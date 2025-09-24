Российские войска овладели 115 зданиями в Купянске

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, завершается освобождение населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике (ДНР), где российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Болдыревки, Колодезного, Петровки, Смородьковки, Староверовки в Харьковской области, Масляковки и Ямполя в ДНР.

Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, уничтожены британская бронемашина Snatch, три орудия полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы, семь РЭБ и девять складов с боеприпасами.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле населенных пунктов Андреевка, Варачино, Новая Сечь, Павловка и Храповщина в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Бочково, Волчанском и Охримовкой.

При этом ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, два артиллерийских орудия, включая французскую 155-мм гаубицу TRF1, станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.

В то же время подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю и продолжили уничтожение противника, заблокированного в ДНР южнее Клебан-Быкского водохранилища. За минувшие сутки в этом районе освобождены более 4,5 кв. км территории. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Иванополья, Ильиновки, Константиновки, Нелеповки и Северска в ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял до 215 военнослужащих, танк, три бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, пять складов с боеприпасами, горючим и матсредствами.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, танковой, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, Красного Лимана, Новопавловки, Петровки, Родинского и Торского в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 535 военнослужащих, уничтожены две бронемашины, пять пикапов, два артиллерийских орудия и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты около Маломихайловки в Днепропетровской области, вблизи Новогригоровки, Полтавки и Успеновки в Запорожской области.

ВСУ при этом потеряли до 315 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним в среду глава харьковской ВГА Виталий Ганчев сообщил о невозможности ротации ВСУ в Купянске.

А военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переброске нацбатов ВСУ в Купянск.