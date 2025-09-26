  • Новость часаЮшков: Турция не выполнит требование Трампа об отказе от газа и нефти из России
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада всего лишь продолжают дело своих отцов, дедов и прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних у себя дома.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    9 комментариев
    26 сентября 2025, 11:55 • Новости дня

    Трамп поспорил с женой на борту вертолета

    Трамп поспорил с женой на борту вертолета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп во время перелета на вертолете поспорил с супругой Меланией Трамп, следует из видео Daily Mail.

    Дональд Трамп и его супруга Мелания попали в объективы камер во время оживленного спора на борту вертолета, передает Lenta.ru. Видеозапись их разговора опубликовала Daily Mail.

    На записи заметно, как президент США активно обсуждает что-то с Меланией, а она в ответ строго качает головой. В один из моментов Трамп указывает на жену пальцем, что подчеркивает напряженность диалога.

    Ранее в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди Франции, по мнению пользователей, якобы ударила президента Франции по щеке.

    В окружении французского лидера этот эпизод объяснили «обычной семейной шалостью».

    26 сентября 2025, 02:20 • Новости дня
    Названа возможная причина срочного сбора военного командования США
    Названа возможная причина срочного сбора военного командования США
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Военный министр США Пит Хегсет созвал высших военных командиров на необычную встречу в начале следующей недели в Вирджинии перед тем, как правительство страны может прекратить работу из-за спора о финансировании между президентом Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе.

    «Военный министр выступит перед высшим военным руководством в начале следующей недели, – заявил в четверг официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

    Он не назвал причину встречи и не сказал, что Хегсет планировал сообщить высокопоставленным офицерам, передает Bloomberg.

    Президент Трамп и вице-президент Вэнс выразили недоумения опасениями в СМИ и обществе.

    «Почему это имеет такое большое значение? Вы ведете себя так, будто это что-то плохое» – недоумевал Трамп.

    «На самом деле в этом нет ничего необычного, и я думаю, странно, что вы, ребята, сделали из этого такую большую историю», – добавил Вэнс.

    Как писала газета Washington Post сообщила, Хегсет попросил адмиралов и генералов, расквартированных по всему миру, собраться во вторник на базе морской пехоты в Куантико.

    «Это последний день финансового года, всего за день до возможного шатдауна, когда поездки представителей правительства, могут быть запрещены. Поездки могут быть разрешены во время отключения, если это будет сочтено необходимым», – пишет Bloomberg.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США в марте подписал документ, который обеспечивает финансирование до конца финансового года, завершающегося 30 сентября.

    В сентябре Трамп допустил возможность  приостановки работы правительства после того как Сенат отклонил проект временного бюджета.

    Комментарии (4)
    25 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп пообещал не употреблять термин «бумажный тигр», критикуя Россию. При этом он скептически отозвался о росийских успехах на поле боя.

    «Я никогда никого не назову «бумажным тигром», – сказал глава Белого дома во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости». В то же время Трамп раскритиковал темпы продвижения росийских войск в зоне СВО.

    Напомним, ранее он назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы США, заявил, что Россия традиционно ассоциируется с медведем, а бумажных медведей не бывает. По его словам, высказывание Трампа о России как о «бумажном тигре» стало следствием его общения с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (12)
    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    Комментарии (3)
    26 сентября 2025, 01:50 • Новости дня
    Трамп в беседе с Эрдоганом раскритиковал российскую армию
    Трамп в беседе с Эрдоганом раскритиковал российскую армию
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президента Дональд Трамп во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом раскритиковал действия российской армии, заявив, что несколько недель на поле боя нет никакого прогресса.

    «После всех этих изнуряющих бомбардировок за последние две недели они практически не отвоевали территорий. Подумайте об этом: вообще ни клочка земли. <...>Я думаю, пришло время остановиться», – приводит слова главы Белого дома портал Notus.

    На этой же встрече с Эрдоганом президент США отметил, что, критикуя Россию, не будет называть ее «бумажным тигром».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года, охарактеризовав при этом Россию как «бумажного тигра».

    В свою очередь, российское Минобороны 24 сентября доложило, что в районе Клебан-Быкского водохранилища бойцы ВС России уничтожили основную часть украинской группировки, а при форсировании Жеребца – прорвали оборону ВСУ.

