Tекст: Антон Антонов

«Противник, перебросив подкрепления и доукомплектовав штурмовые подразделения, предпринял несколько попыток контратак, но получил достойный отпор от «Северян», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

За сутки российские войска отразили семь контратак ВСУ: по одной в районах Юнаковки, Андреевки, Беловодов, по две – в районах Алексеевки и Садков. В районе Садков «Северяне» сорвали пять попыток выдвижения штурмовых групп ВСУ. После отражения атак российские войска продвинулись на 200 м в районе Варачино и прилегающих лесопосадках.

На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не было, однако артиллерия группировки «Север» продолжила наносить удары по выявленным целям и скоплениям личного состава ВСУ.

На Харьковском направлении ожесточенные бои продолжаются в районе Волчанска и Хатненского участка, куда ВСУ также перебрасывают подкрепления. Расчеты ТОС и артиллерия работают по позициям ВСУ. В Волчанске российские войска расширили плацдарм на левом берегу реки Волчья, продвинувшись на 200 м, а также на востоке города в районе Тихого.

Западнее Синельниково российские штурмовики, отразив две контратаки, продвинулись вглубь леса на 250 м. На участке Меловое-Хатнее российские штурмовые группы после преодоления сопротивления ВСУ прошли вперед на 500 м. На Липцовском участке фронта существенных изменений не зафиксировано, ВСУ не предпринимали активных действий.

«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что вооруженные силы Украины отступают с потерями под натиском российской группировки «Север» на участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении.