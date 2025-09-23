  • Новость часаНа подлете к Москве сбиты еще два беспилотника
    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    23 сентября 2025, 09:47 • Новости дня

    Токаев встретился с Зеленским в Нью-Йорке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии ГА ООН, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

    Токаев в ходе встречи заявил, что важно продолжать дипломатическую работу для поиска путей прекращения конфликта, указали в пресс-службе, передает ТАСС.

    Также там добавили, что Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию на Украине

    Кроме того, политики обсудили двустороннее экономическое и гуманитарное сотрудничество.

    Ранее Токаев заявлял, что человечество столкнулось с высоким риском ядерной войны, буквально на грани ядерного армагеддона.

    До этого Токаев высказывался в поддержку диалога Москвы и Киева.

    22 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    МИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму

    Посол МИД Мирошник: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму

    МИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киевские власти продолжают пытаться посеять страх и панику среди россиян. Чтобы предотвратить преступления ВСУ, едва ли помогут международные договоренности. Офис Владимира Зеленского их нарушает. Поэтому необходимо ограничить военные возможности Украины, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее СКР завел дело о теракте по факту атаки БПЛА на поселок Форос в Крыму.

    «Сейчас в Крыму бархатный сезон. ВСУ в воскресенье наносят циничный и преднамеренный удар по гражданской инфраструктуре полуострова – санаторию, а также школе. Действия украинской стороны – это военное преступление», – подчеркнул Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. По его словам, киевские власти не оставляют попыток причинить как можно больший ущерб мирному населению.

    «Речь идет о реализации той стратегии, которую провозглашал Владимир Зеленский: цель Киева – посеять страх и панику среди россиян, создать невыносимые условия для жизни, – добавил дипломат. – Произошедшее накануне – проявление и преступных приказов, и исполнения со стороны украинских военнослужащих. Мы знаем, какие подразделения участвовали в атаке. Они получат ответ в рамках военных действий, либо, если доживут, окажутся на скамье подсудимых».

    Мирошник указал и на ответственность западных стран. «Они поставляют Украине компоненты для беспилотных аппаратов. Кроме того, противник при нанесении ударов использует разведывательную информацию и спутниковые данные, которые ему передают члены Североатлантического альянса. Таким образом, члены ЕС и НАТО – спонсоры Киева и соучастники преступлений», – акцентировал собеседник.

    По его мнению, должна последовать международная реакция, а также последствия для тех стран, которые игнорируют нормы и антитеррористических конвенций, и международного гуманитарного права. «Исходя из опыта взаимодействия с украинской стороной, я не вижу на данный момент каких-либо правовых или политических механизмов, которые Украина бы не нарушила», – продолжил посол.

    Он напомнил, что «если Банковой нужно оказать давление, например, на Венгрию, то ВСУ наносят удар по нефтепроводу «Дружба». Среди других инструментов офиса Зеленского – организация провокаций или терактов. «Киевские власти полностью игнорируют нормы международного права. Поэтому их необходимо лишить возможности совершать преступления, ограничив военные возможности Украины. Этим и занимаются наши военные на полях спецоперации», – заключил Мирошник.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму. Напомним, удар был нанесен дронами с фугасными боезарядами около 19.30 мск воскресенья в курортной зоне, где нет никаких военных объектов, заявили в Минобороны России.

    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, были повреждены здание школы в поселке Форос и несколько объектов на территории одноименного санатория. Кроме того, из-за падения обломков сбитого аппарата загорелась сухая трава близ Ялты.

    Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что при атаке на школу ранен охранник. Полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека, добавил он. Пожар в учебном заведении, возникший после удара дронов, потушили.

    По последним данным, в результате террористических действий ВСУ погибли три человека, еще 16 получили ранения. «Госпитализировано 12 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести семь человек, в удовлетворительном состоянии один человек, двое в реанимации. Детей среди пострадавших нет», – сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова после атаки в Крыму предложила Западу подойти к зеркалу. «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – сказала она ТАСС.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что ВСУ совершили преступление против мирных жителей в православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. «Преступники понесут заслуженное наказание», – написал он в своем Telegram-канале.

    22 сентября 2025, 20:32 • Новости дня
    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России

    Германия поддержала разработку вооружений для атаки заводов на территории России

    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп заявил о готовности Германии содействовать Украине в создании вооружений для ударов по российским объектам.

