Власти Японии назвали признание Палестины делом времени
Токио продолжает настаивать на необходимости двухгосударственного решения в вопросе Ближнего Востока, считая признание Палестины лишь вопросом подходящего момента, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
По его словам, Япония проведет всесторонний анализ ситуации после заявлений ряда стран о признании Государства Палестина, сообщает РИА «Новости».
Хаяси подчеркнул: «Пока Япония поддерживает решение о двугосударственном решении, вопрос не в том, признавать ли это государство, а в том, когда это произойдет. Мы проведем всесторонний анализ, внимательно следя за изменениями ситуации».
Токио продолжает выступать за реализацию двухгосударственной схемы, при которой Палестина и Израиль могли бы мирно сосуществовать. По словам Хаяси, приоритетом сейчас является обеспечение устойчивого существования Палестины наряду с Израилем.
Ранее глава МИД Японии Такэси Иваей отмечал, что нынешняя обстановка не способствует продвижению идеи двугосударственного решения. В Палестине позиция Японии встретила критику: министр иностранных дел Палестины Кармен Агабекян-Шахин назвала отказ признавать Палестину прискорбным и выразила надежду, что японское правительство все же изменит свое решение в ближайшее время.
