считает посол России в Лондоне Андрей Келин.

    «Отправка военных стран НАТО на территорию Украины – неприемлемый для нас вариант. Но слышать это здесь никто не хочет. В результате увлечение европейских лидеров темой отправки контингента препятствует продвижению политического процесса по нахождению решений по завершению конфликта на Украине», – сказал Келин РИА «Новости».

    Напомним, в сентябре в Париже состоялась встреча так называемой «коалиции желающих» под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По ее итогам Макрон заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 08:29 • Новости дня
    Politico: ЕС может принять решение о конфискации активов России к концу октября

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС обсуждают возможность одобрения решения об изъятии российских активов к концу октября, сообщило европейское издание Politico.

    Европейское издание Politico сообщило, что страны Евросоюза планируют принять важное решение по вопросу замороженных активов России к концу октября, передает ТАСС.

    Первое обсуждение этой темы должно пройти на саммите лидеров сообщества в Копенгагене. Главной целью встречи названа попытка заручиться поддержкой большинства стран для изоляции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который занимает отдельную позицию по данному вопросу.

    Неназванный дипломат Евросоюза пояснил, что на данный момент ситуация в переговорах остается в «серой зоне».

    Премьер Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера ФРГ о кредите Украине под замороженные российские активы.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах обсудить идею кредита для Украины на сумму почти 140 млрд евро за счет российских активов.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что нарушение правил в отношении замороженных активов России приведет к полному хаосу.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что хаоса за этим не последует, а последуют жесткие ответные меры.

    Комментарии (4)
    26 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС хочет согласовать кредит Киеву за счет активов России до конца года
    Bloomberg: ЕС хочет согласовать кредит Киеву за счет активов России до конца года
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, ожидается, что уже в 2026 году ЕС сможет начать перечислять Киеву первый транш средств по этой схеме, передает ТАСС.

    Ранее европейское издание Politico сообщало, что Еврокомиссия предложила предоставить Украине «репарационный кредит» за счет российских активов на сумму 140 млрд евро.

    Напомним, власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по направлению миллиардов евро замороженных российских активов на помощь Украине и предложили новые юридические механизмы.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    Комментарии (5)
    27 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в попустительстве терактам Киева

    Лавров: Европа позволила Киеву теракты ради поражения России

    Tекст: Вера Басилая

    Европа, стремясь нанести России «стратегического поражения», позволяет Киеву совершать теракты и внесудебные казни и безрассудные диверсии, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Европа позволяет киевским властям совершать теракты, внесудебные казни и диверсии, поскольку стремится к утопической цели нанести России «стратегическое поражение», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По его словам, европейские страны игнорируют действия Киева и «ради этого украинскому режиму дозволено все, включая теракты против политиков и журналистов, пытки и внесудебные казни, неизбирательные бомбардировки гражданских объектов, безрассудные диверсии против атомных электростанций».

    Лавров также обратил внимание, что киевские власти пришли к власти в результате, как он выразился, организованного Западом антиконституционного переворота в 2014 году. Он отметил, что после этого власти Украины взяли курс на ликвидацию канонической Украинской православной церкви, а также на законодательное истребление русского языка в образовании, культуре и СМИ.

    Министр подчеркнул, что Украина остается «единственной страной в мире, законодательно запретившей использование родного языка почти половины своего населения».

    «Россия, как не раз подчеркивал президент России Владимир Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что безопасность России и ее жизненные интересы должны быть гарантированы, а права русских и русскоязычных людей на территориях под контролем Киева восстановлены и соблюдаться в полном объеме. По словам Лаврова, на этой основе Москва готова обсуждать и гарантии безопасности для самой Украины.

    Ранее Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину.

    Лавров также подтвердил готовность устранить причины украинского кризиса совместно с США.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин много раз предлагал устранить причины, которые привели к конфликту на Украине, но США и Европа отрицали эти предложения.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 03:13 • Новости дня
    Pais: В ЕС сочли ошибочным мнение Трампа о способности Киева вернуть территории

    Tекст: Антон Антонов

    В Брюсселе считают, что слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении Украины к прежним границам с помощью ЕС не соответствуют реальности, пишет Pais.

    Один из источников Pais в Брюсселе заявил, что предположение Трампа «звучит неверно», передает РИА «Новости».