    В четверг, 25 сентября, стало известно о финальной фазе освобождения Кировска в ДНР, российские штурмовики ведут зачистку города. Минобороны также опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    Комментарии (18)
    26 сентября 2025, 04:05 • Новости дня
    Трамп назвал экс-директора ФБР Коми худшим из людей
    Трамп назвал экс-директора ФБР Коми худшим из людей
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший директор ФБР Джеймс Коми – худший из людей, но теперь правосудие восторжествует, отметил в своей соцсети американский президент Дональд Трамп после сообщения о предъявленных Коми обвинениях в даче ложных показаний и создании препятствий правосудию.

    «Правосудие в Америке! Джеймс Коми – один из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась эта страна», – приводит NBC News пост Трампа в соцсети Truth в четверг вечером.

    Коми опроверг выдвинутые против него обвинения. Суд над Коми назначен на 9 октября окружным судьей США Майклом С. Нахмановым, которого назначал бывший  президент США Джо Байден.

    Срок давности по обвинениям Коми истекал во вторник. Ему может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет, если его признают виновным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший глава ФБР Джеймс Коми в мае заявил, что республиканцы однажды «глубоко пожалеют» о реформах, проводимых администрацией президента Трампа в Министерстве юстиции.

    Трамп в августе сообщил, что не исключает возможности арестов лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», он также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.

    Экс-главе ФБР Коми 25 сентября предъявили обвинения в даче ложных показаний и создании препятствий правосудию.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    WP усомнилась в словах Трампа о способности Украины отвоевать территорию

    WP назвала «надуманным» заявление Трампа о возможности Украины вернуть территории

    WP усомнилась в словах Трампа о способности Украины отвоевать территорию
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В то время как украинские официальные лица говорят, что массированный приток оружия и технологий станет ключом к крупному наступлению с целью отвоевания территории, военные аналитики этого не ожидают, отмечает Washington Post.

    «По мнению военных экспертов, официальных лиц и дипломатов, работающих в регионе, ошеломляющее заявление президента США Дональда Трампа на этой неделе о том, что Украина может вернуть все свои земли при поддержке Европейского союза и НАТО, является надуманным», – пишет Washington Post (WP).

    Собеседники газеты допускают некоторые успехи Украины, но обещанный Трампом  результат кажется маловероятным.

    «Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза может вернуть себе всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом кроется обещание сокращения участия США и перекладывания ответственности за прекращение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии», – написал в соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам высокопоставленного чиновника в военном командовании Украины, если Вашингтон согласится поддержать Украину на 100% своих возможностей, отправив современное вооружение, включая кассетные боеприпасы и новые системы вооружения, такие как HIMARS и ATACMS, тогда «заявление Трампа будет абсолютно правдивым». Но готов ли Трамп к такой поддержке или только обещаниям – вопрос открытый, отмечает издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Washington Post со ссылкой на источники в НАТО писала, что представители альянса признали невозможность остановить ВС России, несмотря на многомиллиардную военную и финансовую помощь Киеву,

    Комментарии (3)
    26 сентября 2025, 08:23 • Новости дня
    Захарова объяснила резкие заявления Трампа тактикой переговоров
    Захарова объяснила резкие заявления Трампа тактикой переговоров
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Резкие высказывания президента США Дональда Трампа о России в последние дни рассматриваются как элемент переговорной стратегии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Заявления президента США Дональда Трампа в адрес России представляют собой тактический прием для переговорного процесса, передает ТАСС. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству.

    «Мне кажется, это такая тактика, такая стратегия, такое политическое маневрирование для ведения переговоров», – предположила Захарова.

    Ранее Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом раскритиковал действия российской армии и заявил об отсутствии прогресса на поле боя в течение нескольких недель.

    В НАТО признали, что остановить вооруженные силы России невозможно.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва принимает во внимание всю поступающую из США информацию, включая данные по публичным и закрытым каналам. Ушаков также допустил, что Трамп может делать резкие заявления в адрес Москвы после переговоров с зарубежными лидерами, чтобы подыграть собеседникам.

