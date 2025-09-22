ЕС согласовал с США новый пакет санкций против России

Глава МИД Франции Барро сообщил о согласовании ЕС и США 19-го пакета санкций

Tекст: Вера Басилая

Новый пакет санкций против России был согласован между Евросоюзом и Соединенными Штатами, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире F1, передает ТАСС.

Министр отметил, что такие меры впервые согласованы с США после возвращения Дональда Трампа к власти. Барро уточнил, что масштабный 19-й пакет санкций будет утвержден в ближайшие дни. Подробности о перечне новых ограничений пока не раскрываются, но европейские дипломаты подчеркивают важность скоординированных действий Брюсселя и Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает введение торговых ограничений на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».

Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюза нет мер против экспорта российской нефти.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что новые ограничения со стороны западных стран не представляют сложности для страны.