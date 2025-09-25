Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.0 комментариев
Столкнувшийся в Шереметьево с самолетом «России» Airbus A 330 отстранен от полетов
После технического осмотра воздушного судна Airbus A 330 авиакомпании Hainan Airlines, которое получило повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке, оно было отстранено от полетов, сообщили в Telegram-канале аэропорта Шереметьево.
«В настоящее время службы аэропорта Шереметьево оказывают всестороннее содействие пассажирам: проводятся высадка с борта и обслуживание в терминале. Пассажиры в количестве 264 человек будут доставлены и размещены в гостиницах для отдыха и ожидания вылета», – сказано в посте.
Там уточнили, что вылет данного рейса планируется после прибытия и готовности резервного борта.
Все службы Шереметьево работают в штатном режиме.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании «Россия» получил повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке в аэропорту Шереметьево.
Росавиация сообщила о подготовке комиссии для расследования инцидента в аэропорту Шереметьево, где вечером в среду один самолет задел другой на рулежной дорожке.
Резервный борт с пассажирами лайнера авиакомпании «Россия» приземлился в петербургском аэропорту Пулково.