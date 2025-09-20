Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...0 комментариев
В Европе начали обсуждать передачу Украине активов России в виде кредита
Обсуждение передачи замороженных российских активов на Украине в виде кредита может занять несколько недель из-за необходимости проработки деталей механизма.
Механизм передачи замороженных российских активов в виде кредита Киеву пока находится в стадии доработки, на это потребуется еще несколько недель, заявил еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис, передает ТАСС.
По его словам, концепция уже обрисована, однако детали механизма требуют дополнительного обсуждения. Домбровскис подчеркнул: «Прямо сейчас мы представили и обрисовали в общих чертах концепцию. <...> Но что касается конкретных условий, то нам еще предстоит поработать в ближайшие, я бы сказал, недели».
Следующее обсуждение выдачи «репарационного кредита» на Украине состоится на ближайшем заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС. Министр экономики Дании Стефани Лосе отметила, что конкретные предложения пока отсутствуют, и новые дискуссии ожидаются в следующем месяце.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее подчеркивала, что Еврокомиссия не собирается конфисковывать замороженные на Западе российские активы, планируя использовать их для выдачи кредитов Украине. Большая часть активов России – более 200 млрд евро – находится на счетах депозитария Euroclear в Бельгии, который неоднократно выражал опасения по поводу возможной экспроприации и предупреждал о возможных юридических последствиях.
Президент России Владимир Путин заявлял, что подобные действия грозят разрушением финансово-экономического порядка в мире и усилением экономического сепаратизма. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов и намерена добиваться юридического преследования причастных к этому лиц.
