Молодые казаки обсудят будущее казачества на всероссийском форуме
С 24 сентября в военно-спортивном лагаре «Авангард» в Волгограде стартует Всероссийский слет казачьей молодежи. В нем примут участие 150 кадетов, студентов и молодых атаманов, которые обсудят инициативы по развитию казачества, познакомятся с историей и культурой народа, а также продемонстрируют свои спортивные и творческие навыки.
Организатором форума выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе Росмолодежи. Основной задачей слета является развитие инициатив молодёжи и популяризация казачьих традиций. Среди участников – кадеты казачьих корпусов, студенты Ассоциации казачьих вузов, молодые ученые, представители общественных и творческих организаций, а также молодые атаманы. Ранее слет проходил в Краснодарском и Ставропольском краях, Красноярском крае, Калининградской и Астраханской областях.
Тематика нынешнего форума посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лозунг мероприятия – «Вместе победим!».
Торжественное открытие форума состоится 24 сентября на Мамаевом кургане. Позднее в кафедральном соборе Александро-Невского митрополит Кирилл совершит венчание казачьих пар – традиционное событие слета.
Программа форума включает круглые столы с участием представителей Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Росмолодежи, Федерального агентства по делам национальностей и других органов власти. Эксперты обсудят реализованные и планируемые проекты казачьей молодежи, развитие Союза казачьей молодежи России, кадровые возможности для участников, а также современные роли казачки.
Помимо образовательной части, слет предложит мастер-классы по джигитовке, владению шашкой и нагайкой, метанию ножей, а также казачьи игры «Сеча» и «Жигач». Девушки примут участие в конкурсе «Краса-казачка».
Участников ждут обучающие семинары, соревнования по гонкам дронов и VR-лазертагу, круглый стол по развитию центров казачьей культуры, а также городская вечерка у фонтана «Дружбы» для жителей Волгограда. 27 сентября казачья молодежь примет участие в Божественной литургии в полевых условиях, освящении Поклонного креста и его передаче на исторические территории. Закрытие форума состоится на территории лагеря «Авангард» с демонстрацией итоговых проектов и вручением грантовых сертификатов – авторы лучших инициатив смогут получить до 500 тыс. рублей на реализацию своих идей.