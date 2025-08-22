Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.0 комментариев
Популяризация истории освоения Арктики способствует объединению российского общества и укреплению у подрастающего поколения уважения к культурному и историческому наследию России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Выставка, посвященная 500-летию начала российской истории освоения Северного морского пути, открылась в павильоне «Атом» на ВДНХ, сообщает РИА «Новости».
Патрушев отметил в приветственной телеграмме организаторам, что популяризация истории освоения Арктики способствует объединению российского общества и укреплению уважения к наследию страны у молодежи.
В своем обращении Патрушев подчеркнул, что проекты вроде «Великий Северный поход. Арктика как искусство» имеют важное культурное и общественно-политическое значение. Он заявил: «Освещение исторических событий освоения Арктики, раскрытие ее потенциала… способствует объединению российского общества, укреплению у подрастающего поколения уважения к культурному и историческому наследию страны».
Патрушев напомнил о предстоящем 80-летии отечественной атомной отрасли в 2025 году. Он отметил, что Россия благодаря своему атомному ледокольному флоту остается лидером в освоении арктических широт. Помощник президента выразил уверенность, что развитие Северного морского пути и Арктической зоны РФ обеспечит экономический рост и укрепит статус страны как великой морской державы.