    Комментарии (4)
    26 сентября 2025, 00:33 • Новости дня
    Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне
    Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне
    @ Francis Chung - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне в некоторых случаях.

    «Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что подписал указ, разрешающий применение смертной казни в некоторых судебных процессах в Вашингтоне, округ Колумбия», – передает Reuters.

    В меморандуме для генпрокурора США, который позднее опубликовал сайт Белого дома, сказано, что угрозы общественной безопасности в столице США сделали данное решение Трампа необходимым.

    «Федеральный закон предусматривает смертную казнь для преступников, признанных виновными в совершении особо тяжких преступлений. Смертная казнь является неотъемлемой частью того, как наша судебная система пресекает и наказывает наиболее предосудительные преступления, которые часто связаны с ужасными и смертоносным насилием против невинных американцев», – сказано в документе.

    Трамп напоминает, что восстановление высшей меры наказания на федеральном уровне было приоритетом для его администрации с первого дня работы.

    В сентябре Трамп выражал надежду на смертную казнь для предполагаемого убийцы Чарли Кирка. При этом в марте Брэд Сигмон стал первым за 15 лет заключенным в США, которого казнили методом расстрела, казнь совершили в Южной Каролине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп издал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне, предписав обеспечить штаты необходимыми препаратами для смертельных инъекций.


    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 22:03 • Новости дня
    Трамп назвал Эрдогана «очень жестким» и допустил снятие санкций с Турции

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предположил, что США могут снять санкции с Турции и разрешить ей закупить американские истребители F-35.

    Первый визит Эрдогана в Белый дом примерно за шесть лет начался с теплого приема со стороны Трампа. Сидя бок о бок в Овальном кабинете, Трамп назвал Эрдогана «очень жестким человеком» и сказал, что они оставались друзьями, пока его предшественник Джо Байден был у власти, передает Reuters.

    «Это жесткий человек. Это парень, который очень самоуверен. Обычно мне не нравятся самоуверенные люди, но этот мне нравился всегда», – приводит слова Трампа Washngton Post (WP).

    Анкара стремится использовать дружеские отношения для продвижения национальных интересов и воспользоваться тем, что администрация США стремится заключать сделки в обмен на дорогостоящие соглашения о торговле оружием. Трамп же настаивает на том, чтобы Эрдоган прекратил закупки нефти у России.

    На вопрос, готов ли Трамп заключить сделку по продаже истребителей F-35 Турции, он ответил журналистам: «Я думаю, он (Эрдоган) добьется успеха в покупке того, что хочет купить».

    Трамп также сказал, что может отменить санкции против Турции «очень скоро» и «если у нас будет хорошая встреча, то почти немедленно».

    США и Турция по-прежнему резко расходятся во мнениях по поводу нападений Израиля, союзника США, на Газу, которые Анкара называет геноцидом и  потенциальным препятствием на переговорах в Овальном кабинете.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

    Трамп на встрече с Эрдоганом призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 22:40 • Новости дня
    США и Турция подписали меморандум о стратегическом ядерном сотрудничестве

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар сообщил о подписании с США меморандума о стратегическом гражданском ядерном сотрудничестве.

    «Мы присутствовали на встрече нашего президента господина Эрдогана с президентом Соединенных Штатов господином Дональдом Трампом в Белом доме. Мы начали новый процесс, который больше углубит прочное и многоплановое партнерство между Турцией и США в области ядерной энергетики», – написал министр Байрактар в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в присутствии лидеров страны был подписан меморандум о стратегическом гражданском ядерном сотрудничестве.

    «Я желаю, чтобы работа, которая будет вестись в рамках меморандума, принесла взаимную выгоду обеим странам в предстоящий период», – добавил турецкий министр энергетики и ресурсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

    Так, Трамп решил обсудить с Эрдоганом поставки Турции F-35, призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей и назвал Эрдогана  «очень жестким» и «самоуверенным».

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 10:20 • Новости дня
    Трамп пообещал запретить Израилю аннексию Западного берега Иордана
    Трамп пообещал запретить Израилю аннексию Западного берега Иордана
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выступил против аннексии Западного берега Израилем, подчеркнув необходимость прекращения подобных действий, и призвал остановиться.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан, передает AP.

