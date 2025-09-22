Амирханян: Исполнителя, заказчика и организатора убийства Кивы не установили

Tекст: Дарья Григоренко

В суде Амирханян отметил: «Убийцы Кивы не установлены, заказчик и организатор – также не установлены». Его защитники подтвердили, что следствие не нашло оружие, из которого был застрелен экс-депутат, передает ТАСС.

Обвиняемый рассказал, что был знаком с Кивой и помог ему устроиться в отель, однако позже Кива переехал. По словам Амирханяна, во время ареста по другому делу он находился в тюрьме и не мог физически быть причастен к убийству. Бизнесмен также сообщил, что его лишили украинского гражданства, сейчас у него гражданство России и Армении.

Амирханян был арестован Сергиево-Посадским судом в начале сентября и находится в СИЗО-2 «Бутырка» до 2 ноября. Ему предъявлено обвинение в соучастии в убийстве (ст. 105 УК РФ). На допросе он своей вины не признал.

По версии следствия, Амирханян передал кураторам из СБУ информацию о местонахождении и маршрутах Кивы, что позволило киллеру организовать засаду и застрелить бывшего парламентария. Кроме того, украинское МВД объявило Амирханяна в розыск в 2020 году по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

В сентябре суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Амирханяна по данному уголовному делу, затем ему предъявили обвинение по делу Кивы. По данному делу Амирханян оказался единственным фигурантом.