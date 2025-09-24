Эксперт объяснил отказ Токаева участвовать в урегулировании украинского кризиса

Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.6 комментариев
Слова казахского лидера Касым-Жомарта Токаева, что Астана не видит себя посредником в урегулировании украинского кризиса – месседж Москве о том, республика не принимает ничью сторону в конфликте и остается дружественным партнером России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Токаев назвал конфликт на Украине в высшей степени сложным и призвал не упрощать его.
«Касым-Жомарт Токаеву необходимо было прилюдно отказаться от предложения посреднических услуг в урегулировании украинского кризиса, чтобы дезавуировать в глазах Москвы свою встречу с Владимиром Зеленским, которую он провел на «полях» Генассамблеи ООН накануне», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Президент Казахстана понимает, что российские власти помнят, как ранее подобные встречи с украинскими представителями проводили азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян. Затем отношения Москвы с Баку и Ереваном ухудшались. Потому нынешнее заявление Токаева – это месседж в первую очередь для Москвы о том, что Астана остается дружественной России», – указал он.
«Кроме того, вероятно, Токаев дает понять, что встретился с Зеленским под давлением Запада и в первую очередь Британии, которая проводит миллиардные инвестиции в казахскую экономику, в частности, в ее добывающую и транспортную сферы. Поэтому Астана была вынуждена занять в некотором роде балансирующее положение», – продолжил спикер.
«Логика Запада тоже понятна: Брюссель и Лондон хотят наполнить американскую программу Зеленского, придать ему дипломатического веса и легитимности таким косвенным путем – показать, что он встречается в Нью-Йорке с якобы равными по статусу политиками», – заключил Ткаченко.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана не является и не видит себя посредником в урегулировании украинского кризиса, передает Tengrinews. «На мой взгляд, обе стороны в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях. Всегда считал и публично говорил, что «украинский кризис» в высшей степени сложный и упрощать его нельзя», – сказал он.
По его словам, на боевые действия в зоне СВО наслаивается множество территориальных, исторических, национальных, языковых и политических вопросов. «Территориальный – самый главный и трудный, но его практическое решение за переговорным столом пока не просматривается из-за сопутствующих дискуссий на историческую тему – Киевская Русь, «территориальные подарки», украинская государственность и другие», – отметил он.
Здесь присутствует разброс самых разных мнений, в том числе неординарных и даже экзотических. Тем не менее, переговоры надо продолжать, об этом было сказано в моей речи в ООН», – подчеркнул президент.
Накануне Токаев провел встречу с Зеленским на полях 80-й сессии ГА ООН. Президент Казахстана в ходе встречи заявил, что Москве и Киеву важно продолжать дипломатическую работу для поиска путей прекращения конфликта. Кроме того, политики обсудили двустороннее экономическое и гуманитарное сотрудничество.