  • Новость часаПутин заявил о прогрессе в отношениях России и Пакистана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот
    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу
    Эксперты объяснили неверие США в партнерство России, Индии и Китая
    Стубб заявил о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    Путин заявил о готовности сотрудничать с США по ЗАЭС
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    Путин назвал страны НАТО «специалистами по фильмам ужасов»
    На «Уральских локомотивах» начали сварку первого кузова для поезда ВСМ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    4 комментария
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    0 комментариев
    2 сентября 2025, 14:52 • Новости дня

    Путин пригласил премьера Пакистана на встречу глав правительств ШОС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа посетить Москву на ноябрьскую встречу глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества.

    Путин отметил: «У нас в России запланированы в ноябре мероприятия в рамках ШОС на уровне руководителей правительств. Если вы найдете время и сочтете возможным, мы будем рады видеть вас в Москве», передает ТАСС.

    Шахбаз Шариф выразил благодарность за приглашение и отметил, что будет рад вновь приехать в Россию. По его словам, он с удовольствием воспользуется возможностью напомнить себе о воспоминаниях своей юности, связанных с Москвой, так как не был в России уже много лет.

    Во вторник Путин начал переговоры с Шарифом.

    В июле Пакистан сообщил о планах построить сталелитейный завод с Россией.

    В прошлом году Россия и Пакистан подписали первое в истории соглашение о бартерной торговле.

    1 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине

    Ушаков: Путин и Трамп на Аляске договорились о новых шагах по Украине

    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренностей о дальнейших шагах по урегулированию украинского кризиса на саммите, который прошел на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков уточнил, что разговор на высшем уровне стал логическим продолжением диалога, который ранее российская сторона вела со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, передает ТАСС.

    «Эти договоренности – это продолжение контактов, которые мы и, в частности, президент проводили со спецпосланником президента Трампа господином Уиткоффом», – сказал Ушаков. Он добавил, что именно накопленный опыт пяти визитов Уиткоффа, а особенно последний, стал основой для переговоров между российским и американским лидерами.

    В результате встречи президенты определили, каким образом будут осуществлять дальнейшие действия по урегулированию кризиса на Украине.

    Ранее Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Трамп отмечал наличие множества договоренностей с Путиным.

    Комментарии (8)
    1 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Bloomberg: «Лимузинная дипломатия» Путина повышает престиж российского автопрома
    Bloomberg: «Лимузинная дипломатия» Путина повышает престиж российского автопрома
    @ Indian PM Press Office/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Агентство Bloomberg охарактеризовало совместную поездку президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди к месту переговоров в рамках ШОС на автомобиле российской марки «Аурус» «лимузинной дипломатией».

    Такой формат позволяет российскому президенту создать менее формальную атмосферу для обсуждения важных вопросов во время обычно формализованных переговоров, считает Bloomberg.

    В материале отмечается, что демонстрация «Ауруса» мировым лидерам «становится не только инструментом дипломатии, но и способом повысить престиж российской автопромышленности за пределами страны».

    Напомним, в преддверии официальной встречи Путин и Моди почти час вели личную беседу в автомобиле «Аурус» по пути в отель Ritz-Carlton.

    Ранее Путин похвалил качество автомобилей Aurus.

    В прошлом году президент России подарил «Аурус» лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

    Комментарии (4)
    1 сентября 2025, 20:20 • Видео
    Историческое примирение КНР и Индии назло США

    Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 13:27 • Новости дня
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин озвучил идею ограничить транзит энергоресурсов через восточноевропейские страны для давления на Киев.

    Об этом Путин заявил на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Российский президент подчеркнул, что Украина получает значительный объем энергоресурсов, включая газ и электроэнергию, именно через соседние страны Восточной Европы, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Путин заявил: «Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии. Они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов».

    Президент России пояснил, что в ответ на действия киевских властей страдают не только Россия, но и ее партнеры, поскольку украинская сторона пытается нанести ущерб, однако этим вредит также соседям.

    Напомним, Путин заявил, что Москва в течение нескольких лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам. Теперь Россия начала принимать более серьезные меры в ответ на эти атаки.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Ушаков опроверг договоренность Путина и Трампа о встрече с Зеленским

    Ушаков: Путин и Трамп не договаривались о встрече с Зеленским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Договоренностей между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о проведении трехсторонней или отдельной двухсторонней встречи с Владимиром Зеленским пока нет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что конкретных предложений о повышении уровня представителей на российско-украинских переговорах пока не поступало, передает ТАСС. Он подчеркнул, что на данный момент между Путиным и Трампом не существует никаких договоренностей о проведении как трехсторонней, так и отдельной двухсторонней встречи с Зеленским.

