Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.0 комментариев
Лавров сообщил о серьезных попытках сорвать «Интервидение»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о серьезных попытках сорвать международный конкурс «Интервидение».
«Были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились», – подчеркнул министр в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
Напомним, победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и попросил жюри не оценивать его выступление.