    Германия намерена оказать поддержку Украине в разработке вооружений, необходимых для поражения промышленных объектов на территории России, передает украинский телеканал ТСН. Такое заявление сделал глава комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп, уточнив, что речь идет о средствах для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле.

    Ревекамп подчеркнул: «Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле».

    По словам депутата, Германия также заинтересована в обеспечении создания на Украине дальнобойных систем вооружений. В то же время он исключил отправку военных НАТО на Украину во время конфликта, однако допустил размещение немецких войск в будущем для гарантий безопасности, когда закончится вооруженное противостояние.

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал финансировать производство дальнобойных беспилотников на Украине на сумму 300 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем установило антирекорд по популярности, и по опросам им удовлетворены не больше четверти немцев. «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в стране. Канцлер Фридрих Мерц может смениться досрочно.

    Европейские кураторы Украины, в том числе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и руководство бундесвера, заявили, что за атакой БПЛА стоит Москва, а не Киев, и рассмотрели инцидент в Польше как подтверждение угрозы со стороны России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обнаружении у семьи секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восьми объектов недвижимости в США.

    22 сентября 2025, 21:05 • Видео
    Зачем США новые санкции против России

    В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    22 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Сальдо рассказал о сжигании ВСУ тел бойцов на свалке в Херсоне

    Сальдо сообщил о массовом сжигании тел бойцов ВСУ в Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С конца августа Вооруженные силы Украины на свалке в Херсоне ежедневно сжигают до 100 тел своих погибших бойцов, чтобы скрыть реальные потери, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, ВСУ начали массово сжигать тела собственных бойцов на одной из свалок Херсона, передает ТАСС.

    Сальдо добавил, что эта практика появилась с конца августа после ударов российских войск. Губернатор Херсонской области заявил: «ВСУ в Херсоне с конца августа начали массово сжигать тела своих боевиков, погибших в результате ударов ВС РФ. Причем сжигают тела на одной из местных свалок – можете сами представить, какой запах стоит в округе».

    Сальдо рассказал, что таким образом киевские власти пытаются скрыть реальные потери и избежать выплат семьям погибших военных. Он отметил, что ежедневно на свалке уничтожают до ста тел, а само место выбрано с расчетом на возможную скорую потерю контроля украинской стороной – чтобы избежать последующего расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что по указанию Генштаба Вооруженных сил России на территорию Донецкой и Луганской народных республик якобы привезли семь передвижных крематориев. Батальон «Айдар» развернул полевые крематории на границе Донецкой народной республики. Вооруженные силы Украины развернули под Артемовском мобильный крематорий.

    22 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву
    Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву», – написал он в своем Telegram-канале. Мэр также добавил, что на местах работают все экстренные службы города.

    Ранее в понедельник силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями.

    22 сентября 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Калиновское в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Калиновское в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Гавриловки и Орестополя в Днепропетровской области и Червоного в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и бригады теробороны возле Алексеевки, Варачино, Могрицы и Юнаковки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Синельниково и Григоровкой в Харьковской области.

    ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, четыре артиллерийских орудия и три склада с матсредствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Купянска, Глушковки, Великой Шапковки, Изюмского в Харьковской области, Кировска и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили свыше 240 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, десять станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии у Северска, Майского, Резниковки, Миньковки, Берестока, Иванополья и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 210 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны вблизи Димитрова, Московского, Родинского, Красного Лимана, Балагана и Красноармейска в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 550 военнослужащих, две бронемашины, включая бронетранспортер М113, артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области.

    До этого российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку, а также освободили Ольговское в Запорожской области.

    23 сентября 2025, 04:30 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 11-го после полуночи БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

    Собянин сообщил об уничтожении 11-го после полуночи БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Три беспилотника сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    РИА «Новости» уточняет, что число уничтоженных во вторник БПЛА, летевших на Москву, достигло 11.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 15 БПЛА были сбиты в понедельник.

    23 сентября 2025, 03:19 • Новости дня
    Эрдоган усомнился в способности Европы «вечно» помогать Украине

    Эрдоган: Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине

    Эрдоган усомнился в способности Европы «вечно» помогать Украине
    @ Turkish presidency/IMAGO/apa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа, по его мнению, не сможет «вечно» предоставлять экономическую поддержку Украине.

