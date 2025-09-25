Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.6 комментариев
ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области
Богомаз: При ударе ВСУ из РСЗО «Град» по Белой Березке пострадали мирные жители
В результате массированного удара с применением РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области ранены мирные жители, среди пострадавших оказался ребенок, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
ВСУ нанесли массированный удар по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области из реактивных систем залпового огня «Град», сообщил Богомаз в Telegram-канале .
По словам Богомаза, среди пострадавших оказались несколько мирных жителей, в том числе ребенок. Все раненые были оперативно доставлены в районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате обстрела произошли возгорания, повреждены жилые дома и административные здания.
Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских БПЛА над Брянской, Курской и Белгородской областями.
В Краснодарском крае потушили пожар, который начался после падения беспилотника.
В среду в результате удара украинских дронов по центру Новороссийска погибли два человека.