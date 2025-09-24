Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.3 комментария
Страны СНГ начали модернизировать объединенную систему противовоздушной обороны
Модернизация объединенной системы противовоздушной обороны началась в странах СНГ, при этом финансирование уже поступило и используется по утвержденным направлениям, сообщил секретарь Совета министров обороны государств – участников СНГ генерал-лейтенант Юрий Дашкин.
По его словам, страны СНГ начали мероприятия по развитию объединенной системы ПВО, передает ТАСС.
«Те договоренности, которые состоялись, уже реализуются, все средства, которые выделяются, используются по назначению. Мы об этом регулярно информируем и комитет начальников штабов, и совет министров обороны», – заявил Дашкин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о продолжении работы по построению общей системы радиолокационного опознавания «Пароль» в странах СНГ. Главы генштабов СНГ обсудили вопросы борьбы с беспилотниками и совершенствование противовоздушной обороны на встрече в Москве. Шойгу заявил о фактическом создании единой системы ПВО ОДКБ.