Reuters: ФРГ ожидает по 1 тыс. раненых в день в случае конфликта с Россией

Tекст: Алексей Дегтярев

Немецкие военные составили сценарии оказания помощи до 1 тыс. раненых военнослужащих в сутки в случае возможного крупномасштабного конфликта между НАТО и Россией, пишет Reuters.

Генерал-хирург Ральф Хоффманн заявил, что точное количество пострадавших будет зависеть от интенсивности боев и задействованных подразделений.

После начала СВО Германия обновила программы медицинской подготовки, учитывая опыт украинского конфликта, где характер ранений изменился из-за широкого применения дронов и барражирующих боеприпасов.

Хоффманн подчеркнул, что украинцы часто не могут эвакуировать раненых достаточно быстро, поскольку дроны кружат повсюду над головами. В таких условиях возникает необходимость длительной стабилизации пострадавших прямо на линии фронта, иногда на протяжении нескольких часов.

Для эвакуации раненых бундесвер рассматривает возможность использования госпитальных поездов, автобусов и расширения медицинской авиации по примеру Украины. Первичная помощь будет оказываться на передовой, после чего военнослужащих доставят в гражданские больницы Германии.

Потребность оценивается примерно в 15 тыс. коек от общего числа 440 тыс., имеющихся в стране. Медицинская служба бундесвера будет увеличиваться до необходимых масштабов.

В августе в Германии подготовили новый законопроект, увеличивающий численность бундесвера до 460 тыс. человек. Документ предусматривает анкетирование молодых мужчин и возможность возвращения призыва.

При этом немецкие власти решили сократить расходы большинства министерств для покрытия рекордного дефицита бюджета из-за роста оборонных затрат.