Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 220 человек
За сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 220 человек.
«За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
Бои на Сумском направлении продолжаются с высокой интенсивностью. Подразделения группировки «Север» смогли продвинуться на правом фланге и взяли в плен одного военнослужащего ВСУ после отражения трех украинских контратак (две из которых были предприняты у Алексеевки и одна у Кондратовки).
Комплексным огневым поражением украинские контратаки отражены, после чего бойцы группировки «Север» продвинулись на 200 м в лесополосах, захватив в плен одного военнослужащего ВСУ.
Российская авиация увеличила интенсивность ударов по позициям ВСУ.
На Теткинском и Глушковском направлениях ситуация осталась без существенных изменений – украинские силы продолжали ротацию и укрепление оборонительных позиций.
На Харьковском направлении подразделения «Северян» ведут тяжелые бои и продвигаются на всех участках, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ. В Волчанске на левом берегу реки Волчья российские силы заняли девять технических зданий и закрепляются на расширенном плацдарме. На востоке города отмечено продвижение в районе Тихого. Общее продвижение составило до 400 м.
Западнее Синельниково российские военные заняли два опорных пункта ВСУ и одну огневую позицию, продвинувшись на 200 м. На участке Меловое-Хатнее российские штурмовые группы при поддержке авиации и артиллерии продвинулись на 400 м, взяв в плен одного украинского военнослужащего. На Липцовском участке фронта ВСУ активных действий не предпринимали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Сумском направлении, где действует группировка российских войск «Север», на всем участке фронта в Сумской области резко возросла интенсивность боев.