    «События разворачиваются не так, как хочет этого Трамп, и он пытается огородить себя от действительности», – заявили в Брюсселе.

    Другой собеседник издания добавил, что Европа фактически осталась один на один с украинским кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Pais также пишет, что многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

    Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Военный эксперт Вадим Козюлин отметил, что Трамп переложил все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев, отведя США роль «бенефициара» конфликта.

    Комментарии (2)
    26 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Захарова упрекнула Стубба в «фальсификации здравого смысла»

    Захарова: Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в адрес президента Финляндии Александра Стубба, обвинив его в «фальсификации здравого смысла».

    Стубб заявил, что «у России нет права продолжать свое наступление в Украине и у Израиля нет права нарушать международное право в Палестине», передает Yle.

    «Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла», – заявила в ответ Захарова в Telegram.

    Она напомнила, что руководство Израиля и киевский режим на протяжении многих лет публично выражали взаимную поддержку, а ЕС также участвовал в этом процессе.

    Она подчеркнула, что Финляндия в 2023 году приобрела у Израиля системы противоракетной обороны »Праща Давида« на 317 млн евро. «И теперь он будет о чём-то рассказывать!» – заявила Захарова.

    По словам Захаровой, ситуация на Украине является следствием политики стран НАТО, которые долгие годы стремились превратить Украину в «ультралиберальную демократию с русофобским движком».

    Захарова также подчеркнула, что международное право было нарушено вследствие неисполнения резолюции Совбеза ООН по Минским договоренностям, а также несоблюдения решений ООН о создании государства Палестина.

    «Кто же нарушил международное право? Западное сообщество, управляемое либерально-диктаторскими режимами, к которому и относится Президент Финляндии Стубб, протащивший свою страну в НАТО, вопреки законам демократии», – заявила Захарова.

    Она также призвала Стубба начать обсуждение вопросов международного права с оценки ситуации в «в его части Евразийского континента», где русскоязычное население подвергается преследованию и уничтожению со стороны киевского режима при поддержке Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб заявил, что европейские страны обсуждают гарантии безопасности для Киева, не намереваясь учитывать интересы России, и готовы к возможной военной эскалации на Украине.

    Стубб на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что общается с последним почти каждый день и времени с ним проводит едва ли не больше, чем с супругой.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 07:10 • Новости дня
    Журналист Фази объяснил последствия плана Мерца по российским активам

    Портал UnHerd объяснил последствия плана Мерца по российским активам

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на прошедшей неделе призвал ЕС воспользоваться замороженными активами России и направить их на военные нужды Украины, а если точнее – для предоставления Киеву кредита в размере 140 млрд евро.

    Механизм, как пишет журналист Томас Фази в статье для британского портала UnHerd, сложный: государства-члены сначала предоставят гарантии по кредиту, а затем закрепят выплату в следующем долгосрочном бюджете ЕС, начиная с 2028 года.

    Мерц предположил, что план должен быть принят «значительным большинством», подразумевая структуру, которая позволяет избежать единогласия и, таким образом, нейтрализует вето Венгрии или Словакии.

    Но Бельгия не испытывает особого энтузиазма по поводу этого плана: прибыль Euroclear от замороженных российских активов уже облагается бельгийским правительством налогом в размере 25%, которое использует полученные доходы для финансирования собственных расходов на оборону в соответствии с целевым показателем НАТО в 2% от ВВП.

    Передача контроля над средствами Брюсселю лишила бы Бельгию этого источника доходов. Это подчеркивает внутренние противоречия в позиции ЕС, отмечает Фази.

    Кроме того, последствия плана Мерца не только затянут войну и умножат ее жертвы, но и еще больше подорвут доверие к европейской валюте и финансовым институтам.

    «Центральные банки по всему миру уже начали отказываться от западных валют после замораживания в 2022 году. Конфискация только ускорит эту тенденцию. Статус евро, который уже является вторичной резервной валютой после доллара, может еще больше снизиться, если инвесторы и правительства будут рассматривать его как уязвимый для политических капризов», – сказано в статье.

    Фази указывает на то, что европейские лидеры пытаются преподнести как демонстрацию силы очередной феерический акт самосаботажа, что сильнее  ослабит позиции Запада из-за отчуждения Глобального Юга, поощрения альтернативных финансовых систем и подрыва доверия к евро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по направлению миллиардов евро замороженных российских активов на помощь Украине и предложили новые юридические механизмы. Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    Politico сообщила, что ЕС хочет одобрить кредиты Киеву на основе активов РФ в обход Венгрии.