    Эрдоган, оценивая «ситуацию с финансовой точки зрения», указал, что Украина не может конкурировать с Россией «в экономическом плане», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    «Но мы также должны учитывать, что Европа оказывает помощь. Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине», – заявил он.

    Он также добавил, что не верит в быстрое завершение конфликта на Украине. По словам турецкого лидера, НАТО стоит перенять подход Турции в отношениях как с Россией, так и с Украиной, передает РИА «Новости».

    Эрдоган отметил свои хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, которые сложились с первой встречи. Кроме того, турецкий президент сообщил о постоянных контактах с американским лидером Дональдом Трампом по вопросам урегулирования ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что встреча с президентом Турции пройдет в Белом доме 25 сентября. Эрдоган поддержал инициативы США по достижению мира между Россией и Украиной.

    23 сентября 2025, 01:44 • Новости дня
    Захарова назвала слова Санду о «вторжении» России в Одесскую область паранойей
    Захарова назвала слова Санду о «вторжении» России в Одесскую область паранойей
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Молдавии Майи Санду о том, что Россия якобы может использовать Молдавию для «вторжения в Одесскую область» Украины.

    Санду заявила, что победа пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах якобы угрожает суверенитету Молдавии и может открыть путь «российскому вторжению» в Одесскую область.

    «Паранойя», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии. Захарова заявила, что антироссийские заявления Санду являются частью ее политики по уничтожению любых проявлений демократии, свободы и прав человека.

    23 сентября 2025, 00:45 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 81 украинский БПЛА над регионами России и Черным морем
    Силы ПВО сбили 81 украинский БПЛА над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы российских средств ПВО уничтожен 81 украинский беспилотник над регионами страны и Черным морем, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что с 15.00 мск до полуночи БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении силами ПВО 17 беспилотников. Системы ПВО отразили атаку беспилотников на Севастополь.

    22 сентября 2025, 23:18 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 14
    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 14
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбито еще два вражеских беспилотных средства, атаковавших Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Он сообщил, что на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    «Число сбитых беспилотников, атаковавших Москву, достигло 14», – говорится в сообщении ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подверглась атаке беспилотников. В Шереметьеве ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. «Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево.

    22 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой

    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника на подлете к Москве

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр столицы рассказал, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали два аппарата, следовавших в направлении города, пострадавших и разрушений нет.

    Два украинских беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале, передает ТАСС. По его словам, средства ПВО Минобороны сбили цели, и, согласно предварительной информации, повреждений инфраструктуры и пострадавших граждан не зафиксировано.

    Собянин также отметил, что экстренные службы продолжают работу на местах падения беспилотников. Отмечается, что инцидент не повлиял на жизнедеятельность города, и ситуация находится под контролем городских и федеральных ведомств.

    Ранее утром мэр сообщал о семи других сбитых беспилотниках, которые также пытались атаковать столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву. Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву.

    22 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Сикорский упомянул Россию в своей речи ООН про падение беспилотников
    Сикорский упомянул Россию в своей речи ООН про падение беспилотников
    @ LESZEK SZYMANSKI/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что если обломки ракеты или воздушного судна, нарушившего воздушное пространство Польши, упадут на территории НАТО, Россия не должна «жаловаться» в ООН.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе заседания Совбеза ООН, говоря о боевых действиях на Украине и инцидентам с беспилотниками, обратился к России с предупреждением, передает РБК.

    «Если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться», – заявил Сикорский, обращаясь к российскому правительству.

    Сикорский также подчеркнул, что страны НАТО являются «мирными демократиями», однако «не дадут себя запугать». На заседании обсуждалось появление около 20 дронов в воздушном пространстве Польши 10 сентября. Варшава заявляет, что эти беспилотники были российскими, но по словам премьер-министра Дональда Туска, среди них не было аппаратов с боевой частью.

    Москва ранее отвергала обвинения в нарушениях границы и пересечениях воздушного пространства страны НАТО. Польские власти продолжили настаивать на том, что любые подобные инциденты будут получать жесткий ответ, а ответственность за последствия ложится на нарушителя.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет самостоятельно уничтожать объекты, нарушающие воздушное пространство страны.

    Туск заявил о ликвидации дронов, нарушивших воздушное пространство страны, подчеркнув, что это якобы были российские аппараты.