    «Пока то, что транслируется в прессе, – это не совсем то, о чем мы договаривались. Сейчас говорят, там, о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», – отметил он.

    Он также пояснил, что информация, распространяемая в СМИ относительно формата возможных переговоров, не соответствует официальным договоренностям между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит России, США и Украины состоится в будущем.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин допускает переговоры с главой киевского режима при условии предварительного согласования повестки и подготовки договоренностей на экспертном уровне.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 22:25 • Новости дня
    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин
    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин покинул Тяньцзинь, в котором проходил двухдневный саммит ШОС, и прибыл в столицу Китая – Пекин.

    Кортеж президента России за один час и 10 минут преодолел путь из Тяньцзина до Пекина, где находится государственная резиденция Дяоюйтай.

    Через несколько часов отдыха у Владимира Путина состоится ряд встреч, согласно опубликованной Кремлем программе. В частности, 2 сентября состоится встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обсудят ключевые вопросы сотрудничества.

    На 3 сентября запланирован визит на праздничные мероприятия к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Так же в этот день у Путина запланированы двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая».

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Ирана

    Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с иранским лидером Масудом Пезешкианом в своей резиденции на время визита в Тяньцзинь – отеле Ritz-Carlton.

    Встреча состоялась после завершения официальных мероприятий на площадке саммита ШОС+, передает ТАСС. Российского лидера сопровождали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник по международным делам Юрий Ушаков, а также несколько министров и руководителей ключевых ведомств.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о многочисленных встречах Путина на саммите ШОС.

    Напомним, Путин во время саммита ШОС встретился с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России также провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 21:11 • Новости дня
    Путин покинул Тяньцзинь и направился в Пекин
    Путин покинул Тяньцзинь и направился в Пекин
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кортеж президента России Владимира Путина направился из Тяньцзиня в Пекин, где продолжится рабочая программа главы государства.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры, на которых запечатлен выезд президентского кортежа из Тяньцзиня.

    Ранее Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая».

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 13:40 • Новости дня
    Путин заявил о готовности сотрудничать с США по ЗАЭС

    Путин заявил о готовности России взаимодействовать с США и Украиной по ЗАЭС

    Путин заявил о готовности сотрудничать с США по ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва готова рассмотреть сотрудничество с Вашингтоном и Киевом в вопросах, касающихся Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), отметил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    По его словам, Москва готова рассмотреть возможность сотрудничества с Вашингтоном и Киевом по вопросам, касающимся Запорожской атомной электростанции, передает ТАСС.

    «Мы можем посотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской атомной электростанции, – обратил внимание президент. – Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали. То же самое, кстати говоря, касается и украинской стороны».

    На встрече в Пекине премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду на сотрудничество России и США в строительстве нового энергоблока для словацкой атомной электростанции. Фицо отметил: «Я был бы очень рад, если бы было российско-американское сотрудничество в этой области».

    Он добавил, что Словакия планирует построить новый государственный реактор мощностью 1100 мегаватт и ведет переговоры с американской компанией Westinghouse. Все действующие ядерные реакторы страны были построены на российской или советской технологии. По словам Фицо, АЭС покрывают более половины энергопотребления Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России отказались от проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС через территорию Украины. На Запорожской АЭС прошла очередная ротация экспертов МАГАТЭ. ВСУ ранее пытались сорвать ротацию наблюдателей на станции.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 12:29 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Фицо в Пекине
    Путин начал переговоры с Фицо в Пекине
    @ news_kremlin

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Пекине стартовали переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине, сообщает ТАСС. Переговоры проходят на площадке мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Ранее Роберт Фицо выразил сожаление, что на торжествах страны Евросоюза представлены только Словакией. Премьер Словакии подчеркнул, что на долю народов бывшего СССР и Китая выпали наибольшие тяжести Второй мировой войны, и эти факты нельзя отрицать.

    Путин в свою очередь отметил, что Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии.

    «Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы и ваша команда, ваше правительство, политика дает результат положительный. Прежде всего, конечно, я имею в виду экономические показатели», – подчеркнул президент.

    Предыдущая встреча Путина и Фицо состоялась в мае, когда глава словацкого правительства приезжал в Москву на празднование Дня Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует провести встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Тяньцзине.

    Ранее Роберт Фицо отметил, что Европа столкнулась с испытанием в вопросе поддержки нового процесса после встречи Путина и Трампа на Аляске.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 06:33 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали российско-китайские переговоры.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином стартовали в Пекине, сообщает ТАСС. Встреча проходит на фоне масштабных международных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Перед двусторонней беседой оба лидера приняли участие в саммите Россия – Китай – Монголия. В ходе переговоров предполагается рассмотреть широкий спектр вопросов, касающихся как двусторонних отношений, так и международной повестки.

