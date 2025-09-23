Суд в Москве зарегистрировал иск Генпрокуратуры к председателю Совета судей Момотову

Останкинский суд Москвы принял иск Генпрокуратуры к подозреваемому судье Момотову

Tекст: Денис Тельманов

Останкинский суд Москвы зарегистрировал антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры к председателю Совета судей РФ Виктору Момотову, передает ТАСС. Дело касается главы Совета судей, который также занимает пост судьи Верховного суда России.

Иск был зарегистрирован 23 сентября и на данный момент находится у судьи, однако дата начала судебного разбирательства пока не объявлена. Дополнительные детали и основания подачи иска в материалах суда не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура установила, что судья Верховного суда Виктор Момотов до назначения в 2010 году оформил крупные активы на свою мать.

Генеральная прокуратура России подала антикоррупционный иск к председателю Совета судей и судье Верховного суда Виктору Момотову, требуя изъять 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц.

Виктор Момотов стал совладельцем сети отелей Marton на 9 млрд рублей вместе с представителями криминалитета, используя незаконно полученные активы и бюджетные средства.