    «Хватит уже», – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, подписывая указы, не связанные с политикой на Ближнем Востоке. Он добавил: «Пора остановиться».

    Несмотря на тесные отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп сталкивается с давлением со стороны арабских лидеров, обеспокоенных возможной аннексией новых территорий Израилем. При этом на Западном берегу находится администрация Палестинской автономии, в отличие от сектора Газа, где продолжается военное противостояние между Израилем и ХАМАС.

    На этой неделе десять стран, включая Британию, Францию, Канаду и Австралию, признали палестинскую государственность. Они надеются, что этот шаг поможет возобновить замороженный мирный процесс. США и Израиль решительно отвергли эти признания, а Германия, хотя и остается одним из ближайших союзников Израиля, приостановила часть экспорта вооружений, но не поддержала призывы к прекращению огня и созданию палестинского государства.

    В западных странах нарастает недовольство эскалацией израильской военной операции в Газе, а также обсуждаются возможные санкции, тарифы и бойкоты Израиля в сфере спорта и культуры. Сообщается, что в некоторых странах туристы из Израиля сталкиваются с недружелюбным отношением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Португалия официально признала Государство Палестина. Признание Палестины вызывает глубокий общественно-политический раскол в Израиле. Эммануэль Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 00:07 • Новости дня
    Трамп подписал распоряжение об одобрении сделки с TikTok

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который одобряет сделку по сохранению доступности TikTok в США после нескольких месяцев неопределенности относительно будущего популярной китайской платформы.

    TikTok может быть выделен в отдельную компанию в США в соответствии с законом 2024 года, согласно которому базирующаяся в Китае материнская компания приложения ByteDance должна отказаться от него или получить запрет в США, пишет The Hill.

    Сделка была заключена через девять месяцев после того, как закон первоначально должен был вступить в силу. Трамп неоднократно откладывал введение в действие этой меры в надежде достичь соглашения о сохранении доступности приложения в США, последняя отсрочка действует до 16 декабря.

    На прошлой неделе представители администрации сообщили, что у США есть «рамки» для заключения сделки по итогам торговых переговоров с Китаем, после чего Трамп заявил в пятницу, что председатель КНР Си Цзиньпин одобрил сделку, но остается неясным, согласен ли Пекин с заявленными условиями.

    «У меня был очень хороший разговор с председателем Си Цзиньпином. Я его очень уважаю. Надеюсь, он тоже меня очень уважает. И мы говорили о TikTok и других вещах, но в основном говорили о TikTok, и он дал нам добро», – сказал американский лидер.

    Согласно условиям сделки, группа американских инвесторов, включая Oracle и Silver Lake, приобретут контрольный пакет акций новой компании TikTok. Китайская ByteDance сохранит менее 20% акций в капитале в соответствии с законом о продаже или запрете.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс сказал, что компания будет оценена примерно в 14 млрд долларов. Oracle также обеспечит безопасность нового TikTok, в дополнение к проверке и переподготовке копии алгоритма рекомендаций для пользовательских данных в США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин 19 сентября  выразил надежду, что обсуждение будущего TikTok с США будет учитывать рыночные принципы и баланс интересов.

    Президент Трамп сообщил, что несколько крупных компаний претендуют на покупку TikTok, а имя победителя власти США раскроют в ближайшее время.

    Между тем 20 сентября Белый дом заявил, что бизнес TikTok переходит под контроль США.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 19:37 • Новости дня
    Трамп решил обсудить с Эрдоганом поставки Турции F-35

    Трамп решил обсудить с Эрдоганом продажу Турции F-35 и иных американских вооружений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с президентом Турции Тайипом Эрдоганом возможность продажи Анкаре истребителей F-35, зенитно-ракетных комплексов Patriot и другого вооружения.

    В начале встречи с Эрдоганом в Белом доме Трамп подчеркнул: «Они хотят купить F-16, F-35 и другие вещи. И мы будем говорить об этом». Американский лидер указал, что стороны также подробно обсудят поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС.

    Ранее Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами. Глава Белого дома отметил работу над масштабной закупкой самолетов Boeing, а также над крупной сделкой по истребителям F-16.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Ушаков допустил подыгрывание Трампа зарубежным лидерам на встречах

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что президент США Дональд Трамп может делать резкие заявления по отношению к Москве после переговоров с зарубежными лидерами, чтобы подыграть своим собеседникам.