    Это уже шестой контакт между руководителями России и Китая с начала года. Подчеркивается, что стороны регулярно поддерживают дипломатические связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с лидерами Китая и Монголии в Пекине. Путин заявил о стремлении развивать отношения с Китаем и Монголией. Он также назвал Россию, Китай и Монголию добрыми соседями.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 17:23 • Новости дня
    Путин сообщил о росте турпотока между Россией и Ираном

    Путин: Популярность туризма из России в Иран растет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что количество взаимных туристических поездок между Россией и Ираном значительно увеличилось.

    На встрече с иранским лидером Масудом Пезешкианом Путин отметил, что в 2024 году этот показатель вырос на 13%, передает ТАСС.

    Президент России также отметил, что взаимный товарооборот между Россией и Ираном увеличился на 11,4% в первом полугодии 2025 года. Путин подчеркнул, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли вырос на 13%.

    Напомним, в понедельник Путин провел переговоры с Пезешкианом в своей резиденции на время визита в Тяньцзинь – отеле Ritz-Carlton.

    До этого он  встретился с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России также провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    В апреле сообщалось, что туристический поток между Россией и Ираном вырос на 52%.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 05:55 • Новости дня
    Путин в Пекине начал переговоры с лидерами Китая и Монголии
    Путин в Пекине начал переговоры с лидерами Китая и Монголии
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где началась его рабочая программа с трехсторонней встречи лидеров России, Китая и Монголии.

    Российский лидер Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где состоится встреча с главами Китая и Монголии.

    Трехсторонняя встреча проходит после длительного разрыва, поэтому важно подвести итоги работы, которая проходила в предыдущие три года, наметить планы дальнейшего сотрудничества, сообщали в Кремле. Встреча глав государств в таком формате проходит в седьмой раз.

    Владимир Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.

    Вечером 1 сентября кортеж президента России за один час и 10 минут преодолел путь из Тяньцзина до Пекина, где находится государственная резиденция Дяоюйтай.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, согласно опубликованной Кремлем программе, 2 сентября состоится встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обсудят ключевые вопросы сотрудничества.

    До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая».

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    Песков: Путин пока не общался с Алиевым на саммите ШОС

    Песков сообщил об отсутствии переговоров Путина и Алиева на саммите ШОС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отдельной беседы между президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках саммита ШОС пока не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    На вопрос журналистов, проводилось ли уже общение между лидерами двух государств, Песков ответил: «Сегодня еще пока не было». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил о многочисленных встречах Путина на саммите ШОС.

    Напомним, Путин во время саммита ШОС встретился с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин пообещал обдумать возможность визита в Непал

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин получил от премьер-министра Непала Шармы Оли приглашение посетить Непал.

    «Я воспользуюсь вашей идеей, подумаем над тем, чтобы посетить вашу страну, Непал», – сказал Путин в ответ на предложение, передает ТАСС.

    Он также отметил, что премьера Непала будут рады видеть в России в любое удобное для него время.

    Напомним, Путин в понедельник провел в китайском городе Тяньцзин, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), встречу с премьер-министром Непала Шармой Оли.

    Он также встретился с иранским лидером Масудом Пезешкианом, премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России также провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 13:13 • Новости дня
    Путин: Россия не выступала против членства Украины в Евросоюзе
    Путин: Россия не выступала против членства Украины в Евросоюзе
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не высказывалась против участия Украины в Европейском союзе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо.

    «Что касается членства Украины в ЕС – мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО – это другой вопрос, здесь речь идет об обеспечении безопасности РФ, причем не только сегодня», – цитирует Путина ТАСС.

    Сам словацкий премьер на встрече с Путиным предложил создать совместную комиссию двух стран. Президент России указывал, что российская сторона остается надежным поставщиком для Словакии.

    Комментарии (0)
    Главное
    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян
    Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг шантаж со стороны спецслужб России
    Кадыров показал «чеченца» Трампа
    Мексика отказалась подчиняться США
    Глава Газпрома заявил о риске нехватки газа в Европе зимой
    Арестован владеющий перегрузочным терминалом в Туапсе уроженец Азербайджана
    Права на «Трудно быть богом» вернули из Голливуда в Россию

    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС

    Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости

    Саммит Шанхайской организации сотрудничеств стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС? Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот

    Грандиозная сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польши может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот. По крайней мере, в Литве эта идея всерьез обсуждается. Заявляется, что болота должны спасти Прибалтику от «российской агрессии», но реальные цели всех этих мероприятий, похоже, совсем другие. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации