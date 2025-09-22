Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.19 комментариев
Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.19 комментариев
Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.12 комментариев
Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.7 комментариев
Посол МИД Мирошник: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму
«Сейчас в Крыму бархатный сезон. ВСУ в воскресенье наносят циничный и преднамеренный удар по гражданской инфраструктуре полуострова – санаторию, а также школе. Действия украинской стороны – это военное преступление», – подчеркнул Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. По его словам, киевские власти не оставляют попыток причинить как можно больший ущерб мирному населению.
«Речь идет о реализации той стратегии, которую провозглашал Владимир Зеленский: цель Киева – посеять страх и панику среди россиян, создать невыносимые условия для жизни, – добавил дипломат. – Произошедшее накануне – проявление и преступных приказов, и исполнения со стороны украинских военнослужащих. Мы знаем, какие подразделения участвовали в атаке. Они получат ответ в рамках военных действий, либо, если доживут, окажутся на скамье подсудимых».
Мирошник указал и на ответственность западных стран. «Они поставляют Украине компоненты для беспилотных аппаратов. Кроме того, противник при нанесении ударов использует разведывательную информацию и спутниковые данные, которые ему передают члены Североатлантического альянса. Таким образом, члены ЕС и НАТО – спонсоры Киева и соучастники преступлений», – акцентировал собеседник.
По его мнению, должна последовать международная реакция, а также последствия для тех стран, которые игнорируют нормы и антитеррористических конвенций, и международного гуманитарного права. «Исходя из опыта взаимодействия с украинской стороной, я не вижу на данный момент каких-либо правовых или политических механизмов, которые Украина бы не нарушила», – продолжил посол.
Он напомнил, что «если Банковой нужно оказать давление, например, на Венгрию, то ВСУ наносят удар по нефтепроводу «Дружба». Среди других инструментов офиса Зеленского – организация провокаций или терактов. «Киевские власти полностью игнорируют нормы международного права. Поэтому их необходимо лишить возможности совершать преступления, ограничив военные возможности Украины. Этим и занимаются наши военные на полях спецоперации», – заключил Мирошник.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму. Напомним, удар был нанесен дронами с фугасными боезарядами около 19.30 мск воскресенья в курортной зоне, где нет никаких военных объектов, заявили в Минобороны России.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, были повреждены здание школы в поселке Форос и несколько объектов на территории одноименного санатория. Кроме того, из-за падения обломков сбитого аппарата загорелась сухая трава близ Ялты.
Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что при атаке на школу ранен охранник. Полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека, добавил он. Пожар в учебном заведении, возникший после удара дронов, потушили.
По последним данным, в результате террористических действий ВСУ погибли три человека, еще 16 получили ранения. «Госпитализировано 12 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести семь человек, в удовлетворительном состоянии один человек, двое в реанимации. Детей среди пострадавших нет», – сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова после атаки в Крыму предложила Западу подойти к зеркалу. «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – сказала она ТАСС.
Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что ВСУ совершили преступление против мирных жителей в православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. «Преступники понесут заслуженное наказание», – написал он в своем Telegram-канале.
«Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – заявила дипломат в комментарии ТАСС.
Напомним, Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уточнил данные по погибшим и раненым.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове.
Прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.
Германия поддержала разработку вооружений для атаки заводов на территории России
Германия намерена оказать поддержку Украине в разработке вооружений, необходимых для поражения промышленных объектов на территории России, передает украинский телеканал ТСН. Такое заявление сделал глава комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп, уточнив, что речь идет о средствах для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле.
Ревекамп подчеркнул: «Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле».
По словам депутата, Германия также заинтересована в обеспечении создания на Украине дальнобойных систем вооружений. В то же время он исключил отправку военных НАТО на Украину во время конфликта, однако допустил размещение немецких войск в будущем для гарантий безопасности, когда закончится вооруженное противостояние.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал финансировать производство дальнобойных беспилотников на Украине на сумму 300 млн евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем установило антирекорд по популярности, и по опросам им удовлетворены не больше четверти немцев. «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в стране. Канцлер Фридрих Мерц может смениться досрочно.
Европейские кураторы Украины, в том числе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и руководство бундесвера, заявили, что за атакой БПЛА стоит Москва, а не Киев, и рассмотрели инцидент в Польше как подтверждение угрозы со стороны России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обнаружении у семьи секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восьми объектов недвижимости в США.
Сальдо сообщил о массовом сжигании тел бойцов ВСУ в Херсоне
По его словам, ВСУ начали массово сжигать тела собственных бойцов на одной из свалок Херсона, передает ТАСС.
Сальдо добавил, что эта практика появилась с конца августа после ударов российских войск. Губернатор Херсонской области заявил: «ВСУ в Херсоне с конца августа начали массово сжигать тела своих боевиков, погибших в результате ударов ВС РФ. Причем сжигают тела на одной из местных свалок – можете сами представить, какой запах стоит в округе».