    МИД России отметил, что отказ Польши от консультаций по инциденту с БПЛА говорит о нежелании западных стран установить реальные факты произошедшего.

    22 сентября 2025, 11:33 • Новости дня
    Среди раненых при ударе ВСУ по Форосу оказались граждане Белоруссии

    Туристы из Белоруссии пострадали при атаке ВСУ на Крым

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки дронов ВСУ на Форос среди пострадавших оказались туристы, включая граждан Белоруссии, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

    Среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос оказались туристы, в том числе граждане Белоруссии, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

    По ее словам, все пострадавшие получили осколочные ранения. Во время атаки люди находились на береговой линии Фороса. Среди раненых оказались как местные жители, так и гости поселка, передает ТАСС.

    Психолог всю ночь оказывал моральную поддержку пострадавшим и их близким. Местные власти продолжают следить за состоянием здоровья людей, попавших под обстрел.

    В ФМБА сообщили, что при атаке БПЛА ВСУ на Форос тяжело ранены четыре человека. Два человека погибли при атаке БПЛА ВСУ на Крым.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что при атаке украинских дронов на санаторий «Форос» на Крымском полуострове пострадали 15 человек. В результате атаки на поселок Форос пострадал охранник школы, где полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека.

    Минобороны сообщало, что ВСУ нанесли террористический удар по Форосу с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами.

    22 сентября 2025, 12:45 • Новости дня
    Буданов отказался стать одним из лидеров партии Тимошенко на Украине

    Буданов не принял предложение Тимошенко стать одним из лидеров «Батькивщины»

    Буданов отказался стать одним из лидеров партии Тимошенко на Украине
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник украинского ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отверг предложение Юлии Тимошенко о вступлении в ее партию, несмотря на ее активные попытки привлечь его.

    Юлия Тимошенко предложила главе Главного управления разведки Украины Кириллу Буданову занять одну из руководящих позиций в партии «Батькивщина», передает ТАСС.

    Издание «Украинская правда» сообщает, что Буданов отказался принять это предложение.

    По данным издания, потенциальная политическая сила под руководством Буданова, если она будет создана, способна преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в Верховную раду самостоятельно. В настоящее время президентские и парламентские выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения.

    В «Украинской правде» прогнозируют, что после проведения выборов новый парламент станет более фрагментированным, поскольку на политическую арену выходит много новых партий, способных преодолеть минимальный избирательный барьер.

    Партия Владимира Зеленского «Слуга народа», обладающая сейчас монобольшинством, теряет позиции, а в самой партии признают, что повторение подобной системы власти больше нецелесообразно. Один из руководителей политсилы заявил: «Эксперимент с монобольшинством привел к страшному разбалансированию системы власти».

    Лидером возможных будущих парламентских выборов аналитики называют потенциальную партию экс-главкома ВСУ и посла Украины в Британии Валерия Залужного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Британии Валерий Залужный отказался официально войти в политическую команду Владимира Зеленского, но пообещал не критиковать его публично.

    Представитель Залужного Оксана Тороп опровергла сообщения о его скрытой подготовке к участию в президентских выборах на Украине.

    При этом Владимир Зеленский выразил желание провести выборы президента Украины, чтобы прекратить политические споры.

    22 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями

    В Минобороны сообщили об уничтожении девяти БПЛА над Белгородской, четырех – над Курской

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минобороны рассказали о ликвидации тринадцати украинских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение трех часов.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской областью и четыре над Курской, передает ТАСС. В Минобороны России отметили, что инцидент произошел с 12:00 до 15:00 по московскому времени 22 сентября.

    В ведомстве уточнили: «Двадцать второго сентября в период с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА – над территорией Белгородской области и четыре БПЛА – над территорией Курской области».

    Информация о пострадавших или разрушениях в результате перехвата беспилотников не приводится. Оперативные службы продолжают мониторинг воздушной обстановки в приграничных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара беспилотников по школе и санаторию в поселке Форос в Крыму были госпитализированы 12 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, а двое переведены в реанимацию.

    В ночь на понедельник три беспилотника были уничтожены при попытке подлета к Ярославлю, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    В ночь на 22 сентября российские силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников, большинство из которых были сбиты над Ростовской областью и Краснодарским краем.

