Tекст: Ирма Каплан

«Командование ВСУ в Сумской области отправляет в штурмы специалистов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. По запросу командиров штурмовых подразделений (225 и 425 ошп) происходит доукомплектование боевых групп личным составом смежных бригад: 71 оебр, 156 омбр и других, действующих на направлении», – рассказали военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

На Харьковском направлении «Северяне» в лесу западнее Синельниково продвинулись на 200 м, сломив сопротивление ВСУ, которые предприняли одну попытку контратаки. В ходе боев в лесу российские бойцы блокировали часть подразделений 57 омпбр и 127 отмбр ВСУ общей численностью до роты. П

В Волчанске штурмовики значительно продвинулись на левом берегу реки Волчья и продолжили продвижение на востоке города, захватив в плен одного солдата ВСУ.

На участке фронта Меловое-Хатнее штурм-группы «Северян» продвинулись на расстояние до 600 м.

«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской), двое взято в плен», – сказано в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ с потерями отступают под натиском группировки российских войск «Север» на участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении.

На текущей неделе ВС России заняли стратегические укрепрайоны и лесополосы у Хатнего Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, назвав этот участок самым результативным у российских бойцов.