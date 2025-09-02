Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.0 комментариев
Путин пригласил премьера Пакистана на встречу глав правительств ШОС
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа посетить Москву на ноябрьскую встречу глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества.
Путин отметил: «У нас в России запланированы в ноябре мероприятия в рамках ШОС на уровне руководителей правительств. Если вы найдете время и сочтете возможным, мы будем рады видеть вас в Москве», передает ТАСС.
Шахбаз Шариф выразил благодарность за приглашение и отметил, что будет рад вновь приехать в Россию. По его словам, он с удовольствием воспользуется возможностью напомнить себе о воспоминаниях своей юности, связанных с Москвой, так как не был в России уже много лет.
Во вторник Путин начал переговоры с Шарифом.
В июле Пакистан сообщил о планах построить сталелитейный завод с Россией.
В прошлом году Россия и Пакистан подписали первое в истории соглашение о бартерной торговле.