Патрушев заявил о подготовке Японией новых территориальных претензий к России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Токио готовит почву для новых территориальных претензий к России, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью, приуроченном ко Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, передает ТАСС.

По его словам, особенно это касается районов акваторий, омывающих российские территории, что, по мнению Патрушева, напрямую затрагивает интересы России в области национальной безопасности.

Патрушев прокомментировал высказывания главы МИД Японии Такэси Ивая о событиях 1945 года, заявив: «Япония готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий, в том числе в акваториях омывающих Россию морей». Он отметил, что японская сторона проявляет интерес не к справедливости по вопросу Курильских островов, а к их минеральным и биологическим ресурсам.

По мнению помощника президента, морские глубины в районе Курил обладают уникальной гидрографией, а местные течения выносят со дна корм для крупных косяков рыб. Патрушев подчеркнул, что коммерческий интерес лежит в основе озабоченностей Токио, который стремится получить эти ресурсы.

Также Патрушев заявил, что Япония способна создать собственный ядерный арсенал и средства его доставки в течение нескольких лет, учитывая ее технический и промышленный потенциал. Он отметил, что ракетные технологии Японии достаточно развиты, что подтверждается успехами страны в космической сфере.

Патрушев добавил, что Тихоокеанский флот России показывает отличную выучку и высокий уровень боеготовности, что подтвердили недавние учения «Июльский шторм». Усиление морской мощи России в регионе остается одним из приоритетов на фоне, как выразился Патрушев, растущего милитаризма и реваншизма в Японии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил о враждебном отношении Японии к России и Китаю. Патрушев отметил важность освещения истории освоения Арктики. Патрушев сообщил о сценариях захвата Калининграда на учениях НАТО.