    Комментарии (2)
    27 сентября 2025, 11:22 • Новости дня
    МИД России обвинил ЕС в раздувании истерии вокруг дронов

    МИД о «стене от дронов»: В ЕС раздувают истерику

    МИД России обвинил ЕС в раздувании истерии вокруг дронов
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В российском дипведомстве указали на отсутствие ясности относительно протяженности и финансирования обсуждаемой в Евросоюзе «стены от дронов».

    Европейский союз продолжает раздувать истерию вокруг инцидентов с беспилотниками, чтобы оправдать увеличение военных расходов, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что обсуждаемая в ЕС инициатива по созданию «стены от дронов» до сих пор лишена четко определенных параметров и понимания как по протяжённости, так и по участникам проекта.

    Масленников отметил, что нет ясности относительно возможного участия Венгрии и Словакии, а также отсутствует представление о необходимых объемах финансирования. По его словам, обсуждение финансирования этой инициативы началось после заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте. Дипломат считает, что фон дер Ляйен может использовать этот проект для усиления своего политического имиджа перед голосованием по вотуму недоверия.

    «Очевидно, что раздуваемая есовцами «истерика» вокруг залета неких дронов на территорию ЕС и анонсирование оборонных проектов с громкими названиями преследуют единственную цель – оправдать перед своей общественностью рост расходов на милитаризацию Европы в ущерб социально-экономическим проектам и за счет падения уровня жизни населения», – заявил Масленников.

    Он добавил, что такие политические игры и амбиции европейских лидеров лишь увеличивают военно-политическую напряженность на европейском континенте, а не способствуют ее снижению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве предложили построить на границе с Россией «стену дронов».

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс пообещал создать такую систему вдоль всей восточной границы Евросоюза.

    Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на экономическую невыгодность применения ракет стоимостью сотни тысяч долларов для уничтожения дешевых беспилотников.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 16:18 • Новости дня
    Политик Мема назвал войну с Россией целью Европы

    Финский политик Мема обвинил Европу в подготовке войны с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Основная цель Европы заключается в том, чтобы начать прямую войну с Россией, заявил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Главная цель Европы заключается в начале прямых боевых действий с Россией, такую точку зрения высказал бывший кандидат в Европейский парламент, член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, передает РИА «Новости».

    Политик заявил, что инциденты, которые Россия якобы организует в ряде европейских стран, являются, по его мнению, провокациями.

    Мема считает, что эти события нужны европейским политикам для оправдания усиления вооружения и повышения милитаризации континента.

    Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о риске начала третьей мировой войны из-за возможной операции Киева под ложным флагом в Румынии и Польше.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что против России сейчас ведется война, и проходит самый острый ее этап.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Фон дер Ляйен ищет над Балтикой повод для войны с Россией.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 13:42 • Новости дня
    Politico: ЕС хочет одобрить кредиты Киеву на основе активов РФ в обход Венгрии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз на встрече лидеров в Копенгагене стремится получить поддержку большинства государств по вопросу предоставления кредита на Украину за счет замороженных российских активов, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС, такое решение позволит обойти позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против выделения новых средств Киеву, передает РИА «Новости».

    Ранее Politico сообщало, что Еврокомиссия подготовила инициативу по изменению порядка продления санкций против России: предлагается заменить принцип единогласия на квалифицированное большинство. Это также направлено на то, чтобы ограничить влияние Будапешта на принятие решений в ЕС по вопросам, связанным с поддержкой Украины.

    Еврокомиссия предлагает использовать замороженные российские активы не только для финансирования военных нужд Киева, но и для поддержки его госбюджета. По словам неназванного дипломата ЕС, цель встречи в Копенгагене – «заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать Орбана», однако пока ситуация остается неопределенной.

    Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Напомним, власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по направлению миллиардов евро замороженных российских активов на помощь Украине и предложили новые юридические механизмы. Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    Филиппо обвинил ЕС и Киев в провоцировании масштабного конфликта в Европе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа прилагает максимум усилий, чтобы спровоцировать конфликт с Россией, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя заявления западных лидеров о предполагаемой причастности Москвы к инцидентам с дронами.

