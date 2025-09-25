  • Новость часаЛавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов
    Разведка Ирана заявила о завладении ядерными секретами Израиля
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    Президент Ботсваны объявил о планах приобрести контроль над De Beers
    Вучич поблагодарил Путина за поддержку Сербии
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до 12
    ФБР нашло у экс-советника Трампа Болтона секретные документы
    Уолтц: Европа не должна покупать нефть у России и просить о поддержке Украины
    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский интеллектуал снова рискует попасть в ловушку двоемыслия

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    25 сентября 2025, 05:20 • Новости дня

    Профайлер сквозь улыбку Макрона прочел его чувства после задержания авто в Нью-Йорке

    Профайлер прочел истинные чувства Макрона после задержания авто в Нью-Йорке

    Tекст: Ирма Каплан

    Полиция Нью-Йорка остановила автомобиль французского президента Эммануэля Макрона после выступления на сессии ГА ООН из-за кортежа президента США Дональда Трампа, что вызвало улыбку на лице французского лидера, но профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко увидел кое-что еще.

    Эммануэлю Макрону пришлось идти пешком по Нью-Йорку из-за перекрытых для  Трампа дорог. И хотя он улыбался сквозь, вдавливая голову в плечи, было заметно, что ситуация его совсем не радует, отметил Анищенко в беседе с «Аргументы и факты» (АиФ).

    Когда авто Макрона по дороге из здания ООН остановили, он вышел из салона,  чтобы лично просить полицейского его пропустить и даже позвонил Трампу. Но ему отказали и тот отправился посольству Франции пешком.

    «На первых кадрах, при разговоре с полицейским, заметно лишь легкое недоумение. Уже во время разговора с Трампом видно, что он нервно смеется. Когда он шел пешком с телефоном в руке, у него была неестественная поза: голова опущена и вдавлена в плечи. Он словно подавленный человек. Обычно он ходит с расправленными плечами», – проанализировал эксперт.

    По его словам, Макрон порой пытался сдерживать оскал, что было заметно. Это состояние, как смех сквозь слезы, отметил Анищенко. Были заметны и стресс, и попытки сдержать гнев, и натянутая улыбка.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после выступления в штаб-квартире ООН автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона оказался заблокирован на улице Нью-Йорка из-за перекрытия дороги для кортежа Дональда Трампа.

    24 сентября 2025, 09:10 • Новости дня
    Минфин подготовил проект федерального бюджета на 2026–2028 годы

    Минфин внес проект федерального бюджета на 2026–2028 годы в кабмин

    Минфин подготовил проект федерального бюджета на 2026–2028 годы
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство получило сбалансированный и устойчивый проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщил Минфин России.

    Проект федерального бюджета России на 2026–2028 годы был внесен в правительство, передает РИА «Новости».

    В сообщении пресс-службы Минфина говорится, что вместе с этим пакетом также были внесены поправки в бюджет 2025 года и изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

    В ведомстве подчеркнули, что подготовленный проект бюджета сбалансирован и устойчив, что имеет решающее значение для поддержания макроэкономической стабильности в стране.

    Ключевыми приоритетами нового бюджета названо выполнение всех социальных обязательств, финансовое обеспечение обороны и безопасности, поддержка семей участников спецоперации на Украине и достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом.

    В министерстве также отметили, что документ сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.

    Министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме заявил, что бюджет на ближайшие три года призван поддержать смягчение текущей денежно-кредитной политики.

    Ранее Силуанов заявил, что формирование бюджета с выверенными приоритетами является основной стратегической задачей министерства финансов.

    По словам министра, проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов намерены формировать по принципам, закрепленным в законодательстве.

    24 сентября 2025, 09:32 • Новости дня
    Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс для финансирования обороны и безопасности
    Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс для финансирования обороны и безопасности
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные на финансирование обороны и безопасности, сообщило Министерство финансов.

    Минфин внес в правительство пакет изменений в Налоговый кодекс, большая часть которых предназначена для финансирования обороны и обеспечения безопасности страны, следует из сообщения на сайте Минфина.

    Так, с 2026 года стандартная ставка НДС будет увеличена с 20% до 22%, при этом льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров, таких как продукты, лекарства, товары для детей. В сфере игорного бизнеса вводятся новые налоги: букмекеры будут платить 5% от принятых ставок и 25% налога на прибыль. Это повысит прозрачность отрасли и обеспечит учет реальных финансовых результатов компаний.