    Трамп мог делать резкие заявления в адрес Москвы после переговоров с иностранными лидерами, чтобы «подыграть» собеседникам, передает ТАСС. Такое мнение высказал помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    «Ну, не постоянно», – сказал Ушаков, отвечая на слова журналиста о том, что такие заявления Трамп делает постоянно.

    Он подчеркнул, что на Генассамблее ООН американский лидер общался с разными главами государств. По словам помощника президента, возможно, Трамп в отдельных случаях действительно вел себя так из-за ситуации, но, по его словам, общая картина гораздо сложнее.

    Ранее Дональд Трамп назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    The New York Times сообщила, что на Генассамблее ООН Трамп проявил двойственность в высказываниях.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил заявления Трампа влиянием встречи с Зеленским.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 02:50 • Новости дня
    Президент Южной Кореи объяснил США опасения насчет КНДР

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен объяснил США опасения насчет КНДР

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен на Корейском инвестиционном саммите на Нью-Йоркской фондовой бирже заявил о ресурсах КНДР не только поддерживать свой режим, но и производить ракеты, которые могут достичь США.

    Ли Чжэ Мен заявил, что призвал президента США Дональда Трампа провести переговоры с КНДР по денуклеаризации именно из этих соображений.

    «Северная Корея, похоже, уже накопила достаточно ядерного оружия, чтобы поддерживать свой режим, а разработка межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных нести ядерные бомбы и достигать территории США, теперь сводится только к технологии входа в плотные слои атмосферы. Если это не остановить, количество ядерных бомб будет увеличиваться на 15–20 в год», – приводит слова южнокорейского президента агентство Yonhap.

    В Сеуле также опасаются, что КНДР будет экспортировать оружие в другие страны, поэтому Ли Чжэ Мен предложил прекратить его производство в краткосрочной перспективе, сократить в среднесрочной и добиваться денуклеаризации в долгосрочной перспективе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года Пхеньян называл  оскорбительным упоминание денуклеаризации Корейского полуострова. На встрече главы МИД Южной Кореи Чо Хена и госсекретаря США Марко Рубио обсуждался вопрос денуклеаризации КНДР, заявили в августе в южнокорейском МИД.

    В сентябре глава КНДР Ким Чен Ын отверг призывы о денуклеаризации, заявив о некоем супероружии, которым теперь обладает страна.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 03:04 • Новости дня
    Экс-главе ФБР Джеймсу Коми предъявили обвинения

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлены обвинения в федеральном суде Вирджинии в даче ложных показаний и создании препятствий правосудию.

    Обвинения были выдвинуты через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп публично пожаловался генеральному прокурору Пэм Бонди на то, что «ничего не делается» в отношении Коми и других предполагаемых врагов президента, сообщил CNBC.

    В четверг федеральное большое жюри присяжных в Вирджинии предъявило бывшему директору ФБР Джеймсу Коми обвинение в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию.

    Коми, который часто становится объектом гнева президента Трампа, обвиняется во лжи во время дачи показаний в Юридическом комитете Сената 30 сентября 2020 года.

    Коми опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) видеоотзыв на обвинительное заключение.

    «Я не боюсь. Моя семья и я уже много лет знаем, что противостояние Дональду Трампу обходится дорого. Но мы не могли представить себя живущими по-другому, мы не будем жить на коленях, и вы тоже не должны», – заявил он, подчеркнув, что не виновен.

    В материалах дела говорилось, что большое жюри не предъявило Коми обвинения по одному из пунктов обвинения в даче ложных показаний, поскольку более 12 членов большого жюри «не пришли к единому мнению».

    Пятилетний срок давности по обвинению, связанному со свидетельскими показаниями Коми, истекал на следующей неделе. Если Коми признают виновным, ему грозит максимально возможное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший глава ФБР Джеймс Коми в мае заявил, что республиканцы однажды «глубоко пожалеют» о реформах, проводимых администрацией президента Трампа в Министерстве юстиции.

    Трамп заявил в августе, что не исключает возможности арестов лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», он также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.

    Комментарии (0)