    Политик подчеркнул: «Делается все, чтобы спровоцировать масштабную многостороннюю бойню на европейском континенте. Военная пропаганда? Возможно, но проблема в том, что Киев, ЕС и НАТО уже показали, что они вполне способны на подобные провокации под ложным флагом!», передает РИА «Новости».

    Филиппо также обратился к французским властям с призывом полностью прекратить участие страны в этом конфликте. Он потребовал, чтобы Франция не отправляла на Украину «ни одного евро, ни одной единицы оружия, ни одного солдата».

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что западные лидеры, такие как бывший канцлер Германии Ангела Меркель, хотели бы, чтобы России не было.

    Накануне Меркель рассказала о сложных отношениях с президентом России Владимиром Путиным и ее разногласиях с ним по поводу итогов окончания холодной войны и распада Советского Союза.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 20:23 • Новости дня
    Лавров исключил возвращение прежней системы безопасности Европы

    Лавров исключил возвращение прежней системы безопасности Европы после Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки восстановить прежнюю евроатлантическую модель безопасности в Европе не имеют будущего, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Попытки восстановить прежнюю евроатлантическую модель безопасности в Европе после конфликта на Украине бесперспективны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По его словам, поведение Запада лишило смысла систему, основанную на НАТО, Европейском союзе и ОБСЕ.

    «Не видим перспектив у идей реставрации этой модели в Европе в ее прежнем виде, о чем вдруг стали размышлять в некоторых европейских столицах», – отметил Лавров.

    Министр подчеркнул, что Россия совместно с единомышленниками предлагает альтернативу – архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии для всех стран и объединений, а не только для членов НАТО и их союзников. К таким объединениям он отнес ШОС, СНГ, АСЕАН, ЕАЭС, ОДКБ и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Лавров добавил, что создание подлинно общеконтинентального процесса безопасности неизбежно. Для этого, по его словам, Белоруссия и Россия как партнеры по Союзному государству предлагают разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке.

    Ранее Лавров назвал деление мира на «цветущий сад» и «джунгли» корнем зла всех проблем.

    Лавров также заявил, что Россия и США несут ответственность за предотвращение мировой войны.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости формирования новой модели развития, не обслуживающей интересы так называемого «золотого миллиарда».

    Комментарии (0)
    В пожаре после атаки дронов ВСУ в Подмосковье погибли женщина и ребенок
    Задержан бывший вице-губернатор Свердловской области Чемезов
    Венгрия призвала Украину уступить территорию
    В Китае указали на «жесткий ответ» России на притязания Японии на Курилы
    В Севастополе ограничили продажу бензина из-за ажиотажа
    Названа вероятная причина смерти чемпионки мира по боксу Синецкой
    Полиция раскрыла схему распространения суррогатного алкоголя в Ленобласти

    В Европе нашелся сильный защитник российских активов

    Бельгия выступила резко против инициативы Германии выдать Украине кредит под залог российских замороженных резервов. Там жестко дали понять, что этого никогда не произойдет. Почему такая небольшая европейская страна вступилась за российские активы, и сможет ли она противостоять куда более мощной Германии? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Куда российские войска двинутся после Юнаковки

    После долгих боев российские войска освободили сумское село Юнаковка. Несмотря на скромное название, этот населенный пункт имеет стратегическое значение – и не только как возможный ключ к собственно областному центру Сумы, не только с точки зрения расширения буферной зоны в приграничье, но и как развилка для дальнейшего развития российского наступления. Подробности

    Выборы в Молдавии привели Санду в бешенство

    В воскресенье в Молдавии проходят парламентские выборы. Опасаясь потерять парламентское большинство, президент Майя Санду перешла к тактике преследования своих политических оппонентов, запугиванию молдаван и лишению значительной части граждан возможности проголосовать. По мнению экспертов, прозападная и пропрезидентская партия «Действие и солидарность» попытается сохранить большинство за счет грубых фальсификаций. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Индонезия готова ввести войска на Украину

      Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    • Германия готовит ограбление России

      Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    • Евросоюз напрашивается на третью мировую

      Истерика, которую устроила Эстония из-за российских истребителей, которые якобы нарушили ее воздушное пространство, дошла до руководства НАТО. Руководство НАТО продемонстрировало удовлетворительную реакцию. А вот руководство Евросоюза бредит и пытается развязать третью мировую войну.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