    Порог доходов для перехода на обязательную уплату НДС при упрощенной системе снижается с 60 млн до 10 млн рублей. Эта мера направлена против схем искусственного дробления бизнеса для минимизации налогов и обеспечит более плавный переход к общим условиям налогообложения для растущих компаний.

    Изменяется и система льготных тарифов страховых взносов для МСП: для торговли, строительства, добычи устанавливаются общие тарифы (30% до предельной базы и 15% свыше базы), а приоритетные отрасли (обработка, производство, транспорт, электроника и другие) сохраняют пониженные ставки. Минфин отмечает, что изначально льготы вводились для борьбы с безработицей во время ковида, но теперь их формат оптимизируется.

    С 2026 года коммерческие организации обязаны будут исчислять страховые взносы за руководителей, если выплачивают им зарплату ниже МРОТ, исходя из размера МРОТ, чтобы перекрыть схемы ухода от налогов через фиктивные выплаты.

    Также расширяются возможности применения федерального инвестиционного налогового вычета – льгота будет доступна для всех компаний, входящих в одну группу с инвестором, независимо от отрасли.

    Минфин подчеркивает, что стратегический приоритет изменений – финансовое обеспечение оборонных нужд, поддержка семей участников спецоперации на Украине, оснащение армии и модернизация оборонной промышленности. Новые нормы в случае их утверждения вступят в силу с 1 января 2026 года.

    Ранее Минфин внес проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

    Минфин заявил, что расходы на детский бюджет за три года превысят 10 трлн рублей.

    Соцобязательства и безопасность России названы приоритетами бюджета Минфин.

    24 сентября 2025, 19:19 • Видео
    Власти США перехитрили Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    24 сентября 2025, 13:57 • Новости дня
    В результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители

    Губернатор Кондратьев сообщил о гибели двух человек при атаке на Новороссийск

    В результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара украинских беспилотников по центру Новороссийска погибли два человека, были повреждены пять жилых домов и здание гостиницы, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что удары БПЛА пришлись по центральной части города, в районе гостиницы «Новороссийск», в дневное время. По его словам, предварительно известно о двух погибших и трех раненых. Пять жилых домов, включая многоквартирные, и здание гостиницы были повреждены.

    Кондратьев добавил, что отражение атаки продолжается, все экстренные службы работают на месте происшествия.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку 16 беспилотников на Севастополь, повреждений инфраструктуры в городе нет.

    В Ростовской области в результате атаки БПЛА пострадали два человека.

    Дежурные средства противовоздушной обороны ночью 24 сентября перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    24 сентября 2025, 06:19 • Новости дня
    Венгрия ответила на призыв Трампа отказаться от российской нефти
    Венгрия ответила на призыв Трампа отказаться от российской нефти
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о возможном отказе Венгрии от российской нефти, глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не может изменить свое географическое положение.

    Сийярто отметил, что Будапешт поддерживает усилия США по достижению мира на Украине, передает РИА «Новости».

    «Однако мы не можем изменить реальность нашего географического положения», – заявил Сийярто в соцсети.

    Он также заявлял, что считает нереалистичным требование США ко всем европейским странам отказаться от российских энергоносителей. Сийярто объяснил, что для Венгрии отказ невозможен не из-за политических или идеологических причин, а по причине «физической реальности»: страна не сможет обеспечить себя энергоресурсами без российских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на Генассамблее ООН заявил о надежде на отказ Венгрии от закупок российской нефти. Он выразил уверенность, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может согласиться на такие условия.

    24 сентября 2025, 17:59 • Новости дня
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед полупустым залом.

    Камеры запечатлели множество пустых кресел, в том числе на первых рядах, передают «Известия».

    «Оружие решает, кто выживет; международного права нет», – заявил Зеленский в ходе своей речи. Также он вновь обвинил Россию в «нарушении воздушного пространства Эстонии».

    Украинский лидер добавил, что Грузия, по его мнению, для Европы «потеряна из-за зависимости от России».

    Он высказал мнение о необходимости инвестиций ЕС в Молдавию на фоне предполагаемого «вмешательства» России в дела этой страны.

    Ранее американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России.

    24 сентября 2025, 11:19 • Новости дня
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа, в которых тот рассуждал о возможности «возврата территорий» Украиной и «слабости» России.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что Трамп вновь оказался в «альтернативной реальности», где Россия проигрывает, а экономика Украины процветает.

    Медведев подчеркнул, что после встречи с руководителями Украины и Франции Трамп опубликовал пост, в котором описал победу Киева, возврат границ, проблемы российской экономики, очереди за бензином и назвал Россию «бумажным тигром». Он добавил, что в этой реальности «Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов», а Барак Обама и Джо Байден «счастливо живут».

    При этом Медведев заявил: «Но Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернется. Он всегда возвращается».

    По мнению замглавы Совбеза, Трамп вскоре может предложить киевским властям капитуляцию, слетать на Марс с Илоном Маском или сделать что-то, что позволит претендовать на Нобелевскую премию.

    Медведев завершил пост советом «чаще менять точку зрения», назвав это сутью успешного управления через соцсети, и в конце поблагодарил за внимание к теме на английском языке.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что для украинских властей «настало время действовать», поскольку Россия, по его утверждению, испытывает серьезные экономические проблемы.

    Президент США назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал ее как «бумажного тигра».

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» Трампа по поводу ситуации России и Украины напоминает «бородатый анекдот».

    24 сентября 2025, 10:18 • Новости дня
    Экс-чиновника Росимущества Авакяна нашли мертвым в консульстве Армении
    Экс-чиновника Росимущества Авакяна нашли мертвым в консульстве Армении
    @ NEWS AM/Youtube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший сотрудник Росимущества Борис Авакян умер в армянском консульстве на территории Петербурга, сообщают СМИ.

    По предварительным данным, экс-чиновник заперся в туалете и покончил с собой, пишет «Фонтанка».

    Обстоятельства произошедшего выясняются.

    В 2016 году в Петербурге бывший чиновник Росреестра Борис Авакян сбежал из-под домашнего ареста перед регистрацией брака. Юрист семьи Газмановых Роман Кузьмин заявил, что подозреваемый в мошенничестве Геворк Саркисян, находящийся под стражей, якобы намеревается сбежать из страны.

    Позже было установлено, что Авакян находился в консульстве Армении на Васильевском острове.

    24 сентября 2025, 10:21 • Новости дня
    Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине

    Политолог Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине

    Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине
    @ Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отказался от посредничества, полностью передав финансовые и военные вопросы по Украине Европе и НАТО – а значит, стоит ждать как минимум еще одну зимнюю и летнюю военные кампании, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    Чеснаков считает, что президент США Дональд Трамп фактически дистанцировался от процесса урегулирования конфликта на Украине и открыл новый раунд противостояния.

    «Финансовая поддержка Украины полностью перекладывается на плечи ЕС. Неслучайно Трамп указывает на то, что именно при поддержке Европы Украина может достигнуть своих целей. Про сами США он ничего не говорит», – написал Чеснаков в Telegram-канале.

    По оценке эксперта, военные вопросы теперь также лягут на страны НАТО, а США снимают с себя ответственность за военную помощь Украине и вопросы обороны Восточной Европы.

    Эксперт считает, что «пожелание удачи» сторонам конфликта со стороны Трампа намекает на отсутствие ограничений для участников и на возможность нового витка эскалации. Чеснаков предполагает, что после усиления боевых действий стороны могут осознать невозможность достижения целей военными методами, после чего Вашингтон может вернуться к посреднической роли в урегулировании ситуации.

    «А это значит, что нас ждет как минимум еще одна зимняя и летняя военные кампании», – заявил Чеснаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше». Он также отметил, что для Киева «настало время действовать».

    Трамп считает, что конфликт на Украине продлится еще долго.

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что кризис на Украине перешел на новый этап эскалации.

    24 сентября 2025, 18:30 • Новости дня
    Пезешкиан заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    Пезешкиан заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.

    Иранский лидер сделал это заявление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что переговоры с Соединенными Штатами не дают Ирану никаких преимуществ.

    В начале сентября Иран заявил, что продолжает общаться с США по ядерной программе.

    24 сентября 2025, 13:50 • Новости дня
    Минченко объяснил налоговые изменения новыми вызовами для безопасности России

    Политолог Минченко: Российский бюджет сохранит социальный характер на фоне роста военных расходов

    Минченко объяснил налоговые изменения новыми вызовами для безопасности России
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Необходимость повышения налогов в России объясняется новыми задачами в обороне и безопасности, вызванными проведением СВО и милитаризацией Европы. Москва должна быть готова дать ответ на все актуальные вызовы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Минфин внес в правительство законопроект о федеральном бюджете на 2026 год.

    «У России есть вопросы с наполняемостью бюджета, связанные с международной конъюнктурой, санкциями и СВО. Рост расходов на безопасность объясняется новыми вызовами и задачами в части развития беспилотной авиации, а также станкостроения», – пояснил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Кроме того, спикер напомнил про усиливающуюся милитаризацию большинства стран ЕС. «Планы по массовому вооружению Европы становятся реальной угрозой для России. Европейские государства уже не скрывают своих планов вступить с нами в прямую конфронтацию в ближайшие 10 лет», – продолжил спикер.

    «Россия не может недооценивать эту проблему. Именно поэтому необходимо укреплять оборону. Наша страна должна предпринять все действия, чтобы как минимум упредить потенциальное нападение, а в идеале – вообще отбить у европейских стран желание воевать с нами», – указал собеседник.

    При этом, отметил аналитик, российская экономика демонстрирует высокий уровень устойчивости. «Чтобы не допустить стагнации, у Минфина было два сценария: включать печатный станок, подстегивая инфляцию, или создать дополнительную налоговую нагрузку. Очевидно, оптимальным вариантом является второй», – подчеркнул эксперт.

    «Между тем, бюджет России сохраняет свой социальный характер, предполагающий полное выполнение всех обязательств, продолжение действия мер по повышению демографии, выделение дополнительных ресурсов на здравоохранение», – резюмировал политолог.

    Ранее Минфин России внес в правительство законопроекты о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также об отдельных изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы. Документы предполагают изыскание дополнительных средства на безопасность, в том числе за счет налоговых изменений.

    Так, с 2026 года стандартная ставка НДС будет увеличена с 20% до 22%, при этом льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров, таких как продукты, лекарства, товары для детей. В сфере игорного бизнеса вводятся новые налоги: букмекеры будут платить 5% от принятых ставок и 25% налога на прибыль. Это повысит прозрачность отрасли и обеспечит учет реальных финансовых результатов компаний.

    «Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей-участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом», – говорится в комментарии ведомства.

    «Запланированные в бюджете ресурсы позволят обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку их семей, а также модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса», – детализирует Минфин.

    Также на мероприятия нацпроектов в течение шести лет предусматривается выделение свыше 41 трлн рублей – это практически в 2,6 раза больше, чем за предыдущую шестилетку. «Кроме того, бюджет сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения», – указывается в сообщении.

    24 сентября 2025, 19:06 • Новости дня
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ

    Политолог Скачко: США переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи ЕС

    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы не желают завершения конфликта на условиях, которые позволят считать Россию победительницей. Поэтому они готовы жертвовать демократическими принципами и депортировать выходцев с Украины на Родину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах».

    «Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически, Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на «высылку» из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

    «Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики «бусификации». Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

    «Настрой у европейцев серьезный. Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать «до последнего украинца» государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

    В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!», – отметил президент США. Подобные слова президента США удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

    24 сентября 2025, 16:48 • Новости дня
    Утвержден календарь праздничных и выходных дней в России в 2026 году

    Кабмин утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году

    Утвержден календарь праздничных и выходных дней в России в 2026 году
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства.

    В постановлении отмечается, что 3 и 4 января, выпадающие на субботу и воскресенье, решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, передает ТАСС.

    Таким образом, новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней – с 31 декабря по 11 января. Такое решение позволит россиянам дольше отдыхать на зимних праздниках.

    Кроме того, три дня подряд россияне будут отдыхать в феврале и марте: с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. В мае праздничными днями стали 1-3 мая и 9-11 мая. 

    В июне также три праздничных дня подряд: с 12 по 14 июня.  День народного единства: 4 ноября – один выходной день. Кроме того, 31 декабря 2026 года объявлено выходным днем.

    В августе председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов сообщил, что необходимо перераспределить праздничные дни между новогодними праздниками и маем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд утвердил график выходных и праздничных дней на 2026 год. Новогодние каникулы продлятся 12 дней. Весной и летом россияне получат дополнительные трехдневные выходные.

    24 сентября 2025, 13:21 • Новости дня
    Минобороны рассказало об успехах штурма Купянска

    Российские войска овладели 115 зданиями в Купянске

    Минобороны рассказало об успехах штурма Купянска
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, в частности в Купянске Харьковской области они овладели 115 зданиями.

    Кроме того, завершается освобождение населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике (ДНР), где российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Болдыревки, Колодезного, Петровки, Смородьковки, Староверовки в Харьковской области, Масляковки и Ямполя в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, уничтожены британская бронемашина Snatch, три орудия полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы, семь РЭБ и девять складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле населенных пунктов Андреевка, Варачино, Новая Сечь, Павловка и Храповщина в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Бочково, Волчанском и Охримовкой.

    При этом ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, два артиллерийских орудия, включая французскую 155-мм гаубицу TRF1, станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю и продолжили уничтожение противника, заблокированного в ДНР южнее Клебан-Быкского водохранилища. За минувшие сутки в этом районе освобождены более 4,5 кв. км территории. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Иванополья, Ильиновки, Константиновки, Нелеповки и Северска в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 215 военнослужащих, танк, три бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, пять складов с боеприпасами, горючим и матсредствами.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, танковой, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, Красного Лимана, Новопавловки, Петровки, Родинского и Торского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 535 военнослужащих, уничтожены две бронемашины, пять пикапов, два артиллерийских орудия и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты около Маломихайловки в Днепропетровской области, вблизи Новогригоровки, Полтавки и Успеновки в Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли до 315 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним в среду глава харьковской ВГА Виталий Ганчев сообщил о невозможности ротации ВСУ в Купянске.

    А военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переброске нацбатов ВСУ в Купянск.

    24 сентября 2025, 10:48 • Новости дня
    Кремль заявил о несогласии с заявлениями Трампа на ГА ООН по Украине
    Кремль заявил о несогласии с заявлениями Трампа на ГА ООН по Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва не разделяет некоторые заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, прозвучавшие на Генассамблее ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Не со всем, что прозвучало в речи Дональда Трампа на Генассамблее ООН, можно согласиться, сказал Песков в интервью радиостанции РБК, передает ТАСС.

    Песков обратил внимание на то, что американский лидер высказывался по вопросам, касающимся конфликта на Украине, и делал это, опираясь, вероятно, на версию событий, которую ему изложил Владимир Зеленский во время их встречи.

    «Здесь не со всем можно согласиться», – заявил представитель Кремля. Говоря о том, почему Кремль не сразу отреагировал на слова Трампа, Песков уточнил, что в момент выступления американского президента в Москве уже была ночь, и немедленная реакция была бы странной.

    Дональд Трамп, выступая с речью продолжительностью около 57 минут, затронул тему России в контексте украинского конфликта и заявил о возможности введения новых пошлин в отношении России и ее торговых партнеров.

    Трамп заявил, что ЕС может позволить киевскому режиму вернуть все исходные территории и «пойти еще дальше». Американский президент сказал, что для Украины «настало время действовать». По его мнению, украинский конфликт имеет затяжной характер.

    24 сентября 2025, 09:30 • Новости дня
    Минфин объявил о планах продажи доли госкомпаний
    Минфин объявил о планах продажи доли госкомпаний
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие годы Минфин намерен продать доли крупных госпредприятий, при этом государство сохранит контроль над стратегически важными и естественными монополиями. Ожидается, что на продажу в первую очередь будут выставлены предприятия, которые были обращены в доход государства по решению судов.

    Минфин планирует в ближайшие годы приступить к продаже доли крупнейших государственных компаний, при этом сохраняется обязательное условие сохранения контрольных пакетов в стратегически важных предприятиях, говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы.

    В Минфине подчеркивают, что приватизация коснется компаний с государственным участием и позволит пополнить бюджет за счет продажи долей страны в этих структурах, передает ТАСС.

    В материалах особо отмечается: «Государство, безусловно, сохраняет контрольный пакет акций в компаниях – естественных монополистах и других компаниях, имеющих стратегическое значение».

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что часть приватизационных сделок запланирована до конца 2025 года, что принесет в бюджет до 100 млрд рублей. На следующий год ожидается приватизация семи компаний, а поступления от продажи их акций могут составить от 100 до 300 млрд рублей.

    Напомним, весной сообщалось, что Министерство финансов планирует представить предложения по «большой приватизации».

    В среду Минфин внес проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»

    В ходе ночной атаки на российские регионы Украина активно применяла вместе с беспилотниками воздушные шары. Это не первый такой случай, но ранее подобные атаки не были массовыми. Как говорят эксперты, малоразмерные шары, замаскированные под метеозонды, могут сбрасывать бомбы, проводить разведку и перегружать средства ПВО. Но у России накоплен огромный опыт по противостоянию этой угрозе, с которой страна сталкивалась еще в советское время. Подробности

    Китай заставил Польшу открыть дорогу в Европу

    Всего две недели продержала Польша полностью закрытой границу с Белоруссией. Уже в ночь на 25 сентября железнодорожный транзит по гигантской ж/д магистрали через всю Евразию будет снова открыт. Что заставило Варшаву пойти на попятную и почему перед нами не только пример русофобии, но и эпизод глобального противостояния между Китаем и США? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

  • О газете