Сальдо рассказал, что таким образом киевские власти пытаются скрыть реальные потери и избежать выплат семьям погибших военных. Он отметил, что ежедневно на свалке уничтожают до ста тел, а само место выбрано с расчетом на возможную скорую потерю контроля украинской стороной – чтобы избежать последующего расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что по указанию Генштаба Вооруженных сил России на территорию Донецкой и Луганской народных республик якобы привезли семь передвижных крематориев. Батальон «Айдар» развернул полевые крематории на границе Донецкой народной республики. Вооруженные силы Украины развернули под Артемовском мобильный крематорий.
Глава парламента Крыма Константинов пообещал наказание Киеву за атаку на Форос
Киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на курортную зону в поселке Форос на Южном берегу Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале.
Константинов подчеркнул, что «киевский террористический режим совершил очередное злодеяние в православный праздник, против мирных жителей и детей».
«За все эти преступники понесут заслуженное наказание», – заявил парламентарий.
Глава парламента выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Ранее при атаке БПЛА ВСУ на Форос тяжело ранены четыре человека. Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос», пострадали 15 человек.
При атаке на поселок Форос пострадал охранник школы, также полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека.
«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву», – написал он в своем Telegram-канале. Мэр также добавил, что на местах работают все экстренные службы города.
Ранее в понедельник силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями.
Эта технология, называемая в ВС России дроны типа «матка» позволяют значительно увеличить дальность поражения целей.
«Украинские военные заявили, что в последние месяцы российские силы начали применять новую тактику: тяжелые беспилотники типа «матка» вылетают далеко за линию контроля и выпускают более мелкие взрывоопасные дроны, которые затем атакуют украинскую технику», – цитирует «Газета.Ru» материал Wall Street Journal (WSJ).
Там уточняется, что дрон-матка служит еще и ретрансляционной антенной, что позволяет поддерживать связь дронов с пилотами.
Эти дроны ВС России точнее бьют по целям и работают на расстоянии до 30 км от линии фронта, отметила газета WSJ.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года в зоне СВО заметили российский дрон-матку, работающий как ретранслятор. В воздухе «матка» работает как ретранслятор для других аппаратов, таким образом существенно возрастает дальность действия дронов-камикадзе.
Лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.
Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Гавриловки и Орестополя в Днепропетровской области и Червоного в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
При этом ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и бригады теробороны возле Алексеевки, Варачино, Могрицы и Юнаковки в Сумской области.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Синельниково и Григоровкой в Харьковской области.
ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, четыре артиллерийских орудия и три склада с матсредствами.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Купянска, Глушковки, Великой Шапковки, Изюмского в Харьковской области, Кировска и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.
Потери противника составили свыше 240 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, десять станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.
Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии у Северска, Майского, Резниковки, Миньковки, Берестока, Иванополья и Константиновки в ДНР.
Противник потерял до 210 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны вблизи Димитрова, Московского, Родинского, Красного Лимана, Балагана и Красноармейска в ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 550 военнослужащих, две бронемашины, включая бронетранспортер М113, артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.
В минувшие выходные Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области.
До этого российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку, а также освободили Ольговское в Запорожской области.
Губернатор Евраев сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Ярославлю
Евраев вTelegram-канале сообщил, что три украинских беспилотника были сбиты на подлете к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет.
По словам Евраева, атака была отражена силами российской противовоздушной обороны в ночь на понедельник.
Евраев добавил, что на территории области могут находиться обломки сбитых дронов, которые важны для следствия, и попросил жителей не приближаться к ним.
Губернатор подчеркнул, что подразделения Минобороны и силовые ведомства продолжают работу по обеспечению безопасности жителей региона.
Минобороны России заявило о перехвате 114 украинских дронов.
В результате взрыва беспилотника у здания администрации Белгорода пострадали два человека.
По ее словам, власти Украины готовят комплекс мер поддержки для граждан, которые могут вернуться из Польши в связи с ужесточением условий предоставления социальных выплат, передает ТАСС.
Верещук заявила о необходимости заранее подготовить систему социальной поддержки, включая временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь.
Она подчеркнула: «Мы не можем игнорировать постепенное ужесточение требований к пребыванию украинцев в Польше. Это особенно ощутимо для тех, у кого нет возможности работать. Поэтому мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки – временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, чтобы наши граждане, которые захотят вернуться, получили надлежащую поддержку от государства. Также важно обеспечить организационную и логистическую помощь для такого возвращения».
Поводом для данных заявлений стало решение Сейма Польши от 12 сентября принять законопроект, согласно которому неработающие иностранцы лишаются доступа к соцпособиям. Кроме того, президент Польши Кароль Навроцкий ранее наложил вето на закон о продлении помощи украинским беженцам, объяснив это необходимостью ограничить выплату детских пособий неработающим украинцам. Вслед за этим МВД Польши подготовило законопроект о прекращении выплат пособий на детей для неработающих иностранцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши утратили возможность оплачивать интернет Starlink для Украины после вето президента Кароля Навроцкого на закон о поддержке украинских беженцев. Польша выдворила украинца, который обещал жечь дома за блокировку социальной помощи. Власти Польши принудительно вернули на Украину 15 человек и запретили им повторный въезд на срок до десяти лет.
Туристы из Белоруссии пострадали при атаке ВСУ на Крым
Среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос оказались туристы, в том числе граждане Белоруссии, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
По ее словам, все пострадавшие получили осколочные ранения. Во время атаки люди находились на береговой линии Фороса. Среди раненых оказались как местные жители, так и гости поселка, передает ТАСС.
Психолог всю ночь оказывал моральную поддержку пострадавшим и их близким. Местные власти продолжают следить за состоянием здоровья людей, попавших под обстрел.
В ФМБА сообщили, что при атаке БПЛА ВСУ на Форос тяжело ранены четыре человека. Два человека погибли при атаке БПЛА ВСУ на Крым.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что при атаке украинских дронов на санаторий «Форос» на Крымском полуострове пострадали 15 человек. В результате атаки на поселок Форос пострадал охранник школы, где полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека.
Минобороны сообщало, что ВСУ нанесли террористический удар по Форосу с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами.
«Борисполь под атакой... Известно, что прилетело в цех по сборке БПЛА, в тренировочную базу и по складам», – рассказал он РИА «Новости».
Лебедев уточнил, что удары шли сериями, слышится детонация.
В ночь на понедельник в Киеве и семи областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Полтавской военной администрации Владимир Когут сообщил о повреждении некоего предприятия около Полтавы и возгорании на его территории.
Днем ранее в восточном пригороде Полтавы был атакован крупный военный объект с разветвленной инфраструктурой, где были замечены истребители F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника на подлете к Москве
Два украинских беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале, передает ТАСС. По его словам, средства ПВО Минобороны сбили цели, и, согласно предварительной информации, повреждений инфраструктуры и пострадавших граждан не зафиксировано.
Собянин также отметил, что экстренные службы продолжают работу на местах падения беспилотников. Отмечается, что инцидент не повлиял на жизнедеятельность города, и ситуация находится под контролем городских и федеральных ведомств.
Ранее утром мэр сообщал о семи других сбитых беспилотниках, которые также пытались атаковать столицу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву. Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву.
«До 2014 года данные области [Донбасса] были такими донорами, с которых выкачивали все, но не давали взамен ничего. Хотя потенциал данных территорий очень огромен. В Киеве сидели представители западной Украины в большинстве своем и для них и юго-восток Украины особенно Луганская и Донецкая области были раздражителем», – приводит слова Водолацкого ТАСС.
Он пояснил: когда формировался бюджет Украины, с данных территорий забирали все, что можно и отправляли на развитие западных областей.
Власти Украины, по его словам, не развивали инфраструктуру Донбасса и планомерно ее уничтожали. В регионе не создалось новых объектов, не реконструировались старые, созданные во времена СССР. При этом Киев пытался параллельно внедрять в Донбассе украинскую культуру и язык.
«Люди, которые там жили, они не только воспротивились, они даже писали открытые письма всем президентам, что это неприемлемо – колониальная практика внутри одной страны», – рассказал Водолацкий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВДВ Михаил Теплинский назвал погибшего в зоне СВО на Украине сына заместителя директора ЦРУ Майкла Александра Глосса героем.
Российским школьникам расскажут о героизме Майкла Александра Глосса, воевавшего на стороне России и погибшего в ходе спецоперации, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов по случаю присвоения донецкой школе имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Майкла Глосса.
Буданов не принял предложение Тимошенко стать одним из лидеров «Батькивщины»
Юлия Тимошенко предложила главе Главного управления разведки Украины Кириллу Буданову занять одну из руководящих позиций в партии «Батькивщина», передает ТАСС.
Издание «Украинская правда» сообщает, что Буданов отказался принять это предложение.
По данным издания, потенциальная политическая сила под руководством Буданова, если она будет создана, способна преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в Верховную раду самостоятельно. В настоящее время президентские и парламентские выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения.
В «Украинской правде» прогнозируют, что после проведения выборов новый парламент станет более фрагментированным, поскольку на политическую арену выходит много новых партий, способных преодолеть минимальный избирательный барьер.
Партия Владимира Зеленского «Слуга народа», обладающая сейчас монобольшинством, теряет позиции, а в самой партии признают, что повторение подобной системы власти больше нецелесообразно. Один из руководителей политсилы заявил: «Эксперимент с монобольшинством привел к страшному разбалансированию системы власти».
Лидером возможных будущих парламентских выборов аналитики называют потенциальную партию экс-главкома ВСУ и посла Украины в Британии Валерия Залужного.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Британии Валерий Залужный отказался официально войти в политическую команду Владимира Зеленского, но пообещал не критиковать его публично.
Представитель Залужного Оксана Тороп опровергла сообщения о его скрытой подготовке к участию в президентских выборах на Украине.
При этом Владимир Зеленский выразил желание провести выборы президента Украины, чтобы прекратить политические споры.