ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области

Богомаз: При ударе ВСУ из РСЗО «Град» по Белой Березке пострадали мирные жители

Tекст: Вера Басилая

ВСУ нанесли массированный удар по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области из реактивных систем залпового огня «Град», сообщил Богомаз в Telegram-канале .

По словам Богомаза, среди пострадавших оказались несколько мирных жителей, в том числе ребенок. Все раненые были оперативно доставлены в районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате обстрела произошли возгорания, повреждены жилые дома и административные здания.

Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских БПЛА над Брянской, Курской и Белгородской областями.

В Краснодарском крае потушили пожар, который начался после падения беспилотника.

В среду в результате удара украинских дронов по центру Новороссийска погибли два человека.