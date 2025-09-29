Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.0 комментариев
Politico: Евробюрократы отказались обострять отношения с Москвой из-за страха войны
Европейские чиновники проявили сдержанность в отношении Москвы после появления неопознанных воздушных объектов, опасаясь военного конфликта на Европейском континенте, сообщило европейское издание Politico.
Европейское издание Politico сообщило, что ряд представителей Евросоюза не готовы идти на обострение с Россией, опасаясь перспективы масштабного конфликта, передает ТАСС.
В материале подчеркивается, что инциденты с неопознанными объектами в небе над Европой усилили обеспокоенность среди европейских чиновников по поводу возможной эскалации.
Издание отмечает, что нынешнее напряжение в отношениях между Брюсселем и Москвой может привести к сценарию, напоминающему «момент Франца Фердинанда», который стал предвестником Первой мировой войны.
Кроме того, в публикации подчеркивается, что Евросоюзу сложно согласовать единую реакцию на возможные угрозы со стороны России, поскольку у государств-участников зачастую возникают противоречивые приоритеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания установила специальный радар для защиты аэропорта Копенгагена от беспилотников. Власти Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за использования дронов. Беспилотники появились у крупнейшего военного объекта Дании ночью.