Патрушев заявил о враждебном отношении Японии к России и Китаю

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Япония продолжает считать Россию и Китай своими основными оппонентами, передает ТАСС. Патрушев отметил, что ежегодные японские «Доклады по обороне» и «Белые книги» подтверждают такой подход Токио к внешней политике.

Патрушев рассказал, что Североатлантический альянс планирует использовать японский военно-морской флот для боевых задач в различных регионах мира. «По имеющейся информации, НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира», – подчеркнул он.

В Токио, по его словам, рассматривают возможность отмены ограничений на применение вооруженных сил за пределами страны. Патрушев уточнил, что японские ВМС уже сейчас тесно сотрудничают с натовскими структурами и готовы к интеграции в коалиционные действия Запада.

