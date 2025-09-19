На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9

Tекст: Дарья Григоренко

По информации сейсмологов, эпицентр находился в 192 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 18,7 км, передает ТАСС.

В пятницу в районе Камчатского полуострова зарегистрировали афтершок магнитудой 5, эпицентр находился более ста километров от Петропавловска-Камчатского.

Ранее предупреждения об угрозе цунами отменили на Камчатке и Курилах.

Утром в пятницу МЧС подтвердило магнитуду 7,8 землетрясения у побережья Камчатки. Причем после этого землетрясения на Камчатке зарегистрировали свыше 30 афтершоков.