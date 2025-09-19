Еврокомиссия назвала условие возврата Украиной репарационных кредитов

Еврокомиссар Домбровскис заявил о возврате кредитов ЕС Украиной при репарациях

Tекст: Дарья Григоренко

Домбровскис пояснил, что речь идет о кредите с ограниченными ресурсами, который финансируется из средств, оставшихся в иммобилизованных активах российского ЦБ. Эти замороженные средства будут использоваться в качестве основы для предоставления Украине финансовой поддержки, передает РИА «Новости».

По словам Домбровскиса, требования России к финансовым учреждениям, владеющим этими активами, сохраняются в полном объеме. Он отметил: «Этот кредит будет погашен только в том случае, если Украина получит репарации от России. Таким образом, по сути, возмещение будет произведено авансом».

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия не собирается отбирать замороженные российские активы, но применяет их для кредитов киевскому режиму под гарантии российских «репараций».

В пятницу министр финансов Австрии Маркус Мартербауэр допустил возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины через предоставление займов под их обеспечение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил выделить киевскому режиму 900 млн евро, полученных от доходов с российских активов. Мария Захарова пообещала жесткий ответ со стороны России на возможное хищение ее активов странами Евросоюза. Бельгия согласилась использовать российские активы при условии гарантий со стороны ЕС.