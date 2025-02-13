Токаев поддержал диалог России и США по Украине

Президент Казахстана Токаев заявил о поддержке диалога держав о конфликте на Украине

Tекст: Вера Басилая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил фестиваль в Астане, где заявил о поддержке начавшегося диалога «двух крупных держав» по конфликту на Украине, передает ТАСС.

Токаев подчеркнул, что Казахстан с самого начала выступал за прекращение войны и достижение согласия через дипломатические переговоры. Он также отметил, что этот политический диалог является положительной тенденцией, которая принесет пользу не только участникам конфликта, но и Казахстану.

«Поэтому эту тенденцию мы будем по мере возможности поддерживать», – подчеркнул он.

Президент Казахстана выразил надежду на дальнейшее развитие диалога и его успешное завершение. Он отметил, что это соответствует первоначальной позиции Казахстана о необходимости мирного урегулирования и отказа от военных действий.

Ранее президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров двух стран.