Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.
Песков ответил на угрозы Сикорского сбивать российские самолеты
В Кремле выразили недовольство заявлениями главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы нарушении воздушной границы Польши, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков отметил, что Россия придерживается ответственной позиции и действует строго в рамках международных правил при выполнении всех полетов.
«При выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки», – заявил Песков.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что Россия не должна обращаться в ООН в случае падения обломков ракеты или воздушного судна на территории НАТО.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что были уничтожены дроны, нарушившие воздушное пространство страны, и назвал их российскими.
МИД России отметил, что отказ Польши от консультаций по инциденту с БПЛА свидетельствует о нежелании западных стран установить реальные факты произошедшего.