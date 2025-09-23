Песков ответил на угрозы Сикорского сбивать российские самолеты

Tекст: Вера Басилая

Кремль негативно относится к заявлениям главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы нарушении воздушного пространства страны, передает ТАСС.

Дмитрий Песков отметил, что Россия придерживается ответственной позиции и действует строго в рамках международных правил при выполнении всех полетов.

«При выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки», – заявил Песков.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что Россия не должна обращаться в ООН в случае падения обломков ракеты или воздушного судна на территории НАТО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что были уничтожены дроны, нарушившие воздушное пространство страны, и назвал их российскими.

МИД России отметил, что отказ Польши от консультаций по инциденту с БПЛА свидетельствует о нежелании западных стран установить реальные факты произошедшего.