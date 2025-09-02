Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!26 комментариев
Патрушев заявил о враждебном отношении Японии к России и Китаю
Японские власти продолжают рассматривать Россию и Китай как главных соперников, а флот страны может быть использован НАТО в глобальных операциях, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
По его словам, Япония продолжает считать Россию и Китай своими основными оппонентами, передает ТАСС. Патрушев отметил, что ежегодные японские «Доклады по обороне» и «Белые книги» подтверждают такой подход Токио к внешней политике.
Патрушев рассказал, что Североатлантический альянс планирует использовать японский военно-морской флот для боевых задач в различных регионах мира. «По имеющейся информации, НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира», – подчеркнул он.
В Токио, по его словам, рассматривают возможность отмены ограничений на применение вооруженных сил за пределами страны. Патрушев уточнил, что японские ВМС уже сейчас тесно сотрудничают с натовскими структурами и готовы к интеграции в коалиционные действия Запада.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил, что на учениях НАТО отрабатываются сценарии захвата Калининграда. Он также отметил явные признаки победы России в спецоперации на Украине. Патрушев рассказал о росте числа морских роботов НАТО в Балтийском море.