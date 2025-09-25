Профайлер сквозь улыбку Макрона прочел его чувства после задержания авто в Нью-Йорке

Профайлер прочел истинные чувства Макрона после задержания авто в Нью-Йорке

Tекст: Ирма Каплан

Эммануэлю Макрону пришлось идти пешком по Нью-Йорку из-за перекрытых для Трампа дорог. И хотя он улыбался сквозь, вдавливая голову в плечи, было заметно, что ситуация его совсем не радует, отметил Анищенко в беседе с «Аргументы и факты» (АиФ).

Когда авто Макрона по дороге из здания ООН остановили, он вышел из салона, чтобы лично просить полицейского его пропустить и даже позвонил Трампу. Но ему отказали и тот отправился посольству Франции пешком.

«На первых кадрах, при разговоре с полицейским, заметно лишь легкое недоумение. Уже во время разговора с Трампом видно, что он нервно смеется. Когда он шел пешком с телефоном в руке, у него была неестественная поза: голова опущена и вдавлена в плечи. Он словно подавленный человек. Обычно он ходит с расправленными плечами», – проанализировал эксперт.

По его словам, Макрон порой пытался сдерживать оскал, что было заметно. Это состояние, как смех сквозь слезы, отметил Анищенко. Были заметны и стресс, и попытки сдержать гнев, и натянутая улыбка.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после выступления в штаб-квартире ООН автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона оказался заблокирован на улице Нью-Йорка из-за перекрытия дороги для кортежа Дональда Трампа.