ЕС отказался внести российский никель в 19-й пакет санкций

Tекст: Вера Басилая

Страны Евросоюза продолжают импортировать российский никель, который используется в том числе для нужд оборонной промышленности, и не собираются включать этот металл в 19-й пакет санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle и евродепутатов.

Член комитета Европарламента по вопросам безопасности и оборонной политики Мерья Кюлленен отметила, что российский никель используется для нужд оборонной промышленности. В то же время евродепутаты хотят остановить «военные действия России на Украине», и сделать так, чтобы российская военная экономика не функционировала.

«Чем больше мы покупаем у России, тем сильнее становится ее военная промышленность», – заявила Кюлленен.

Кюлленен заявила, что в случае запрета на поставки российского никеля цены на металл резко вырастут по всему миру, что вызовет серьезные проблемы в отрасли. По данным Yle, в 2024 году страны ЕС закупили никеля из России на 1 млрд долларов, а только за первый квартал 2025 года – примерно на 300 млн долларов. При этом на долю России приходится четверть импорта никеля Евросоюза, а собственное производство в ЕС покрывает лишь около 3% потребностей.

Никель включен в список стратегически важных материалов Евросоюза и играет ключевую роль не только в промышленности, но и для НАТО. Финский евродепутат Катри Кулумни подчеркнула, что потребность ЕС в российском никеле никто не ставит под сомнение. Она отметила, что, несмотря на важность этого металла для автомобильной и сталелитейной промышленности, именно оборонная сфера является главным фактором.

Еврокомиссия в новом пакете санкций предлагает ужесточить экспортный контроль для российских, индийских и китайских компаний, а также запретить экспорт ряда химикатов, руд, металлов и солей. Также предусмотрено введение ограничений против компаний из третьих стран – в том числе Китая – якобы за содействие российскому военно-промышленному комплексу, и ряд мер против российской платежной системы «Мир» за границей. Кроме того, ЕК предложила полностью запретить любые транзакции с участием «Роснефти» и «Газпром нефти» и ужесточить рестрикции против ряда банков России и других государств.

Евросоюз обсуждает введение ограничений для европейских компаний по вложению средств в особые экономические зоны на территории России.

Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, которые затронут предоставление туристических услуг на территории России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о превращении Евросоюза в «фашиствующее чудовище».